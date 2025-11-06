【一味違うクルマ屋さん Vol.2】なぜ新型エルグランドを控える今？日産東京が「現行最終モデル エルグランド（E52）」の乗りかえ決定版をご用意！

日産東京販売株式会社

日産東京販売株式会社（本社：東京都品川区 代表取締役社長：菊地 文夫）は、日産が誇るミニバンのフラッグシップ「エルグランド」で、新型の発表を控える今だからこそ、現行型最終モデルE52でお得にエルグランドブランドをお楽しみいただける2つのプラン「乗りかえ決定版」をご用意しました。

「キング・オブ・ミニバン」として長年愛されてきたエルグランドブランドは、ついに2026年度に新型車のデビューを控えており、ジャパンモビリティショー2025にて新型車の展示が行われるなど、大きな注目を集めています。

日産東京では、新型車への期待が高まるこの特別なタイミングに、熟成された現行最終モデル（E52）の魅力と、今だけの特別な購入メリットを組み合わせたプランをお客さまにご提案します。

Photo：250Highway STAR S [7人乗り]（2WD）。ボディカラー：ミッドナイトブラック（P）<特別塗装色>。オプション装着車。

■現行型E52エルグランドが持つ普遍的な魅力。「キング・オブ・ミニバン」の名にふさわしい魅力でドライバーとゲストを魅了します。

【上質な乗り心地と空間】

質を極めた室内は、移動を特別な時間へと変え、乗る人すべてに深い安らぎを提供します。長距離移動でも疲労を感じさせない、卓越した居住性が最大の魅力です。

【妥協なき走行性能】

ミニバンであることを忘れさせるような走行性能を追求。ドライバーの意のままに応える加速と、高い静粛性、そして安定した乗り心地は、E52型が熟成を重ねた結果、極められたものです。

■エルグランド ブランドをお楽しみいただくために

それでは早速、E52型エルグランド（250ハイウェースターS）ボディカラー：ミッドナイトブラック（P)<特別塗装色>を対象とした台数限定の2つの特別プランをご紹介いたします。

特別プラン１.「日産東京クルマのサブスク ポップ（P.O.P）で、3年後乗りかえが選択可能（車検取得前乗りかえ）」新型エルグランドへの乗りかえをご検討の方におすすめです。

日産東京は独自のリースプラン「クルマのサブスク P.O.P.（ポップ）特別プラン」をご用意しています。頭金0円、税金諸費用、特別装備、メンテナンスがコミコミで月々定額のサブスク ポップ（P.O.P）。当社指定オプション付き特選車を対象に月額料金をおさえた特別プランをご用意しました。さらに、当エルグランドを限定にご成約＆ご登録でキャッシュバック特典を設定しております。これにより現行最終モデルでエルグランドをお楽しみつつ、新型車への乗りかえをゆっくりご検討いただけるプランとなっております。

・頭金0円、コミコミの月々定額でエルグランドブランドを楽しめる

日産東京独自のサブスクプラン ポップ（P.O.P）は頭金0円でスタートしやすく、税金・諸費用・自賠責保険、メンテナンス等のクルマにかかる費用をまとめて月々定額にした新車のサブスクプランです。費用の見通しが良いため、次のクルマへの乗りかえを検討しやすいプランです。

・3年目に新車へ乗りかえができる。

P.O.Pライトプラン（月間走行距離500km・5年契約）の場合、5年契約（60回お支払い）で定めた月額でも、「3年後以降乗りかえ特約」がついているため、車検取得前の3年目に新型エルグランドをはじめとした新車への乗りかえを検討できます。

※月間走行距離1,000kmプラン、ボーナス併用払い等もお選びいただけます。

プラン１.日産東京独自のクルマのサブスク ポップ（P.O.P）プランのメリットまとめ

・特別プランは当社指定オプション付き特選車を限定に月額料金を値下げしている。

・ご成約＆ご登録特典のキャッシュバック特典付き。

・5年契約でも3年後（車検取得前）に新車への乗りかえが可能。

・クルマにかかる費用はまとめて月々定額、家計の見通しが良い。

２.現行最終モデルをお得に！最大77万円の値引き特選車をご用意。現金・クレジット・残価設定型クレジット（BVC）でご検討の方におすすめ。

この特別なタイミングだからこそ、現行モデルをお得にお求めいただける絶好の機会です。日産東京では、お客様のエルグランドへの興味を後押しするべく、当社指定オプション付き特選車をご用意しており、最大77万円の値引きを実現したエルグランドをご案内可能です。

※上記特典が適応される車種は250ハイウェイスターSグレード、ボディカラー：ミッドナイトブラック（P）<特別塗装色>限定となりますので予めご了承ください。

日産東京では、トレンドが変化する東京都の市場において、お客さまに「特別」を提供すべく、「一味違うクルマ屋さん」を目指しております。

熟成の極みにある現行最終モデルであるエルグランド（E52）を多くの方にお楽しみいただければ幸いです。今回ご紹介した乗りかえ決定版の特別プランは日産東京の新車取り扱い全店舗ご案内しております。ぜひこの機会に日産東京店舗までご確認ください。

「現行最終モデルエルグランドE52乗りかえ決定版 特別プラン概要」

対象車種：エルグランド250ハイウェイスターS 当社指定在庫車（オプション付き）

ボディカラー：ミッドナイトブラック（P）<特別塗装色>のみ。

販売台数：全社台数限定。※台数が無くなり次第の終了となります。

お問い合わせ：日産東京販売株式会社 新車販売店 全97店舗

▼日産東京販売株式会社 店舗検索はこちら

https://www.nissan-tokyo.co.jp/shop/