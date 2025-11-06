¡Ö¥â¥ó¥¹¥¿ー¥Ï¥ó¥¿ー¡×¥·¥êー¥º¡¢¥¨¥ó¥²ー¥¸¥ê¥ó¥°¡Êº§Ìó»ØÎØ¡Ë¤Ë¡Ö¥¢¥ë¥·¥å¥Ù¥ë¥É¡×¡Ö¥é¥®¥¢¥¯¥ë¥¹¡×¥â¥Ç¥ë¤¬¿·ÅÐ¾ì¡ª
¡¡³ô¼°²ñ¼Ò¥æー¥È¥ì¥¸¥ãー¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¿·½É¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§ÀÄÌÚ ¶½°ì¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¥±¥¤¡¦¥¦¥Î¤ÎÏ¢·ë»Ò²ñ¼Ò¡Ë¤Ï¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¥«¥×¥³¥ó¤¬Å¸³«¤¹¤ë¥Ï¥ó¥Æ¥£¥ó¥°¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¥²ー¥à¡Ö¥â¥ó¥¹¥¿ー¥Ï¥ó¥¿ー¡×¥·¥êー¥º¤È¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¤·¤¿¥Ö¥é¥¤¥À¥ë¥ê¥ó¥°¡Ê»ØÎØ¡Ë¡¢¡Ø¥Ï¥ó¥¿ー¤Î»ØÎØ¡Ù¤Ë¡Ö¥¢¥ë¥·¥å¥Ù¥ë¥É¡×¡Ö¥é¥®¥¢¥¯¥ë¥¹¡×2¼ï¤Î¥â¥ó¥¹¥¿ー¤Î¥â¥Ç¥ë¤ò¿·¤¿¤ËÄÉ²Ã¡£
2025Ç¯11·î6Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤è¤ê¥æー¥È¥ì¥¸¥ãー¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×¡¢¥æー¥È¥ì¥¸¥ãー¥³¥ó¥»¥×¥È¥¹¥È¥¢ÃÓÂÞ¤Ë¤Æ¤´¹ØÆþ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¡¡¤³¤Î¤¿¤Ó¤Î¿·ºî¤Ï¡¢ÆâÂ¦¤Ë¥â¥ó¥¹¥¿ー¤ò¾Ý¤Ã¤¿¹ï°õ¤ò¥Ç¥¶¥¤¥ó¤·¤¿¥ê¥ó¥°¡Ê»ØÎØ¡Ë¤Ç¤¹¡£¡Ö¥¢¥ë¥·¥å¥Ù¥ë¥É¡×¥â¥Ç¥ë¤Ë¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¤ò¡¢¡Ö¥é¥®¥¢¥¯¥ë¥¹¡×¥â¥Ç¥ë¤Ë¤Ï¥Ö¥ëー¥È¥Ñー¥º¤ò¤¢¤·¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
[É½1: https://prtimes.jp/data/corp/37605/table/843_1_689b48658b7af06a3cd1284601de7919.jpg?v=202511061228 ]
¡Ö¥¢¥ë¥·¥å¥Ù¥ë¥É¡×¥â¥Ç¥ë
¡Ö¥é¥®¥¢¥¯¥ë¥¹¡×¥â¥Ç¥ë
ÃåÍÑ¥¤¥áー¥¸
ÃåÍÑ¥¤¥áー¥¸
½Å¤ÍÃå¤±¥¤¥áー¥¸
½Å¤ÍÃå¤±¥¤¥áー¥¸
½Å¤ÍÃå¤±¥¤¥áー¥¸
¼è°·Å¹ ¾ÜºÙ
¥æー¥È¥ì¥¸¥ãー¥³¥ó¥»¥×¥È¥¹¥È¥¢ÃÓÂÞ¤Ë¤Æ¤´ÃíÊ¸¤ò¾µ¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¥ê¥ó¥°¤Î¥µ¥¤¥º·×Â¬¤Ê¤É¤â¾µ¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢À§Èó¤³¤Îµ¡²ñ¤Ë¤ªÎ©¤Á´ó¤ê¤¯¤À¤µ¤¤¡£
[É½2: https://prtimes.jp/data/corp/37605/table/843_2_2b4a5bc58e0c404ff0ccf76e108ff57b.jpg?v=202511061228 ]
¡Ö¥â¥ó¥¹¥¿ー¥Ï¥ó¥¿ー¡×¤È¤Ï
¡Ö¥â¥ó¥¹¥¿ー¥Ï¥ó¥¿ー¡×¥·¥êー¥º¤Ï¡¢ÍºÂç¤Ê¼«Á³¤ÎÃæ¤ÇµðÂç¤Ê¥â¥ó¥¹¥¿ー¤ËÎ©¤Á¸þ¤«¤¦¥Ï¥ó¥Æ¥£¥ó¥°¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¥²ー¥à¤Ç¤¹¡£
