À¤³¦¥¯¥é¥¤¥ª¥Ý¥ó¥×»Ô¾ìÄ´ºº¡§2031Ç¯¤Þ¤ÇCAGR3%¤ÇÀ®Ä¹Í½Â¬
2025Ç¯11·î6Æü¤Ë¡¢YH Research³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÃæ±û¶è¡Ë¤Ï¡¢Ä´ºº¥ì¥Ýー¥È¡Ö¥°¥íー¥Ð¥ë¥¯¥é¥¤¥ª¥Ý¥ó¥×¤Î¥È¥Ã¥×²ñ¼Ò¤Î»Ô¾ì¥·¥§¥¢¤ª¤è¤Ó¥é¥ó¥¥ó¥° 2025¡×¤òÈ¯¹Ô¤·¤Þ¤·¤¿¡£Åö¥ì¥Ýー¥È¤Ç¤Ï¡¢2020Ç¯¤«¤é2031Ç¯¤Ë¤«¤±¤Æ¤Î¥¯¥é¥¤¥ª¥Ý¥ó¥×»Ô¾ì¤Ë´Ø¤¹¤ë¾ÜºÙ¤Ê¥Çー¥¿¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£¶ñÂÎÅª¤Ë¤Ï¡¢Çä¾å¡¢ÈÎÇäÎÌ¡¢Ê¿¶Ñ²Á³Ê¡¢Ç¯Ê¿¶ÑÀ®Ä¹Î¨¤Ê¤É¤Î»Ô¾ìµ¬ÌÏ¤ÎÊ¬ÀÏ¤Ë²Ã¤¨¡¢¼çÍ×´ë¶È¤Î»Ô¾ì¥·¥§¥¢¤ä¥é¥ó¥¥ó¥°¤âÉ¾²Á¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥¯¥é¥¤¥ª¥Ý¥ó¥×»Ô¾ì¤Ë¤ª¤±¤ëÍÑÅÓÊÌ¤ÎÀ½ÉÊÆ°¸þ¤È»Ô¾ìµ¬ÌÏ¤òÄó¼¨¤·¡¢¼çÍ×À½Â¤¤ª¤è¤Ó¾ÃÈñÃÏ°è¤Ë¤ª¤±¤ë»Ô¾ìÆ°¸þ¤â¼è¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£µ»½Ñ³×¿·¤ä¿·À½ÉÊ¤ÎÈ¯Çä¾õ¶·¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¹Í»¡¤·¡¢´ë¶È¤ÎÀïÎ¬Î©°Æ¤ËÌòÎ©¤Ä¾ðÊó¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£
YH Research¤Ë¤è¤ë¤È¤Î¥°¥íー¥Ð¥ë¥¯¥é¥¤¥ª¥Ý¥ó¥×¤Î»Ô¾ì¤Ï2024Ç¯¤Î555É´ËüÊÆ¥É¥ë¤«¤é2031Ç¯¤Ë¤Ï665É´ËüÊÆ¥É¥ë¤ËÀ®Ä¹¤·¡¢2025Ç¯¤«¤é2031Ç¯¤Î´Ö¤ËCAGR¤Ï3.0%¤Ë¤Ê¤ë¤ÈÍ½Â¬¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
»Ô¾ìÊ¬Îà
¥¯¥é¥¤¥ª¥Ý¥ó¥×»Ô¾ì¤òÀ½ÉÊÊÌ¡¢ÍÑÅÓÊÌ¡¢´ë¶ÈÊÌ¡¢ÃÏ°èÊÌ¤ËÊ¬Îà¤·¡¢³Æ¥«¥Æ¥´¥ê¤Î»Ô¾ìµ¬ÌÏ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¾ÜºÙ¤Ê¥¤¥ó¥µ¥¤¥È¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£
À½ÉÊÊÌ¡§Below 1000std. Liter¡¢ 1000 to 2000std. Liter¡¢ 20000 to 4000std. Liter¡¢ Above 4000std. Liter
³Æ¾¦ÉÊ¤ÎÇä¾å¡¢ÈÎÇäÎÌ¡¢Ê¿¶Ñ²Á³Ê¤Î¾ÜºÙ¥Çー¥¿¤òÊ¬ÀÏ¤·¤Þ¤¹¡£¥¯¥é¥¤¥ª¥Ý¥ó¥×¤Î»Ô¾ìÆ°¸þ¤äÀ®Ä¹ÀøÎÏ¡¢¼çÍ×¶¥¹çÀ½ÉÊ¤ÎÆ°¸þ¤òÍý²ò¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
ÍÑÅÓÊÌ¡§Semiconductor Manufacturing¡¢ Vacuum Coating¡¢ Particle Accelerators¡¢ Sputter Deposition Systems¡¢ Other Applications
ÍÑÅÓÊÌ¤Ë¥¯¥é¥¤¥ª¥Ý¥ó¥×¤ÎÇä¾å¡¢»Ô¾ì¥·¥§¥¢¡¢ÈÎÇäÎÌ¡¢Ê¿¶Ñ²Á³Ê¤Ê¤É¤Î¥Çー¥¿¤òÄó¶¡¤·¡¢ÍÑÅÓÊÌ¤Î¼ûÍ×¤äÆ°¸þ¤òÄ´ºº¤·¤Þ¤¹¡£
