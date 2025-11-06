回路遮断器探知機の世界市場2025年、グローバル市場規模（90ボルト以下、90～120ボルト、120ボルト以上）・分析レポートを発表
2025年11月6日
株式会社マーケットリサーチセンター
株式会社マーケットリサーチセンター（本社：東京都港区、世界の市場調査資料販売）では、「回路遮断器探知機の世界市場2025年」調査資料を発表しました。資料には、回路遮断器探知機のグローバル市場規模、動向、予測、関連企業の情報などが盛り込まれています。
■主な掲載内容
________________________________________
概要
本レポートは、世界の回路遮断器探知機市場の現状と将来展望を詳細に分析したものです。2024年の市場規模は約6億1,800万ドルと推定され、2031年には約9億8,400万ドルに達する見込みで、年平均成長率（CAGR）は7.0％と予測されています。
また、米国の関税政策および各国の電気製品規制の変化が、競争構造や地域経済、サプライチェーンに与える影響についても考察しています。
________________________________________
製品概要と機能特性
回路遮断器探知機（またはブレーカーロケーター）は、電気配線内で特定の回路ブレーカーを検出するための小型装置です。この機器は、配線を通じて信号を送信し、その応答を受信することで、対応するブレーカーを特定します。
サーキットブレーカーは、短絡や過熱による過電流などの異常を検知し、火災や感電などの事故を防止するために電流を遮断します。ブレーカーファインダーは、これらの電気系統の点検や修理作業を効率化し、安全性を高めるために使用されます。
仕組みとしては、送信機が電流を発生させ、配線を通じて信号を送信し、受信機がその信号を検出します。受信機は内蔵されたマイクロプロセッサによって解析を行い、適合する回路を音や光で通知します。これにより、電気工事士や設備技術者は短時間で正確に対象ブレーカーを見つけることができ、作業効率と安全性を向上させることが可能です。
________________________________________
市場セグメンテーション
本市場は、電圧タイプおよび用途別に分類されます。
電圧タイプ別：
・90ボルト以下
・90～120ボルト
・120ボルト以上
90～120ボルト帯の機種が最も広く利用されており、住宅および商業施設の配電盤に対応しています。一方、120ボルト以上の高電圧対応モデルは、工場やインフラ施設などの産業用途で需要が拡大しています。
用途別：
・住宅用
・商業用
・産業用
住宅用分野では、DIY需要や家庭の安全対策の観点から需要が増加しています。商業施設では定期的な電気設備点検における作業効率化が進み、産業分野では高精度なブレーカー検出が求められることから、高機能モデルの採用が拡大しています。
________________________________________
地域別市場動向
地域別では、北米が最大市場を形成しており、特に米国では住宅のスマート電化と老朽配線の更新需要により需要が拡大しています。
ヨーロッパでは、安全規制の厳格化と再生可能エネルギー関連施設の増加により、電気系統の保守・点検機器として採用が進んでいます。ドイツ、イギリス、フランスなどの先進国が主要な市場です。
アジア太平洋地域では、中国、日本、インドを中心に市場が急成長しています。特に中国では、住宅建設の増加とともに低コスト機器の需要が高まっており、日本や韓国では高性能モデルやスマート測定機能を搭載した製品へのシフトが進んでいます。中東・アフリカ地域でもインフラ開発の進展に伴い需要が拡大する見込みです。