2004Ç¯¤ÎÂè1ºîÈ¯Çä°ÊÍè¡¢¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¤ò²ð¤·¤Æ¡ÖÂ¾¤Î¥×¥ì¥¤¥äー¤È¶¨ÎÏ¤·¤Æ¶¯Âç¤Ê¥â¥ó¥¹¥¿ー¤ËÄ©¤à¡×¤È¤¤¤¦¥×¥ì¥¤¥¸¥ã¥ó¥ë¤ò³ÎÎ©¤·¡¢¥·¥êー¥ºÎß·×ÈÎÇäËÜ¿ô1²¯2200ËüËÜ¡Ê2025Ç¯06·î30Æü»þÅÀ¡Ë¤ò¸Ø¤ë¡¢À¤³¦Ãæ¤«¤éÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤ë¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ËÀ®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Êhttps://www.monsterhunter.com/ja/about/¡Ë
¢¡¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡¡https://www.monsterhunter.com/ja/
¢¡¥â¥ó¥¹¥¿ー¥Ï¥ó¥¿ー¥ï¥¤¥ë¥º¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡¡https://www.monsterhunter.com/wilds/ja-jp/
¢¡¥â¥ó¥Ï¥óÉô ¸ø¼°X¡ÊµìTwitter¡Ë¡¡https://x.com/CAPCOM_MHB
¥æー¥È¥ì¥¸¥ãー¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤Î¹¥¤¤ò¥«¥¿¥Á¤Ë¡¦¡¦¡¦¡×¥Õ¥¡¥ó¤ÎÊý¡¹¤Î¡Ö¹¥¤¡×¤ò¥¸¥å¥¨¥êー¤È¤¤¤¦¥«¥¿¥Á¤Ë¤·¡¢¿È¤ËÃå¤±¤ë´î¤Ó¤òÄó¶¡¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦ÁÛ¤¤¤«¤é¥æー¥È¥ì¥¸¥ãー¤¬Î©¤Á¾å¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¥Ç¥¶¥¤¥Êー¤ä½ÏÎý¤·¤¿³ÆÊ¬Ìî¤Î¿¦¿Í¤¬¡¢Ãå¤±¿´ÃÏ¤äÂ¸ºß´¶¡¢ÂÑµ×À¡¦¶¯ÅÙ¤òÄÉµá¤·¡¢¡Ö°ìÀ¸¤ÎÊõÊª¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ê¥¸¥å¥¨¥êー¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦ÁÛ¤¤¤ò¹þ¤á¤ÆÃúÇ«¤ËÀ½ºî¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ºÙÉô¤Ë¤Þ¤Ç¤³¤À¤ï¤Ã¤¿ÉÊ¡¹¤ò¤¼¤Ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¥æー¥È¥ì¥¸¥ãー¤Î¤³¤À¤ï¤ê¤Ï¤³¤Á¤é¤Ç¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
https://u-treasure.jp/information/about_utreasure
³ô¼°²ñ¼Ò¥æー¥È¥ì¥¸¥ãー¡ÊU-TREASURE¡Ë https://u-treasure.jp/(https://u-treasure.jp/)
¤ªµÒÍÍ¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Áë¸ý¡Ê¥æー¥È¥ì¥¸¥ãー¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×¡Ë
¢¡¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¥Õ¥©ー¥à¡ä¡ä https://u-treasure.jp/contact
¢¡E-mail¡ä¡ä onlineshop@u-treasure.jp
¢¡X¡ÊµìTwitter¡Ë¡ä¡ä https://x.com/u_treasure_pr
¢¡Instagram¡ä¡ä https://www.instagram.com/utreasure_official
¢¡LINE¡ä¡ä https://page.line.me/u-treasure
¢¡Facebook¡ä¡ä https://www.facebook.com/utreasure.official