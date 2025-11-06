「サイト内に隠れたペンギンを探せ！」見つけたら 200ポイントがもらえる冬のワクワク企画を開催！
株式会社ライトアップ（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：白石崇、以下ライトアップ）が運営する「ワールドトーク」（https://www.worldtalk.jp/）は、サイト内のどこかに隠れている“ペンギン”イラストを見つけると、もれなく200ポイントがもらえるキャンペーンを開始します。
日本人講師がメインのオンライン英会話サービス「ワールドトーク」は2011年にサービスをスタートし、現在300名を超える講師がレッスンを提供しております。（2025年9月末時点）
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000333122&id=bodyimage1】
取り組み内容（詳細）
本キャンペーンでは、パソコンやスマートフォンからワールドトークのサイト内を探索し、隠れたペンギンをクリックしてフォームを送信するだけで参加できます。
お子さまから大人まで、英語学習の合間にちょっとした宝探し感覚でお楽しみいただける企画です。
さらに、見事ペンギンを発見した方全員へ、ワールドトークのレッスンに使える200pt（200円相当）をプレゼント。
初心者の方や久しぶりに英語学習を再開したい方にも、お得にレッスンを体験いただけるチャンスです。
■キャンペーンページ
https://www.worldtalk.jp/p/penguincp
■実施期間
2025年11月6日 ～ 2025年11月30日（※本キャンペーンは、予告なく終了する場合があります。）
■参加方法
1）ワールドトークサイト内を探索
2）隠れているペンギンを発見してクリック
3）フォームにて必要事項を送信
※フォーム送信後5～10営業日でポイントを付与いたします。
■特典内容
ワールドトークで使用できる200pt（200円相当）
※期間中お1人様1回まで
■ 個人情報の取り扱いについて
ご登録いただいたお名前、メールアドレスなどの個人情報は、当社のプライバシーポリシーに基づき適切に管理いたします。詳細は以下をご確認ください。
プライバシーポリシー：https://writeup.jp/privacy/
■参加対象
ワールドトーク会員でしたら、プラン加入非加入に関わらず参加可能。
■注意事項
・ポイントの付与はワールドトークのアカウントをお持ちの方が対象となります。アカウントがない方は会員登録からお願いいたします。付与されるポイントの有効期限は、付与日から1ヶ月です。
※すでに1か月以上の有効期限がある場合は、有効期限は伸びません。
・ポイント付与はお1人様1回までとなります。
・ポイントはフォーム送信後、5～10営業日ほどで付与されます。
・キャンペーン対象ページおよびペンギンの配置場所は、予告なく変更する場合がございます。
・不正と判断される行為が確認された場合、ポイント付与を取り消すことがあります。
・本キャンペーンは予告なく終了、内容を変更する場合があります。
ワールドトークについて
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000333122&id=bodyimage2】
■URL：https://www.worldtalk.jp/
2011年にオープンし、在籍講師の9割以上が日本人講師のオンライン英会話スクールです。
英会話初心者から、上級者まで幅広く対応しております。
■特徴：
・レッスン中の日本語サポートが可能
・キッズ、学生、ビジネス層、それぞれの年齢に対応可能な講師が在籍
