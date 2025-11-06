踏切グッズシリーズ新商品「ふみきりちょきんばこ（FUMIKIRI COIN BANK）」が新発売

株式会社ヘソホールディングス

オリジナル商品の企画・制作・販売を軸に、企業・組織のトータルブランディングを手掛ける株式会社ヘソプロダクション（本社：大阪市福島区・代表取締役：稲本ミノル）は、人気の踏切グッズシリーズの新ラインナップとして、「ふみきりちょきんばこ（FUMIKIRI COIN BANK）」を、2025年11月中旬より新発売いたします。

■商品概要

コインを入れるとカンカンと音が鳴ってライトが点滅する「踏切」の「貯金箱」が新登場！

商品名：ふみきりちょきんばこ（FUMIKIRI COIN BANK）

価 格：1,800円＋税

箱サイズ（約）：W73×D73×H133mm

材 質：ABS樹脂（アルカリ単3電池 2本使用 ※別売り）

発売日：2025年11月中旬 ※販売場所によって導入時期が異なります

販売場所：全国の駅ナカ店舗、ポポンデッタ各店、バラエティショップ、など

発売元：株式会社ヘソプロダクション

企画協力：株式会社ポポンデッタ

※商品画像はイメージです。実物とは仕様・デザインが異なる場合がございます。

■会社概要

社名：株式会社ヘソプロダクション

本社所在地：大阪市福島区大開1-15-26

代表者：代表取締役 稲本 実

資本金：10,000,000円

事業内容：オリジナル商品の企画・制作・販売、企業・組織のトータルブランディング

URL： https://www.heso-pro.com/

※本リリースに掲載されている情報は発表日現在の情報です。予告なしに変更されることがありますので、予めご了承ください。

《本件に関するお問い合わせ先》

株式会社ヘソプロダクション

URL： https://www.heso-pro.com