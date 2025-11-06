【新ブランド誕生】the SILKピラティススタジオ発のオリジナルウェアブランド「the SILK Original Wear」始動。

株式会社HYV

株式会社HYV（本社：東京都目黒区下目黒1-8-1 ARCO TOWER 17F／代表取締役：茅野航平）は、

女性専用マシンピラティススタジオ「the SILK」から誕生したオリジナルウェアブランド

「the SILK Original Wear（ザ・シルク オリジナルウェア）」をローンチし、

2025年11月11日（火）より予約受付を開始いたします。

上質な素材と美しいシルエットにこだわり、ピラティスにも日常にも自然に馴染むデザインをお届けします。

今期「2025 Fall / Winter コレクション」では、トップス・レギンス・滑り止めソックスの3アイテムを展開いたします。

詳細は公式オンラインストア「the SILK Store」（URLはこちら(https://thesilk.official.ec/categories/6956867?utm_source=prtimes&utm_media=referral&utm_campaign=20251106)）にてご覧いただけます。

【the SILKについて】

女性専用マシンピラティススタジオ「the SILK」は、全国で累計40店舗・会員数21,000名を突破。グループ・パーソナルレッスン共に提供。

"しなやかに生きる" 女性のウェルネスライフをテーマに、心と体を整える空間を提供しています。その理念から生まれた「the SILK Original Wear」は、スタジオの外でもウェルネスを纏える、新しいライフウェアブランドです。

【Concept - Urban Wellness｜日常に溶け込むウェルネス】

「the SILK Original Wear」コレクションは、ピラティスウェアとしての機能性を備えながらも、

日常のシーンに自然と溶け込むデザインを追求しました。

“運動着”という枠を超え、ライフスタイルとシームレスにつながるウェルネスのあり方を提案します。

無機質な都市空間の中で、柔らかな素材感と穏やかなカラーが際立つ――。

それは、自分と向き合う時間を大切にしながら、心地よく生きるための新しい選択です。

【期間限定】the SILK Original Wear Launch Campaign - 40%OFF

キャンペーン期間：2025年11月11日（火）～11月17日（月）

ブランドローンチを記念し、期間限定のスペシャルキャンペーンを開催いたします。

特典内容：全商品 40%OFF（期間限定）

上質な素材とデザインを通して、あなたの日常に“ウェルネス”という心地よさを。

the SILKが提案する、新しいライフウェアのかたちをぜひお楽しみください。

【予約販売のお申し込みはこちら(https://thesilk.official.ec/categories/6956867?utm_source=prtimes&utm_media=referral&utm_campaign=20251106)】

【予約生産について】

「the SILK Original Wear」コレクションの商品は、すべて予約生産制でのお申し込みとなります。

今期 FY25 Fall & Winter コレクションに続き、来期 FY26 Spring & Summer コレクション以降も、日常に溶け込む素敵なラインナップを順次ご用意してまいります。

受注期間：2025年11月11日（火）～12月15日（月）

発送予定：2026年2月上旬より順次発送

※年末年始および中国の旧正月の影響により、お届けまでお時間をいただく場合がございます。

送料：無料

返金・キャンセルに関するご案内

当ストアの商品はすべて受注生産となります。

誠に恐れ入りますが、ご注文確定後7日を経過した場合のキャンセル・ご返金はお受けいたしかねます。何卒ご理解のほどお願い申し上げます。

【予約販売のお申し込みはこちら(https://thesilk.official.ec/categories/6956867?utm_source=prtimes&utm_media=referral&utm_campaign=20251106)】



【商品ラインナップ】

■ トップス：ツイストクロップドトップ（Twist Crop Short Sleeve）

カラー：ブラック / ブラウン

サイズ：S / M / L

価格：7,700円（税込）

ツイストクロップドトップthe SILK ロゴ バックプリント

【商品概要】

フロントのねじりディテールが自然な立体感を生み、女性らしいラインを美しく引き立てるデザイン。

UVカット機能と吸汗速乾性を備え、屋内外を問わず快適。

高いストレッチ性でしなやかにフィットし、ピラティス・ヨガ・トレーニングなど幅広いシーンに対応します。

やや短めのクロップド丈はハイウエストレギンスと相性抜群。3.5分丈の袖が二の腕をさりげなくカバーします。

【特徴】

・ツイストディテールが魅せる立体感

・UVカット＆吸汗速乾素材で快適

・高いストレッチ性で動きにフィット

・ハイウエストボトムと好相性のクロップド丈

■ レギンス：シルキーフィットレギンス（Leggings Silky Fit）28インチ

カラー：ブラック / ブラウン

サイズ：S / M / L

股下：70cm（28インチ）

価格：11,000円（税込）

シルキーフィットレギンスthe SILK ロゴ バックプリント

【商品概要】

穿いた瞬間にわかる軽さ・弾力・リラックス感。

女性の体と動きに優しい柔らかな素材で、まるで第二の肌のようにフィット。

気になる部分をカバーしつつ、スタイルアップを叶える万能レギンスです。

ヨガ・ピラティス・トレーニングからリラックスタイムまで快適に着用できます。

【特徴】

・4WAYストレッチ素材でしなやかにフィット

・シルクのようなソフト感でストレスフリー

・ハイウエスト設計でウエストをすっきりサポート

・吸汗速乾＆高耐久性でデイリー使いにも最適

・ウエストバンドに隠しポケット付き

■ ソックス：グリップ5本指 クルーソックス（5 Finger Gripper Socks）

カラー：ホワイト / ブラック

サイズ：フリー（22～25cm目安）

価格：1,980円（税込）

グリップ5本指 クルーソックス ブラック同色グリップグリップ5本指 クルーソックス ホワイト同色グリップ

【商品概要】

足首まで包み込む程よい丈感のクルーソックス。

足裏グリップで安定性を高め、ヨガやピラティスのパフォーマンスを快適にサポート。

リブ仕様でズレにくく、通気性にも優れた多用途ソックスです。

【特徴】

・足裏滑り止め付きで安定感UP

・リブ仕様でズレにくい設計

・メッシュパネルで通気性◎

・360°アーチサポート構造

【ブランド概要】

ブランド名：the SILK Original Wear

コンセプト：Urban Wellness - 日常に溶け込むウェルネス

展開アイテム：トップス・レギンス・滑り止めソックス

受注開始日：2025年11月11日（火）

販売URL：こちら(https://thesilk.official.ec/categories/6956867?utm_source=prtimes&utm_media=referral&utm_campaign=20251106)

【会社概要】

会社名：株式会社HYV

所在地：〒153-0064 東京都目黒区下目黒1-8-1 ARCO TOWER 17F

代表取締役：茅野 航平

事業内容：フィットネス事業（ピラティススタジオ運営）／アパレル企画販売

ブランド公式サイト：https://the-silk.jp

【本件に関するお問い合わせ先】

株式会社HYV（the SILK PR担当）

E-mail：info@the-silk.co.j