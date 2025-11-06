こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
リカバリー協会片野氏著書「休養マネジメント」購入特典 カルテコ自律神経計測機能、100名様1か月無料キャンペーン
メディカル・データ・ビジョン株式会社（東京都千代田区、代表取締役社長：岩崎博之、以下MDV）は、一般社団法人日本リカバリー協会（神奈川県厚木市）代表理事の片野秀樹氏の著書「休養マネジメント」（かんき出版）の発行を記念して、カルテコ自律神経計測機能を合計100名様に無料体験していただくキャンペーンを実施します。
■購入特典でカルテコ自律神経計測機能が1か月間無料
かんき出版が発行した「休養マネジメント」は、疲労を体系的にとらえて、その解消法をさまざまなケースごとにまとめています。タイトルに「マネジメント」という文言を盛り込み、主に働く世代に、自分自身の「疲労」の度合いを客観的に把握した上で、積極的に休養を取ることで、仕事で高いパフォーマンスを上げることができるようなアドバイスを盛り込みました。
MDVは、「休養マネジメント」の発行を記念して、抽選で合計100名様にカルテコ自律神経計測機能を1か月間、無料で使ってもらえるようにします。キャンペーン実施対象書店は、かんき出版の公式書誌ページでご確認ください。
https://kanki-pub.co.jp/pub/book/9784761278397/
■日本リカバリー協会との業務提携
MDVと日本リカバリー協会は2025年6月、 「パフォーマンスリカバリー投資」の概念を共同で提唱する業務提携をしました。
MDVが開発・提供する「カルテコworkwell」の疲労・ストレス可視化技術と、日本リカバリー協会が持つ「休養学」の知見を掛け合わせ、新たなリカバリーモデルの社会実装に向けて取り組んでいます。
本件に関するお問合わせ先
メディカル・データ・ビジョン株式会社
広報室 担当：君塚、赤羽、汲田
TEL：03-5283-6911（代表）
MAIL：pr@mdv.co.jp
