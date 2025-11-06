ウェイト入りで風に強い！裏面アルミ蒸着加工で冷気を伝えにくい「風にも負けないレジャーシート(165×200cm・ウェイト入り)」クラファンにて先行販売開始！

株式会社ロゴスコーポレーション

株式会社ロゴスコーポレーション(本社：大阪市住之江区、代表取締役社長：柴田茂樹)が展開するアウトドアブランドの「LOGOS」は、風で飛びにくいウェイト入りのレジャーシート「風にも負けないレジャーシート(165×200cm・ウェイト入り)」を、アタラシイものや体験の応援購入サービス「Makuake(マクアケ)」にて、2025年10月31日(金)から2026年1月30日(金)まで先行販売しております。

本アイテムは、風で飛びにくいウェイト入りのレジャーシートです。4辺に入っている合計12個のステンレス製ウェイトが、自重でシートを引っ張るので綺麗にシートが広がりやすく、風に煽られてもシートを地面に押さえつけます。片付ける際も、風でばたつきにくく、楽に畳むことができます。

裏面は防水加工を施しているため、湿った地面や濡れた芝生の上でも安心して使用できます。また、アルミ蒸着による断熱仕様で、地面からの冷気を遮断するため、肌寒い日のアウトドアや床が冷たい避難所など、幅広いシーンで活躍します。さらに、中綿入りのキルティング生地を使用していることで、座り心地の良いクッション性も兼ね備えています。

重量は約1.5kgと、ウェイト無しの同サイズのマットに500～600mlのペットボトル飲料をプラスした重さに抑え、ストレスにならない範囲の重量で耐風性を実現しました。収納時は、丸めてバックルで留めるだけの簡単収納で、持ち運びに便利な取手も付いています。バックル付きのベルトが本体に付属しているため、収納袋にしまう手間や無くす心配もありません。

広げるだけで簡単に設置できて、風対策が不要なレジャーシート「風にも負けないレジャーシート(165×200cm・ウェイト入り)」を様々なアウトドアシーンやご家庭で、ぜひともご活用ください。

・実施期間：2025年10月31日(金)～2026年1月30日(金)

・目標金額：300,000円

お得な超早割や2枚セットのほか、表面に吹きかけるだけで防水・防汚加工ができる防水スプレー付きの「防水スプレーでビーチ満喫セット」や、遮光率100%・UV-CUT率99％を誇るワンタッチテントがセットになった「涼しくて快適！Q-TOPフルシェードセット」など、Makuakeだけのお得なセットも数量限定でご用意しております。

製品概要

四隅に荷物を置く風対策が不要な、風で飛びにくいレジャーシート。お花見やピクニックのほか、運動会、花火大会、海風の強いビーチなど幅広いシーンで活躍。

合計12個のステンレス製ウェイトが自重でシートを引っ張るので、綺麗にシートが広がりやすく、風に煽られてもシートを地面に押さえつける。裏面は防水加工を施しているため、湿った地面や濡れた芝生の上でも安心して使用可能。また、アルミ蒸着による断熱仕様で地面からの冷気を遮断するため、肌寒い日のアウトドアや、床が冷たい避難所でも活躍。中綿入りのキルティング生地を使用しているため、座り心地も抜群。

ウェイト入りのため、片付ける際も風でばたつきにくく、楽に畳むことができる。サイズは、縦165×横200cmと大人4人が座ってランチを楽しめる。

重量は約1.5kgと、ウェイト無しの同サイズのマットに500～600mlのペットボトル飲料をプラスした重さに抑え、ストレスにならない範囲の重量で耐風性を実現。使用後は、丸めて本体に付属しているバックル付きのベルトで固定するだけの簡単収納のため、収納袋にしまう手間や無くす心配もない。取手付きで持ち運びもラクラク。

【 サイズ・スペック 】

[表: https://prtimes.jp/data/corp/32114/table/996_1_136b152c32244bdb8690cb09c306aaec.jpg?v=202511061228 ]

その他、アイテム詳細やアイテムに関するQ＆Aは、Makuake公式サイトよりご確認ください。