²ñ¼ÒÊÌ¡§SHI Cryogenics Group¡¢ Ulvac¡¢ Brooks¡¢ Leybold¡¢ Trillium¡¢ PHPK Technologies¡¢ Vacree¡¢ Edwards Vacuum¡¢ CSIC Pride ¡ÊNanjing¡Ë Cryogenic Technology¡¢ Zhejiang Bwokai Electromechanical Technology¡¢ Suzhou Bama Superconductive Technology¡¢ Ultratorr Technology
¼çÍ×´ë¶È¤ÎÇä¾å¡¢»Ô¾ì¥·¥§¥¢¡¢¶¥ÁèÎÏ¤Ê¤É¤òÊ¬ÀÏ¤·¡¢¥¯¥é¥¤¥ª¥Ý¥ó¥×»Ô¾ì¤Ë¤ª¤±¤ë³Æ¼Ò¤Î¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤ÈÀïÎ¬¤òÉ¾²Á¤·¤Þ¤¹¡£
ËÜ¥ì¥Ýー¥È¤ÎÍøÅÀ
¡Ê£±¡Ë»Ô¾ìµ¬ÌÏ¤ÎÊ¬ÀÏ¡§ËÜ¥ì¥Ýー¥È¤Ï¡¢²áµî¤Î¥Çー¥¿¡Ê2020～2025Ç¯¡Ë¤ÈÍ½Â¬¥Çー¥¿¡Ê2026～2031Ç¯¡Ë¤Ë´ð¤Å¤¤¤Æ¡¢À¤³¦¤Î¥¯¥é¥¤¥ª¥Ý¥ó¥×»Ô¾ì¤ÎÀ®Ä¹¥È¥ì¥ó¥É¤Èµ¬ÌÏ¤òÊ¬ÀÏ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£´ë¶È¤Ï¤³¤ì¤ò³èÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢»Ô¾ì¤ÎÊý¸þÀ¤òÇÄ°®¤·¡¢º£¸å¤ÎÀïÎ¬Åª¤Ê°Õ»×·èÄê¤ËÌòÎ©¤Æ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡Ê£²¡Ë¼çÍ×´ë¶È¤Î¾ÜºÙÊ¬ÀÏ¡§À¤³¦¤Î¥¯¥é¥¤¥ª¥Ý¥ó¥×»Ô¾ì¤Ç¼çÍ×´ë¶È¤ÎÇä¾å¡¢²Á³Ê¡¢¥·¥§¥¢¡¢¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ë´Ø¤¹¤ë¥Çー¥¿¤òÄó¶¡¤·¡¢´ë¶È¤¬¶¥ÁèÀïÎ¬Î©°Æ¤ËÌòÎ©¤Á¤Þ¤¹¡£¡Ê2020～2025¡Ë
¡Ê£³¡ËÃæ¹ñ»Ô¾ì¤Î¥È¥ì¥ó¥ÉÊ¬ÀÏ¡§Ãæ¹ñ¤Î¥¯¥é¥¤¥ª¥Ý¥ó¥×»Ô¾ì¤Ë´Ø¤¹¤ë¶ñÂÎÅª¤Ê¥Çー¥¿¤òÊ¬ÀÏ¤·¡¢¼çÍ×´ë¶È¤ÎÇä¾å¡¢²Á³Ê¡¢»Ô¾ì¥·¥§¥¢¡¢¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ê¤É¤Î¾ðÊó¤òÄó¶¡¤·¡¢¸ú²ÌÅª¤Ê»Ô¾ì»²ÆþÀïÎ¬¤òÎ©¤Æ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¡Ê2020～2025¡Ë
¡Ê£´¡Ë¼çÍ×¾ÃÈñÃÏ°è¡§À¤³¦¤Î¥¯¥é¥¤¥ª¥Ý¥ó¥×¤Î¼çÍ×¾ÃÈñÃÏ°è¤Î¾ÃÈñÆ°¸þ¤È¼ûÍ×¹½Â¤¤òÊ¬ÀÏ¤·¡¢»Ô¾ìÆ°¸þ¤òÇÄ°®¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢´ë¶È¤Ï¥¿ー¥²¥Ã¥È»Ô¾ì¤òÆÃÄê¤·¡¢¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°ÀïÎ¬¤òºÇÅ¬²½¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡Ê£µ¡Ë¼çÍ×À¸»ºÃÏ°è¡§À¤³¦¤Î¥¯¥é¥¤¥ª¥Ý¥ó¥×¤Î¼çÍ×À¸»ºÃÏ°è¤ÎÀ¸»ºÎÌ¡¢À¸»ºÇ½ÎÏ¡¢Á°Ç¯ÈæÀ®Ä¹Î¨¤òÊ¬ÀÏ¤·¡¢´ë¶È¤¬À¤³¦¤Î¶¡µë¾õ¶·¤òÇÄ°®¤¹¤ë¤¿¤á¤Î½ÅÍ×¤Ê¾ðÊó¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ê£¶¡Ë»º¶È¥Á¥§ー¥ó¡§»º¶È¥Á¥§ー¥ó¡Ê¾åÎ®¡¢ÃæÎ®¡¢²¼Î®¡Ë¤Î³ÆÃÊ³¬¤ò¾ÜºÙ¤ËÊ¬ÀÏ¤·¡¢»Ô¾ìÁ´ÂÎ¤Ø¤Î±Æ¶Á¤òÍý²ò¤·¤Þ¤¹¡£
