【新ブランド誕生】the SILKピラティススタジオ発のオリジナルウェアブランド「the SILK Original Wear」始動。

株式会社HYV


株式会社HYV（本社：東京都目黒区下目黒1-8-1 ARCO TOWER 17F／代表取締役：茅野航平）は、
女性専用マシンピラティススタジオ「the SILK」から誕生したオリジナルウェアブランド
「the SILK Original Wear（ザ・シルク オリジナルウェア）」をローンチし、
2025年11月11日（火）より予約受付を開始いたします。


上質な素材と美しいシルエットにこだわり、ピラティスにも日常にも自然に馴染むデザインをお届けします。
今期「2025 Fall / Winter コレクション」では、トップス・レギンス・滑り止めソックスの3アイテムを展開いたします。


詳細は公式オンラインストア「the SILK Store」（URLはこちら(https://thesilk.official.ec/categories/6956867?utm_source=prtimes&utm_media=referral&utm_campaign=20251106)）にてご覧いただけます。





【the SILKについて】

女性専用マシンピラティススタジオ「the SILK」は、全国で累計40店舗・会員数21,000名を突破。グループ・パーソナルレッスン共に提供。


"しなやかに生きる" 女性のウェルネスライフをテーマに、心と体を整える空間を提供しています。その理念から生まれた「the SILK Original Wear」は、スタジオの外でもウェルネスを纏える、新しいライフウェアブランドです。








【Concept - Urban Wellness｜日常に溶け込むウェルネス】

「the SILK Original Wear」コレクションは、ピラティスウェアとしての機能性を備えながらも、
日常のシーンに自然と溶け込むデザインを追求しました。



“運動着”という枠を超え、ライフスタイルとシームレスにつながるウェルネスのあり方を提案します。



無機質な都市空間の中で、柔らかな素材感と穏やかなカラーが際立つ――。
それは、自分と向き合う時間を大切にしながら、心地よく生きるための新しい選択です。





【期間限定】the SILK Original Wear Launch Campaign - 40%OFF


キャンペーン期間：2025年11月11日（火）～11月17日（月）

ブランドローンチを記念し、期間限定のスペシャルキャンペーンを開催いたします。



特典内容：全商品 40%OFF（期間限定）



上質な素材とデザインを通して、あなたの日常に“ウェルネス”という心地よさを。
the SILKが提案する、新しいライフウェアのかたちをぜひお楽しみください。



【予約販売のお申し込みはこちら(https://thesilk.official.ec/categories/6956867?utm_source=prtimes&utm_media=referral&utm_campaign=20251106)】






【予約生産について】

「the SILK Original Wear」コレクションの商品は、すべて予約生産制でのお申し込みとなります。


今期 FY25 Fall & Winter コレクションに続き、来期 FY26 Spring & Summer コレクション以降も、日常に溶け込む素敵なラインナップを順次ご用意してまいります。



受注期間：2025年11月11日（火）～12月15日（月）


発送予定：2026年2月上旬より順次発送
　※年末年始および中国の旧正月の影響により、お届けまでお時間をいただく場合がございます。


送料：無料



返金・キャンセルに関するご案内


当ストアの商品はすべて受注生産となります。
誠に恐れ入りますが、ご注文確定後7日を経過した場合のキャンセル・ご返金はお受けいたしかねます。何卒ご理解のほどお願い申し上げます。



【商品ラインナップ】

■ トップス：ツイストクロップドトップ（Twist Crop Short Sleeve）


カラー：ブラック / ブラウン
サイズ：S / M / L


価格：7,700円（税込）




ツイストクロップドトップ

the SILK ロゴ　バックプリント

【商品概要】
フロントのねじりディテールが自然な立体感を生み、女性らしいラインを美しく引き立てるデザイン。
UVカット機能と吸汗速乾性を備え、屋内外を問わず快適。
高いストレッチ性でしなやかにフィットし、ピラティス・ヨガ・トレーニングなど幅広いシーンに対応します。
やや短めのクロップド丈はハイウエストレギンスと相性抜群。3.5分丈の袖が二の腕をさりげなくカバーします。



【特徴】


・ツイストディテールが魅せる立体感


・UVカット＆吸汗速乾素材で快適


・高いストレッチ性で動きにフィット


・ハイウエストボトムと好相性のクロップド丈




■ レギンス：シルキーフィットレギンス（Leggings Silky Fit）28インチ


カラー：ブラック / ブラウン
サイズ：S / M / L
股下：70cm（28インチ）


価格：11,000円（税込）



シルキーフィットレギンス

the SILK ロゴ　バックプリント



【商品概要】
穿いた瞬間にわかる軽さ・弾力・リラックス感。
女性の体と動きに優しい柔らかな素材で、まるで第二の肌のようにフィット。
気になる部分をカバーしつつ、スタイルアップを叶える万能レギンスです。
ヨガ・ピラティス・トレーニングからリラックスタイムまで快適に着用できます。




【特徴】


・4WAYストレッチ素材でしなやかにフィット


・シルクのようなソフト感でストレスフリー


・ハイウエスト設計でウエストをすっきりサポート


・吸汗速乾＆高耐久性でデイリー使いにも最適


・ウエストバンドに隠しポケット付き




■ ソックス：グリップ5本指　クルーソックス（5 Finger Gripper Socks）


カラー：ホワイト / ブラック
サイズ：フリー（22～25cm目安）


価格：1,980円（税込）




グリップ5本指　クルーソックス　ブラック

同色グリップ


グリップ5本指　クルーソックス　ホワイト

同色グリップ


【商品概要】
足首まで包み込む程よい丈感のクルーソックス。
足裏グリップで安定性を高め、ヨガやピラティスのパフォーマンスを快適にサポート。
リブ仕様でズレにくく、通気性にも優れた多用途ソックスです。



【特徴】


・足裏滑り止め付きで安定感UP


・リブ仕様でズレにくい設計


・メッシュパネルで通気性◎


・360°アーチサポート構造







【ブランド概要】


ブランド名：the SILK Original Wear
コンセプト：Urban Wellness - 日常に溶け込むウェルネス
展開アイテム：トップス・レギンス・滑り止めソックス
受注開始日：2025年11月11日（火）
販売URL：こちら(https://thesilk.official.ec/categories/6956867?utm_source=prtimes&utm_media=referral&utm_campaign=20251106)








【会社概要】


会社名：株式会社HYV
所在地：〒153-0064 東京都目黒区下目黒1-8-1 ARCO TOWER 17F
代表取締役：茅野 航平
事業内容：フィットネス事業（ピラティススタジオ運営）／アパレル企画販売
ブランド公式サイト：https://the-silk.jp



【本件に関するお問い合わせ先】


株式会社HYV（the SILK PR担当）
E-mail：info@the-silk.co.j