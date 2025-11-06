【こてがえし・ぱすたかん】「冬のごちそう 牡蠣＆ジンギスカンフェア」を開催

東和フードサービス株式会社

「椿屋珈琲」などを展開する東和フードサービス株式会社（本社：東京都港区／代表取締役社長CEO：岸野 誠人）は、「こてがえし」「ぱすたかん」にて、「冬のごちそう 牡蠣＆ジンギスカンフェア」を11月7日（金）より開催いたします。

毎年ご好評いただいております「広島県産の牡蠣フェア」がついにスタート。牡蠣の生産量が日本一の広島県に足を運び、ふっくらとした大粒の身、濃厚な旨みが広がる牡蠣を今年も調達しました。冬の贅沢な味覚をご堪能ください。

また、鉄板料理がさらに楽しくなる北海道の郷土料理「ジンギスカン」が新登場。鉄板を囲んで過ごすひとときは自然と会話が弾み、思い出に残る時間を演出します。

寒さがつのる冬に、身も心も温まる「冬のごちそう」をどうぞお召し上がりください。

「冬のごちそう 牡蠣＆ジンギスカンフェア」

【販売期間】

2025年11月7日（金）～2026年1月8日（木）予定

【販売店舗】

「こてがえし」「ぱすたかん」

店舗検索はこちらから

https://www.towafood-net.co.jp/shop/store/

冬のごちそう 牡蠣＆ジンギスカンフェア

◆牡蠣のお好み焼き（大粒広島牡蠣） 1,730円(税込)～

大粒の牡蠣を贅沢に4個も使用。蓋をかぶせて焼くことで生地はふっくらし、牡蠣のぷりぷりとした食感と凝縮された旨みが一層際立ち、口いっぱいに美味しさが広がります。

◆広島県産 牡蠣のバター焼き ～ポン酢醤油～

2個 580円(税込)／4個 1,050円(税込)～／6個 1,450円(税込)～

香ばしく焼き上げた牡蠣にバターでコクをプラス。シンプルな味付けにより、牡蠣本来の味わいが引き立ちます。

◆広島県産 牡蠣フライ

2個 480円(税込)／4個 880円(税込)～

外はサクッとした口当たりの軽い食感、中は牡蠣の旨味を衣でぎゅっと閉じ込めることでジューシー、揚げたての牡蠣フライは絶品です。食感のコントラストをお楽しみください。

※浦和パルコ店では販売しておりません。

◆鉄板ジンギスカン 1,680円(税込)

◆ジンギスカンのホイル焼き 880円(税込)

ご家族やご友人とはもちろん、少人数でも気軽に楽しめるジンギスカンをご用意しました。

羊特有の臭みが少なく、濃厚な旨みを味わえるジューシーなラム肉と、甘みが引き立つ国産きゃべつは相性抜群です。

鉄板ジンギスカン鉄板ジンギスカンジンギスカンのホイル焼き

◆冬のデラックス鉄板盛り 1,730円(税込)～

ラム肉、牛タン、牛ハラミ、牡蠣、赤海老と、お肉と海の幸をひと皿につめ込みました。欲張りな心を満たす贅沢メニューです。

■公式ホームページ

https://www.towafood-net.co.jp/

■こてがえし・ぱすたかん Instagram

https://www.instagram.com/pasutakan_kotegaeshi/

■こてがえし・ぱすたかん X

https://twitter.com/pasta_kote/