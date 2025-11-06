シリーズ累計販売個数5万個突破！大人気「hokotto」シリーズから最強防寒ブランケット新発売！
株式会社iiもの本舗（本社：群馬県佐波郡玉村町藤川184-4、代表取締役社長：片岡 信明）は、シリーズ累計販売個数5万個突破と発売当初から多くのお客様にご愛顧いただいているひざ掛け・ブランケット製品を「hokotto」シリーズとして新たにリブランディングし、最新コンセプトから生まれた新商品を発売いたしました。生地の中にアルミ蒸着シートを入れる事により従来品よりも温もり続く保温力を実現した4WAYブランケットです。寒い季節にお客様の様々なシーンに合わせてご活用いただける製品です。
hokotto マイクロファイバー4WAYブランケット アルミ入
【新商品】hokotto マイクロファイバー4WAYブランケット アルミ入
既に発売中で大変好評をいただいている「hokotto 極厚裏ボア 4WAYブランケット」が更にパワーアップして新発売いたしました。生地にアルミ蒸着シートを入れることで身体の熱を逃がさない仕様になっております。スナップボタンで4パターン（ひざ掛け・ボレロ・ポンチョ・巻きスカート）の着こなしが可能です。アルミ入なのにシャカシャカ音がしない静音設計にもなっています。裏地を極厚の裏ボアからマイクロファイバー素材に変えたことで、より気軽に持ち運びが出来るようになりました。防風性にも優れていて、冬のアウトドア・寒いオフィスなどで大活躍すること間違いなしの製品です。
hokotto マイクロファイバー4WAYブランケット アルミ入 ブラック×スモーキーグレー
4パターン（ひざ掛け・ボレロ・ポンチョ・巻きスカート）の着こなし
更にパワーアップ！温もり続く保温力
●商品特徴
・スナップボタンで4パターンの着こなしが可能（ひざ掛け・ボレロ・ポンチョ・巻きスカート）
・熱を逃がさないアルミ蒸着シート入
・保温・防風・静音
●使用シーン
・冬のアウトドア・寒いオフィスで
・冬の車内
・屋外でのスポーツ観戦
●製品概要
JANコード：4589596695877
商品名：hokotto マイクロファイバー4WAYブランケット アルミ入 約80×125cm ブラック×スモーキーグレー
サイズ：約80×125cm
カラー：ブラック(表地)×スモーキーグレー(裏地)
表地：ナイロン100％
中身：アルミ蒸着100％
裏地：ポリエステル100％
「4WAYブランケット アルミ入」新発売記念Xプレゼントキャンペーンを実施
iiもの本舗では10月下旬に公式Xにて新商品「4WAYブランケット アルミ入」発売記念プレゼントキャンペーンを実施し、2387名の方にご応募いただきました。
また、応募者の方から
「遠出のときも車に持ち運びたいくらい活躍してくれそうなアイテムでとても気になりました」
「アウトドアで活躍しそう」
「家でも外でも使い勝手良さそうな防寒グッズですね」
「キャンプや仕事場で大活躍してくれそうなブランケット」とのお声を多数いただきました。
多くの反響をいただき、
たくさんの方に「hokotto」シリーズ製品を知っていただく機会になったと実感しております。
今後もiiもの本舗はプレゼントキャンペーンを定期的に開催し、
製品を知ってもらう機会を増やしていきたいと思います。
■キャンペーン概要
「hokotto マイクロファイバー4WAYブランケット アルミ入」を抽選で2名様にプレゼント！！
応募期間： 2025年10月17日(金)～11月3日(月) 23:59 まで
URL： https://x.com/iimonohonpo/status/1978974775113339282
Xプレゼントキャンペーン
「hokotto」シリーズとして新たにリブランディング
iiもの本舗には新商品「hokotto マイクロファイバー4WAYブランケット アルミ入」の他に、
