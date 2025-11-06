「関西発のDXが企業を変える！」京都・大阪・神戸の技術力が集結 　関西最大級のIT・DX総合展【Japan IT Week 関西／Japan DX Week 関西】 開催

RX Japan 株式会社

関西発のDX（デジタルトランスフォーメーション）が、いま全国の企業現場に広がりつつあります。大阪・京都・神戸など、ものづくりやITの土壌を持つ地域から生まれたサービスが、販促、業務効率化、情報活用、セキュリティなど、企業の“足元のDX”を支える存在として注目されています。

RX Japan株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役社長：田中岳志）が2025年11月19日（水）～21日（金）にインテックス大阪で開催する「Japan IT Week 関西 2025」「Japan DX Week 関西 2025」では、関西ゆかりの企業による最新ソリューションが多数出展。伴走型の支援から、全国展開を見据えた技術まで、関西発の“リアルなDX”を体感できる3日間です。

関西の企業が生み出す最新IT・DXサービスを取材しにぜひインテックス大阪までお越しください。

出展企業・サービスをご紹介（一部）

株式会社ITP CGによる販促物制作「CG solution」【京都発・販促のDX化】CG技術を活用した販促物制作

貴社の貴重なCAD データを有効活用！写実的なCG映像制作において豊富な経験を持っており、企業向けの製品プロモーションに最適な映像や静止画を提供。 CGを活用すれば、実写では難しいシーンや製品の内部構造をリアルに再現。製品の機能や特長を立体的に表現したり、内部の仕組みを視覚的に伝える事ができ、またCGの特徴の一つとして、必要な部分だけを映像化できるため、伝えたい部分にフォーカスしたシンプルで効率的なCG映像や静止画制作が可能です。

株式会社 ディー・オー・エス IT資産管理ツール「System Support best1（SS1）」【大阪発・IT資産管理の定番】IT資産管理ツール

お客さまの声から生まれ、運用者の使いやすさをとことん重視して開発された顧客満足度No.1*のIT資産管理ツール。 デバイスの使用制限やセキュリティパッチの適用管理など、セキュリティ対策としてもお役立ていただけます。 また各種ログの収集機能を活用して従業員の労務管理を行うことも可能。

*:ITreviewカテゴリーレポート「IT資産管理ツール」「ログ管理システム」（2025 Summer）による評価）

住友電工情報システム 株式会社 生成AI連携(RAG)対応の企業内検索システム QuickSolution（クイックソリューション）【大阪発・業務効率化と情報活用】業務効率化・働き方改革に効くツール

9年連続シェアNo.1*のエンタープライズサーチ！社員の「情報探しの時間」を大幅に短縮！ ファイルサーバーやクラウドなどに点在する情報を横断的に、ファイルの中身まで検索できるシステムです。また、生成AI連携(RAG対応)により社内情報から質問応答が可能です。

*：富士キメラ総研「ソフトウェアビジネス新市場 2017～2025年版」検索エンジン パッケージ市場(ベンダーシェア2016～2024年度)(9年連続)

株式会社 神戸デジタル・ラボ DX関連のソリューション抜粋【神戸の企業から伴走型DX支援】株式会社 神戸デジタル・ラボ

＜DXのための業務整理＞ ヒアリングや現場確認により現状の業務を調査し、ボトルネックや改善箇所を特定。改善案をご提案します。 ＜PoC支援＞ 新しい技術やアイデアの実現可能性に関する、評価・検証を支援します。目的の整理と検証計画の策定から、プロトタイプの作成、検証まで伴走します。 ＜Webサイト最適化＞ 売上や見込み顧客の獲得に向けたWebサイトのアクセス解析、集客プランの策定、デジタルマーケティングを支援します。

展示会概要

名称：Japan IT Week 関西 2025／Japan DX Week 関西 2025

会期：2025年11月19日（水）～21日（金）10:00-17:00

会場：インテックス大阪（1～3号館）

主催：RX Japan 株式会社

取材の申込みはこちら（無料） :https://www.japan-it.jp/hub/ja-jp/press.html?utm_campaign=prtimes251104_2&utm_medium=referral&utm_source=prtimes

ご取材ではなく、通常の来場のご登録はこちら（無料）＞＞ https://www.japan-it.jp/osaka/ja-jp.html(https://www.japan-it.jp/osaka/ja-jp.html?utm_campaign=prtimes251104&utm_medium=referral&utm_source=prtimes)

