踏切グッズシリーズ新商品「ふみきりちょきんばこ（FUMIKIRI COIN BANK）」が新発売

オリジナル商品の企画・制作・販売を軸に、企業・組織のトータルブランディングを手掛ける株式会社ヘソプロダクション（本社：大阪市福島区・代表取締役：稲本ミノル）は、人気の踏切グッズシリーズの新ラインナップとして、「ふみきりちょきんばこ（FUMIKIRI COIN BANK）」を、2025年11月中旬より新発売いたします。






■商品概要


コインを入れるとカンカンと音が鳴ってライトが点滅する「踏切」の「貯金箱」が新登場！



商品名：ふみきりちょきんばこ（FUMIKIRI COIN BANK）


価　格：1,800円＋税


箱サイズ（約）：W73×D73×H133mm


材　質：ABS樹脂（アルカリ単3電池 2本使用 ※別売り）


発売日：2025年11月中旬 ※販売場所によって導入時期が異なります


販売場所：全国の駅ナカ店舗、ポポンデッタ各店、バラエティショップ、など


■会社概要

社名：株式会社ヘソプロダクション


本社所在地：大阪市福島区大開1-15-26


代表者：代表取締役　稲本 実


資本金：10,000,000円


事業内容：オリジナル商品の企画・制作・販売、企業・組織のトータルブランディング


URL： https://www.heso-pro.com/



