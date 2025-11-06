可愛さ満点！すみっコたちとおうちでゲームセンター気分♪「すみっコぐらし キャンディきゃっちパーティ！」

株式会社 メガハウス

株式会社メガハウス （バンダイナムコグループ本社：東京都千代田区))は 2025年10月下旬に、人気キャラクター「すみっコぐらし」のパーティゲーム『すみっコぐらし キャンディきゃっちパーティ！』を発売しました。

「すみっコぐらし」のパーティゲーム『すみっコぐらし キャンディきゃっちパーティ！』

本商品は、ゲームセンターで人気の「キャンディキャッチャー」を家庭用にアレンジした2人対戦型のアクションゲームです。可愛いすみっコぐらしの世界観とキャンディキャッチャーの楽しさが融合した、家族や友達と盛り上がれるパーティーゲームです。商品付属のお菓子パーツの他、実際のお菓子を使って遊ぶこともできます。

【遊び方】

本体に設置したクレーンを上手に操作して、商品付属のお菓子アイテムをタイミングよくつかみます。つかんだお菓子アイテムはスライドテーブルの上に乗せて、タイミングよく押し出されると自分のポケットに入りゲットできます。また、ゲームの途中では中央のテントの中から「星型キャンディ」が大放出されます。その仕掛けがさらにゲームを盛り上げ、得点UPのチャンスになります。手に入れたお菓子アイテムにはそれぞれ点数があり、終了時に一番高い合計点数の人が勝ちになります。

ゲーム時間が変更できる「かんたんモード」と「むずかしいモード」が選択できて、楽しいBGMも付いています。さらに商品付属のお菓子アイテムはもちろんですが、本物の市販のお菓子を使っても遊ぶことができるので、ゲームが盛り上がること間違いなしです。秋から年末にかけてのパーティーシーズンにぴったりな本商品、大切な人と楽しい時間を『すみっコぐらし キャンディきゃっちパーティ！』でお過ごしください。

【商品特長】

１.クレーンを操作してお菓子をキャッチ！タイミングが勝負の鍵

２.星型アイテムが大量放出されるボーナスタイムあり

３.得点制で勝敗が決まる2人対戦型

４.「かんたんモード」「むずかしいモード」選択可能

５.BGM付きでゲームをさらに盛り上げる

６.本物のお菓子でも遊べる！

商品パッケージ

【商品概要】

■商品名 ：すみっコぐらし キャンディきゃっちパーティ！

■セット内容：●本体…１個●テント…１個●クレーン…2個●シール…2枚

●お菓子アイテム（袋型アイテム…6個、星型アイテム…8個、クッキー…4個、チョコ

レート…4個、ガムボール…6個、キャンディ…10個）●取扱説明書…1枚

■商品サイズ：約(W)400×(D)230×(H)160ｍｍ 本体組み立て時

■発売日 ：2025年10月下旬

■価格 ：8,778円(税10％込) / 7,980円（税抜）

■商品ページ：https://www.megahouse.co.jp/megatoy/products/item/5181/

(C)2025 San-X Co., Ltd. All Rights Reserved.

※本プレスリリースに記載の内容は予告なく変更する場合があります。

※画像は実際とは異なる場合がございます。