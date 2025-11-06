こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
地域連携を通じてシニア世代のウォーキング習慣を応援！「リポビタンウォーク 四国遍路応援プロジェクト」11月19日（水）より香川県・善通寺でスタート
11月22日（土）より四国でリポビタンウォークのサンプリングを実施
大正製薬株式会社（以下、当社）は、人生100年時代における健康寿命延伸の重要性に着目し、シニア世代のウォーキング習慣を応援する「リポビタンウォーク 四国遍路応援プロジェクト」を11月19日（水）より開始します。当プロジェクトでは、四国の伝統的な「歩く文化」である四国遍路を通じ、地域と連携しながら健康意識の啓発を目指します。
人生100年時代を迎える今、平均寿命が延びる一方で、健康上の理由で日常生活が制限される「健康寿命」との差は約10年に及び、社会課題となっています。60～70代にとって「健康寿命の延伸」は、人生を最後まで自分らしく生きるための重要なテーマ。その実現には「運動」と「栄養」が欠かせません。近年、特に65歳以上の歩数は減少傾向にあることが、厚生労働省の調査※1で明らかになりました。
当社は、四国に根づく伝統的な“歩く文化”である「四国遍路」に着目し、秋のウォーキングに最適な季節にあわせ、地域の観光や健康啓発とともに”歩くことの大切さ”を伝える「リポビタンウォーク 四国遍路応援プロジェクト」を発足します。
当プロジェクトの最初の取り組みとして、11月19日（水）に香川県・善通寺でキックオフイベントを実施、その後11月22日（土）～11月23日（日）まで香川県・善通寺、同県・屋島寺、高知県・竹林寺でお遍路参りをするシニアの方に向けたウォーキング啓発イベントを実施します。
イベントでは、健康的に長距離のウォーキングを続ける意識を啓発するために、身長に応じた理想的な歩幅を体験する「リポビタンウォークロード」を設置します。また、加齢に伴う膝・腰の不調の改善・予防におすすめの『リポビタンウォーク』のサンプリングを実施します。
また、歩き遍路の皆様をお接待する“おもてなしステーション”（５箇所）でのサンプリングも合わせて実施します。
『リポビタンウォーク』は、「疲労回復」をサポートする成分タウリン、ビタミンB群（B1・B2・B6）に加え、「加齢に伴う膝腰の不調の改善・予防」をサポートする成分コンドロイチン、カルシウムと、丈夫な体を維持するのに必要な必須アミノ酸（BCAA※2）を配合した50mLミニドリンク剤（指定医薬部外品）です。
※1 厚生労働省「国民健康・栄養調査」における「第３章 身体活動・運動及び睡眠に関する状況 歩数の状況」の平成26年度、令和5年度を比較。
厚生労働省ホームページ「令和5年 国民健康・栄養調査」（65歳以上の歩数の平均値 男性5,329歩、女性 4,419歩）
(https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/001338334.pdf )
厚生労働省ホームページ「平成26年 国民健康・栄養調査」（65歳以上の歩数の平均値 男性5,779歩、女性 4,736歩）
(https://www.mhlw.go.jp/file/04-Houdouhappyou-10904750-Kenkoukyoku-Gantaisakukenkouzoushinka/0000117311.pdf )
※2 BCAA（分岐鎖アミノ酸）：筋肉中に多く含まれる必須アミノ酸（バリン・ロイシン・イソロイシン）のこと。
■プロジェクト概要
プロジェクト名：リポビタンウォーク 四国遍路応援プロジェクト
プロジェクトパートナー：NPO法人 お遍路とおもてなしのネットワーク
主な活動：四国各地域と連携し、シニア世代のウォーキング意識を啓発。
■サンプリングイベント概要
実施日：11月22日（土）～11月23日（日）*
実施場所：総本山善通寺、竹林寺、屋島寺、おもてなしステーション（５箇所）
サンプリング製品：リポビタンウォーク（対象者：15歳以上の四国遍路参加者）
*おもてなしステーションでのサンプリングは11月22日（土）からサンプリング製品が終了するまで実施いたします。
■製品概要
＜用法・用量＞ 成人（15才以上）1日1回1本（50mL）を服用してください。
※15才未満は服用しないでください。
＜効能・効果＞
★虚弱体質（加齢による身体虚弱を含む。）に伴う身体不調の改善・予防：肩・首・腰又は膝の不調、筋力の低下、骨又は歯の衰え、疲れやすい・疲れが残る・体力がない・身体が重い・身体がだるい、肌の不調（肌荒れ、肌の乾燥）
★日常生活における栄養不良に伴う身体不調の改善・予防：肩・首・腰又は膝の不調、筋力の低下、二日酔いに伴う食欲の低下・だるさ、目の疲れ
★体力、身体抵抗力又は集中力の維持・改善 ★疲労の回復・予防
★病中病後の体力低下時、発熱を伴う消耗性疾患時、食欲不振時、
妊娠授乳期又は産前産後等の栄養補給
＜リポビタンウォーク製品サイト＞
https://brand.taisho.co.jp/lipovitan/walk/
■製品に関するお問い合わせ
お客様119番室 TEL：03-3985-1800
本件に関するお問合わせ先
大正製薬株式会社 メディア推進部 03-6382-7304
梶田 寛文 h-kajita@taisho.co.jp
田中 秀治 shuj-tanaka@taisho.co.jp
