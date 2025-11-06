宍粟市・最上山もみじ山で3,000本ライトアップ 日本紅葉の名所100選をめぐる夜の絶景バスツアー｜2025年11月23日（日）開催
神姫バス株式会社（代表取締役社長：長尾真、本社：兵庫県姫路市）は、2025年11月23日（日）に、兵庫県宍粟市の「最上山もみじ山」で行われる紅葉ライトアップをめぐるバスツアーを開催します。本ツアーでは、日本紅葉の名所100選に選ばれた絶景と、地元食材を使った弁当を車内や紅葉の下で楽しめます。運転不要で夜間の紅葉を安心して鑑賞できる半日旅行として、自然・食・癒しを求める参加者に提供します。
■ 背景・概要
兵庫県宍粟市の最上山もみじ山は、「日本紅葉の名所100選」に選出され、約3,000本のもみじが山全体を染める景勝地です。例年11月にはライトアップが実施され、幻想的な夜の紅葉を楽しめる観光地として人気を集めています。一方、夜間の運転や渋滞課題があり、安全かつ快適な移動手段の需要が高まっています。
神姫バスは、秋季観光の需要に応えるため、最上山もみじ山のライトアップ鑑賞に特化したバスツアーを企画しました。三宮および姫路から出発し、約3時間の滞在で、紅葉散策と特製「セラピー弁当」を提供します。地元産の食材を用いた弁当により、地域食文化の発信と観光振興につなげます。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000333653&id=bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000333653&id=bodyimage2】
■ ツアー詳細
・約3,000本のもみじが赤・金色に染まる夜景を鑑賞
・移動中も快適に過ごせる貸切バス利用
・宍粟市産食材を中心とした「セラピー弁当」付き
写真撮影やゆったり散策時間を確保しております。ハイシーズン時の駐車場利用もバスツアーなら安心です。
■ 今後の展望
本ツアーは地方観光資源の活用とサステナブルな地域周遊の促進を目的に実施します。今後も神姫バスは、地域食材や自然体験を取り入れた企画を継続し、地域と都市部をつなぐ観光モデルを推進します。
【販売・申込情報】
・公式申込ページ：
https://shinkibus-tour.book.ntmg.com/top/products/86d5a239-18d1-58dc-9bb1-0986deafc3a8?lng=ja-JP
・申込締切：開催日の11日前 23:59まで
・料金：8,980円（税込）・出発地：神戸三宮発、姫路発
・申込方法：オンライン予約（クレジット決済）
【問い合わせ先】
神姫バス株式会社 Localprime事務局
TEL：090-5886-9588 ※平日9:00-18:00（土日祝：休業）
MAIL：chiikijigyou@shinkibus.co.jp
配信元企業：神姫バス株式会社
■ 背景・概要
兵庫県宍粟市の最上山もみじ山は、「日本紅葉の名所100選」に選出され、約3,000本のもみじが山全体を染める景勝地です。例年11月にはライトアップが実施され、幻想的な夜の紅葉を楽しめる観光地として人気を集めています。一方、夜間の運転や渋滞課題があり、安全かつ快適な移動手段の需要が高まっています。
神姫バスは、秋季観光の需要に応えるため、最上山もみじ山のライトアップ鑑賞に特化したバスツアーを企画しました。三宮および姫路から出発し、約3時間の滞在で、紅葉散策と特製「セラピー弁当」を提供します。地元産の食材を用いた弁当により、地域食文化の発信と観光振興につなげます。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000333653&id=bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000333653&id=bodyimage2】
■ ツアー詳細
・約3,000本のもみじが赤・金色に染まる夜景を鑑賞
・移動中も快適に過ごせる貸切バス利用
・宍粟市産食材を中心とした「セラピー弁当」付き
写真撮影やゆったり散策時間を確保しております。ハイシーズン時の駐車場利用もバスツアーなら安心です。
■ 今後の展望
本ツアーは地方観光資源の活用とサステナブルな地域周遊の促進を目的に実施します。今後も神姫バスは、地域食材や自然体験を取り入れた企画を継続し、地域と都市部をつなぐ観光モデルを推進します。
【販売・申込情報】
・公式申込ページ：
https://shinkibus-tour.book.ntmg.com/top/products/86d5a239-18d1-58dc-9bb1-0986deafc3a8?lng=ja-JP
・申込締切：開催日の11日前 23:59まで
・料金：8,980円（税込）・出発地：神戸三宮発、姫路発
・申込方法：オンライン予約（クレジット決済）
【問い合わせ先】
神姫バス株式会社 Localprime事務局
TEL：090-5886-9588 ※平日9:00-18:00（土日祝：休業）
MAIL：chiikijigyou@shinkibus.co.jp
配信元企業：神姫バス株式会社
プレスリリース詳細へ