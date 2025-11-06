Âç¿Íµ¤¥Û¥éー¥²ー¥à¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤¿¤Á¤Ë¡¢¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¥Ýー¥º¤ò¤µ¤»¤Á¤ã¤ª¤¦ ¡ÖPoppy Playtime ¥Ýー¥¸¥ó¥°¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß～¥Ü¥¹¥¥ã¥é½¸¹ç～¡× 2025Ç¯11·î21Æü(¶â)¤è¤ê¥Ê¥à¥³¸ÂÄê¤ÇÅ¸³«³«»Ï¡ª
³ô¼°²ñ¼Ò¥Ð¥ó¥À¥¤¥Ê¥à¥³¥¨¥¯¥¹¥Ú¥ê¥¨¥ó¥¹¤Ï¡¢¿Íµ¤¥Û¥éー¥²ー¥à¡ØPoppy Playtime¡Ù¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤Î¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¡ÖPoppy Playtime ¥Ýー¥¸¥ó¥°¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß～¥Ü¥¹¥¥ã¥é½¸¹ç～¡×¤ò¡¢2025Ç¯11·î21Æü(¶â)¤è¤êÁ´¹ñ¤Î¥¢¥ß¥åー¥º¥á¥ó¥È»ÜÀß¡Ö¥Ê¥à¥³¡×¤ª¤è¤Ó¡Ö¥Ê¥à¥³¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¯¥ìー¥ó¡×(°Ê²¼¥Ê¥à¥¯¥ì)¸ÂÄê¤ÇÅ¸³«¤·¤Þ¤¹¡£
¢£¥Ýー¥¸¥ó¥°¼«Í³¼«ºß¡¢³Ú¤·¤ßÊý¤¬¹¤¬¤ë¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß
¥â¥ó¥¹¥¿ー¥Ðー¥¸¥ç¥ó¤Î¥¥ã¥Ã¥È¥Ê¥Ã¥×¤Ï¥×¥é¥¤¥º½éÅÐ¾ì¡£
¼êÂ¤òÆ°¤«¤»¤ë¥Ñー¥ÄÆþ¤ê¤Ç¼«Í³¤Ë¥Ýー¥º¤ò¤Ä¤±¤é¤ì¡¢¥²ー¥àÆâ¤Î¹¥¤¤Ê¥·ー¥ó¤òºÆ¸½¤¹¤ë¤³¤È¤â¤Ç¤¤ë¥Õ¥¡¥óÂÔË¾¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ç¤¹¡£
Poppy Playtime ¥Ýー¥¸¥ó¥°¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß～¥Ü¥¹¥¥ã¥é½¸¹ç～
¢£¥µ¥¤¥º¡§Ìó30cm
¢£¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×¡§
¡¦¥Ï¥®ー¥ï¥®ー
¡¦¥¥ã¥Ã¥È¥Ê¥Ã¥×(¥â¥ó¥¹¥¿ー)
¡¦¥Þ¥ßー¥í¥ó¥°¥ì¥Ã¥°¥¹
¡¦¥Éー¥¤¥¶¥Éー¥Þ¥ó
¢£¼è¤ê°·¤¤Å¹ÊÞ
¡¦¼è°·Å¹ÊÞ°ìÍ÷¡§
https://bandainamco-am.co.jp/documents/game_center/prize/PoppyPlaytime202511R.pdf
¡¦¥Ê¥à¥³¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¯¥ìー¥ó¡§
https://sh.online-crane.namco.co.jp/88Oh/PoppyPlaytime202511R
¢¡¡Ö¥Ê¥à¥³¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¯¥ìー¥ó(¥Ê¥à¥¯¥ì)¡×¤È¤Ï¢¡
¥Ð¥ó¥À¥¤¥Ê¥à¥³¥¢¥ß¥åー¥º¥á¥ó¥È¤¬±¿±Ä¤¹¤ë¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¯¥ìー¥ó¤Ç¤¹¡£
ËÜÊª¤Î¥¯¥ìー¥ó¥²ー¥à¤ò¥¹¥Þ¥Û¤äPC¤Ç¥×¥ì¥¤¤·³ÍÆÀ¤µ¤ì¤¿·ÊÉÊ¤ò¤´¼«Âð¤Ø¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£
¢§¡Ö¥Ê¥à¥¯¥ì¡× ¾ÜºÙ¤Ï¤³¤Á¤é
¡¦¥Ê¥à¥³¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¯¥ìー¥ó¡§
https://sh.online-crane.namco.co.jp/88Oh/PoppyPlaytime202511R
¡ÚPoppy Playtime ¤È¤Ï¡Û
2021Ç¯10·î¤ËSteamÈÇ¡¢2022Ç¯3·î¤Ë¥â¥Ð¥¤¥ëÈÇ¡¢¤µ¤é¤ËPlayStationÈÇ¤äNintendo SwitchÈÇ¡¢XboxÈÇ¤â¥ê¥êー¥¹¤·¤¿¥Û¥éー¥²ー¥à¡£
¹ñÆâ¤Ç¤âYouTube¤Ç¤Î¥²ー¥à¼Â¶·ÇÛ¿®¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë»Ò¤É¤â¤«¤é¥Æ¥£ー¥ó¤Ê¤É¼ã¼Ô¤¿¤Á¤Î´Ö¤ÇÂç¥Ö¥ì¥¤¥¯¡£2025Ç¯1·î31Æü¤ËºÇ¿·ºî¤Î¥Á¥ã¥×¥¿ー4¤¬¥ê¥êー¥¹¤µ¤ì¡¢ÏÃÂêÊ¨ÆÃæ¤ÎÃíÌÜºîÉÊ¤Ç¤¹¡ª
¢¨¥¤¥ó¥Õ¥©¥áー¥·¥ç¥ó¤Î¾ðÊó¤ÏÈ¯É½»þ¸½ºß¤Î¤â¤Î¤Ç¤¹¡£È¯É½¸åÍ½¹ð¤Ê¤·¤ËÆâÍÆ¤òÊÑ¹¹¡¢Ãæ»ß¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¢¨²èÁü¤Ï¥¤¥áー¥¸¤Ç¤¹¡£
¢¨É½¼¨²Á³Ê¤ÏÁ´¤ÆÀÇ¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£¢¨¾¦ÉÊ¡¦ÆÃÅµ¡¦·ÊÉÊ¡¦¥Î¥Ù¥ë¥Æ¥£¤Ï¿ôÎÌ¤Ë¸Â¤ê¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ÉÊÀÚ¤ì¤ÎºÝ¤Ï¤´ÍÆ¼Ï¤¯¤À¤µ¤¤¡£
Poppy Playtime (including stylized version) and Playtime Co. (including stylized version) are trademarks of Mob Entertainment, Inc. The Poppy Playtime images, story elements, characters and related designs (C) 2021-2025 Mob Entertainment, Inc. All rights reserved.
(C)Bandai Namco Experience Inc.