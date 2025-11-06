アンテナケーブル用IPEXコネクタ：IoTおよび無線技術における応用
スマートフォン、ウェアラブル、IoT機器など、電子デバイスの小型化と高機能化が進む中、内部構造における部品選定はますます重要になっている。その中でも高周波信号伝送に用いられる**IPEXコネクタ（マイクロ同軸コネクタ）**は、無線通信機能を支える重要な部品として注目されている。
IPEXコネクタは、アンテナとプリント基板（PCB）モジュールを接続する小型高周波コネクタで、2.4GHz／5GHz帯Wi-Fi、Bluetooth、4G／5G、GPS、LoRa、Zigbeeなど、多様な無線プロトコルに対応する。高周波領域での低損失伝送を実現し、省スペース設計が求められる機器に最適である。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000333672&id=bodyimage1】
KH-IPEX3-2020 https://www.kinghelm.net/ipex/ipex-rf-connector-3rd-generation-board-mount-kh-ipex3-2020/4091/ - 無線モジュール、GPS、IoTデバイスに最適
■ 主な用途
IPEXコネクタは以下の分野で広く採用されている。
スマートフォン／タブレット
Wi-Fi、Bluetooth、GPS、NFCなど各種アンテナ接続に使用され、コンパクト設計と高周波性能を両立。
IoTデバイス
スマートホーム、スマートシティ、産業オートメーションなどの分野で、外部アンテナ接続にも対応し、通信距離を拡大。
Wi-Fiルーター／アクセスポイント
高性能モデルでは外部アンテナ交換が可能で、通信環境に応じた最適化が可能。
ドローン・ウェアラブル・組込み機器
小型・軽量・高信頼性が求められる機器向けに採用。
GPS／GNSSシステム
自動車、追跡デバイス、携帯型測位機器で安定した信号受信を支える。
■ 特長と利点
超小型設計で省スペース化に貢献
6GHz帯まで対応する高周波性能
低損失で安定した信号品質
アンテナ交換やアップグレードに容易
■ 注意点
一方で、繰り返しの脱着による摩耗、振動環境下での固定強化など、実装時には耐久性と機械的保持性の配慮が必要となる。
■ まとめ
IoT機器やスマートデバイス市場が拡大する中、無線性能と省スペース設計を両立するIPEXコネクタの需要は今後も拡大すると予測される。高信頼の無線接続を実現する不可欠な部品として、産業分野での存在感は一層高まっていくだろう。
配信元企業：Shenzhen Slkormicro Semicon Co.,Ltd.
