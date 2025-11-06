急増するランサムウェア被害の一方で社員は他人ごと。「アニメと落語」で自分ごと化する研修動画の無料モニター30社募集！

株式会社青熊舎

株式会社青熊舎（所在地：東京都港区、代表取締役：太田真人、以下「青熊舎」）は、急増するランサムウェア被害への対策として、従業員の行動変容を促す研修動画『WARABU 二重脅迫型ランサムウェア編』の30社限定無料モニター企業を募集します。

ランサムウェア攻撃

ランサムウェアは感染すると生産停止・物流停止・医療停止など、企業活動そのものに直結する深刻なサイバー脅威です。

経営層は危機として認識する一方で、現場従業員の多くは「自分には関係ない」「うちは大丈夫」と自分ごと化できておらず、教育が機能しないまま被害が拡大しているのが実情です。

しかし、従来型の企業のルールを押し付けるセキュリティ研修は真面目・難解・退屈になりがちで、最後まで集中して受講されず、結果として行動変容につながりません。

そこで青熊舎は、「落語」と「アニメ」という“誰にでも届くフォーマット”に翻訳することで、危機の理解と初動対応を腹落ちさせる新しい研修動画を開発しました。

『WARABU 二重脅迫型ランサムウェア編』では、パラレル世界の江戸を舞台に最新の攻撃手口と備え方を物語構造で解説。理解が進むだけでなく、「自分の行動が会社を守る」という意識を促す設計としています。

ダイジェスト動画（35秒）

「殿！身代金を請求されたでござる ～二重脅迫型ランサムウェア攻撃～」

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=bswB8cKxNEY ]WARABU紹介ページ :https://www.aokumasha.com/warabuhttps://www.aokumasha.com/warabu

さらに今後は、動画視聴後に落語家を伴走させた“ライブ研修”との組み合わせによって、体験型の定着・運用支援まで展開予定です。

ぜひ、この機会に従業員を巻き込んだランサムウェア対策の研修動画をご体験ください。

【無料モニター募集要項】

[表: https://prtimes.jp/data/corp/147111/table/6_1_a2dc98580dcc287b95ec674ab731e677.jpg?v=202511061258 ]

お問い合わせ先

株式会社青熊舎 WARABU担当

https://www.aokumasha.com/contact/