地域連携を通じてシニア世代のウォーキング習慣を応援！「リポビタンウォーク 四国遍路応援プロジェクト」11月19日（水）より香川県・善通寺でスタート

人生100年時代を迎える今、平均寿命が延びる一方で、健康上の理由で日常生活が制限される「健康寿命」との差は約10年に及び、社会課題となっています。60～70代にとって「健康寿命の延伸」は、人生を最後まで自分らしく生きるための重要なテーマ。その実現には「運動」と「栄養」が欠かせません。近年、特に65歳以上の歩数は減少傾向にあることが、厚生労働省の調査※1で明らかになりました。