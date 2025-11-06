【新ブランド誕生】the SILKピラティススタジオ発のオリジナルウェアブランド「the SILK Original Wear」始動。
株式会社HYV（本社：東京都目黒区下目黒1-8-1 ARCO TOWER 17F／代表取締役：茅野航平）は、
女性専用マシンピラティススタジオ「the SILK」から誕生したオリジナルウェアブランド
「the SILK Original Wear（ザ・シルク オリジナルウェア）」をローンチし、
2025年11月11日（火）より予約受付を開始いたします。
上質な素材と美しいシルエットにこだわり、ピラティスにも日常にも自然に馴染むデザインをお届けします。
今期「2025 Fall / Winter コレクション」では、トップス・レギンス・滑り止めソックスの3アイテムを展開いたします。
詳細は公式オンラインストア「the SILK Store」（URLはこちら(https://thesilk.official.ec/categories/6956867?utm_source=prtimes&utm_media=referral&utm_campaign=20251106)）にてご覧いただけます。
【the SILKについて】
女性専用マシンピラティススタジオ「the SILK」は、全国で累計40店舗・会員数21,000名を突破。グループ・パーソナルレッスン共に提供。
"しなやかに生きる" 女性のウェルネスライフをテーマに、心と体を整える空間を提供しています。その理念から生まれた「the SILK Original Wear」は、スタジオの外でもウェルネスを纏える、新しいライフウェアブランドです。
【Concept - Urban Wellness｜日常に溶け込むウェルネス】
「the SILK Original Wear」コレクションは、ピラティスウェアとしての機能性を備えながらも、
日常のシーンに自然と溶け込むデザインを追求しました。
“運動着”という枠を超え、ライフスタイルとシームレスにつながるウェルネスのあり方を提案します。
無機質な都市空間の中で、柔らかな素材感と穏やかなカラーが際立つ――。
それは、自分と向き合う時間を大切にしながら、心地よく生きるための新しい選択です。
【期間限定】the SILK Original Wear Launch Campaign - 40%OFF
キャンペーン期間：2025年11月11日（火）～11月17日（月）
ブランドローンチを記念し、期間限定のスペシャルキャンペーンを開催いたします。
特典内容：全商品 40%OFF（期間限定）
上質な素材とデザインを通して、あなたの日常に“ウェルネス”という心地よさを。
the SILKが提案する、新しいライフウェアのかたちをぜひお楽しみください。
【予約販売のお申し込みはこちら(https://thesilk.official.ec/categories/6956867?utm_source=prtimes&utm_media=referral&utm_campaign=20251106)】
【予約生産について】
「the SILK Original Wear」コレクションの商品は、すべて予約生産制でのお申し込みとなります。
今期 FY25 Fall & Winter コレクションに続き、来期 FY26 Spring & Summer コレクション以降も、日常に溶け込む素敵なラインナップを順次ご用意してまいります。
受注期間：2025年11月11日（火）～12月15日（月）
発送予定：2026年2月上旬より順次発送
※年末年始および中国の旧正月の影響により、お届けまでお時間をいただく場合がございます。
送料：無料
返金・キャンセルに関するご案内
当ストアの商品はすべて受注生産となります。
誠に恐れ入りますが、ご注文確定後7日を経過した場合のキャンセル・ご返金はお受けいたしかねます。何卒ご理解のほどお願い申し上げます。
【商品ラインナップ】
■ トップス：ツイストクロップドトップ（Twist Crop Short Sleeve）
カラー：ブラック / ブラウン
サイズ：S / M / L
価格：7,700円（税込）
ツイストクロップドトップ
the SILK ロゴ バックプリント
【商品概要】
フロントのねじりディテールが自然な立体感を生み、女性らしいラインを美しく引き立てるデザイン。
UVカット機能と吸汗速乾性を備え、屋内外を問わず快適。
高いストレッチ性でしなやかにフィットし、ピラティス・ヨガ・トレーニングなど幅広いシーンに対応します。
やや短めのクロップド丈はハイウエストレギンスと相性抜群。3.5分丈の袖が二の腕をさりげなくカバーします。
【特徴】
・ツイストディテールが魅せる立体感
・UVカット＆吸汗速乾素材で快適
・高いストレッチ性で動きにフィット
・ハイウエストボトムと好相性のクロップド丈
■ レギンス：シルキーフィットレギンス（Leggings Silky Fit）28インチ
カラー：ブラック / ブラウン
サイズ：S / M / L
股下：70cm（28インチ）
価格：11,000円（税込）
シルキーフィットレギンス
the SILK ロゴ バックプリント
【商品概要】
穿いた瞬間にわかる軽さ・弾力・リラックス感。
女性の体と動きに優しい柔らかな素材で、まるで第二の肌のようにフィット。
気になる部分をカバーしつつ、スタイルアップを叶える万能レギンスです。
ヨガ・ピラティス・トレーニングからリラックスタイムまで快適に着用できます。
【特徴】
・4WAYストレッチ素材でしなやかにフィット
・シルクのようなソフト感でストレスフリー
・ハイウエスト設計でウエストをすっきりサポート
・吸汗速乾＆高耐久性でデイリー使いにも最適
・ウエストバンドに隠しポケット付き
■ ソックス：グリップ5本指 クルーソックス（5 Finger Gripper Socks）
カラー：ホワイト / ブラック
サイズ：フリー（22～25cm目安）
価格：1,980円（税込）
グリップ5本指 クルーソックス ブラック
同色グリップ
グリップ5本指 クルーソックス ホワイト
同色グリップ
【商品概要】
足首まで包み込む程よい丈感のクルーソックス。
足裏グリップで安定性を高め、ヨガやピラティスのパフォーマンスを快適にサポート。
リブ仕様でズレにくく、通気性にも優れた多用途ソックスです。
【特徴】
・足裏滑り止め付きで安定感UP
・リブ仕様でズレにくい設計
・メッシュパネルで通気性◎
・360°アーチサポート構造
【ブランド概要】
ブランド名：the SILK Original Wear
コンセプト：Urban Wellness - 日常に溶け込むウェルネス
展開アイテム：トップス・レギンス・滑り止めソックス
受注開始日：2025年11月11日（火）
販売URL：こちら(https://thesilk.official.ec/categories/6956867?utm_source=prtimes&utm_media=referral&utm_campaign=20251106)
【会社概要】
会社名：株式会社HYV
所在地：〒153-0064 東京都目黒区下目黒1-8-1 ARCO TOWER 17F
代表取締役：茅野 航平
事業内容：フィットネス事業（ピラティススタジオ運営）／アパレル企画販売
ブランド公式サイト：https://the-silk.jp
【本件に関するお問い合わせ先】
株式会社HYV（the SILK PR担当）
E-mail：info@the-silk.co.j