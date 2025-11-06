【こてがえし・ぱすたかん】「冬のごちそう 牡蠣＆ジンギスカンフェア」を開催

東和フードサービス株式会社


「椿屋珈琲」などを展開する東和フードサービス株式会社（本社：東京都港区／代表取締役社長CEO：岸野　誠人）は、「こてがえし」「ぱすたかん」にて、「冬のごちそう 牡蠣＆ジンギスカンフェア」を11月7日（金）より開催いたします。


毎年ご好評いただいております「広島県産の牡蠣フェア」がついにスタート。牡蠣の生産量が日本一の広島県に足を運び、ふっくらとした大粒の身、濃厚な旨みが広がる牡蠣を今年も調達しました。冬の贅沢な味覚をご堪能ください。


また、鉄板料理がさらに楽しくなる北海道の郷土料理「ジンギスカン」が新登場。鉄板を囲んで過ごすひとときは自然と会話が弾み、思い出に残る時間を演出します。


寒さがつのる冬に、身も心も温まる「冬のごちそう」をどうぞお召し上がりください。



「冬のごちそう 牡蠣＆ジンギスカンフェア」


【販売期間】


2025年11月7日（金）～2026年1月8日（木）予定


【販売店舗】


「こてがえし」「ぱすたかん」


店舗検索はこちらから


https://www.towafood-net.co.jp/shop/store/




冬のごちそう 牡蠣＆ジンギスカンフェア



◆牡蠣のお好み焼き（大粒広島牡蠣）　1,730円(税込)～


大粒の牡蠣を贅沢に4個も使用。蓋をかぶせて焼くことで生地はふっくらし、牡蠣のぷりぷりとした食感と凝縮された旨みが一層際立ち、口いっぱいに美味しさが広がります。





◆広島県産 牡蠣のバター焼き ～ポン酢醤油～　


2個 580円(税込)／4個 1,050円(税込)～／6個 1,450円(税込)～


香ばしく焼き上げた牡蠣にバターでコクをプラス。シンプルな味付けにより、牡蠣本来の味わいが引き立ちます。





◆広島県産 牡蠣フライ


2個 480円(税込)／4個 880円(税込)～


外はサクッとした口当たりの軽い食感、中は牡蠣の旨味を衣でぎゅっと閉じ込めることでジューシー、揚げたての牡蠣フライは絶品です。食感のコントラストをお楽しみください。


※浦和パルコ店では販売しておりません。




◆鉄板ジンギスカン　1,680円(税込)


◆ジンギスカンのホイル焼き　880円(税込)


ご家族やご友人とはもちろん、少人数でも気軽に楽しめるジンギスカンをご用意しました。


羊特有の臭みが少なく、濃厚な旨みを味わえるジューシーなラム肉と、甘みが引き立つ国産きゃべつは相性抜群です。



鉄板ジンギスカン


ジンギスカンのホイル焼き


◆冬のデラックス鉄板盛り　1,730円(税込)～


ラム肉、牛タン、牛ハラミ、牡蠣、赤海老と、お肉と海の幸をひと皿につめ込みました。欲張りな心を満たす贅沢メニューです。






■公式ホームページ


https://www.towafood-net.co.jp/


■こてがえし・ぱすたかん Instagram


https://www.instagram.com/pasutakan_kotegaeshi/
■こてがえし・ぱすたかん X


https://twitter.com/pasta_kote/