ひざ掛け・ブランケット製品を多く取り揃えております。
シリーズ累計販売個数5万個突破と、2019年の発売以来、冬の防寒対策・夏の冷え対策、日々の生活において暖をとる製品として多くのお客様にご愛顧いただいております。
これらの製品を「hokotto」シリーズとして新たにリブランディングいたしました。
iiもの本舗製品あったかブランド「hokotto」は、
「寒い冬、気軽に身体を暖められたらなぁ。」そんな気持ちに応えたい！と想って生まれました。
寒い冬、お客様の一番身近な防寒アイテムとして心も身体もぽかぽかに。
気軽に身体を暖められる製品をこれからも皆様にお届けします。
hokottoブランドサイト
https://iimonohonpo.com/products/brand/hokotto/
「さむ～い時は、いい商品で、ほこっと！」
hokotto
「hokotto」シリーズラインナップhokotto 極厚裏ボア 4WAYブランケット
hokotto 極厚裏ボア 4WAYブランケット ブラック×ブラック/カーキ×アイボリー
●商品特徴
・スナップボタンで4パターンの着こなしが可能（ひざ掛け・巻スカート・ポンチョ・ボレロ）
・極厚の裏ボアで暖かさ倍増
●使用シーン
・冬の車内
・屋外でのスポーツ観戦
・アウトドア、オフィスで
●製品概要
JANコード（ブラック×ブラック/カーキ×アイボリー）：4589596694658/4589596695211
商品名：hokotto 極厚裏ボア 4WAYブランケット約80×125cm ブラック×ブラック/カーキ×アイボリー
サイズ：約80×125cm
カラー：ブラック(表地)×ブラック(裏地)/ カーキ(表地)×アイボリー(裏地)
表地：ナイロン100％
中身：ポリエステル100％
裏地：ポリエステル100％
hokotto ふわふわマイクロファイバー ひざ掛け 約70×100cm /大判サイズ 約100×140cm
hokotto ふわふわマイクロファイバー ひざ掛け 約70×100cm /大判サイズ 約100×140cm
●商品特徴
・ふんわり、柔らかい肌ざわりと、吸水性・保湿性の高さが特徴のマイクロファイバー生地
・毛の1本1本が細くてやわらかく、見た目以上にふかふか頬ずりしたくなるほど気持ちよい肌触り
・厚みもなく軽いので持ち運びにも最適
・自宅で簡単に洗濯可能
●使用シーン
・ソファでのくつろぎタイムに
・旅行の移動時間に
・夏のエアコンによる冷え対策に
●製品概要
JANコード（約70×100cmブラウン/ネイビー）：4589596694610/4589596694627
JANコード（大判サイズ 約100×140cmブラウン/ネイビー） /：4589596695235/4589596695242
商品名：hokotto ふわふわマイクロファイバーひざ掛け 約70×100cm/大判サイズ 約100×140cm ブラウン
商品名：hokotto ふわふわマイクロファイバーひざ掛け 約70×100cm大判サイズ 約100×140cm ネイビー
サイズ：約70×100cm /大判サイズ 約100×140cm
カラー：ブラウン/ ネイビー
生地：ポリエステル100％
hokotto ふわふわマイクロファイバー ブランケット シングルサイズ 約140×190cm
hokotto ふわふわマイクロファイバー ブランケット シングルサイズ 約140×190cm
●商品特徴
・吸水性・保湿性の高さが特徴のふわふわ裏起毛マイクロファイバー生地
・毛の1本1本が細くてやわらかく、見た目以上にふかふかで気持ちよい肌触り
・軽いので持ち運びにも便利
・自宅で簡単に洗濯可能
●使用シーン
・ソファでのくつろぎタイムに
・就寝時の寝具として
●製品概要
JANコード（ブラウン/ネイビー）：4589596694634/4589596694641
商品名：hokotto ふわふわマイクロファイバー ブランケット シングルサイズ 約140×190cm ブラウン/ネイビー
サイズ：約140×190cm
カラー：ブラウン/ ネイビー
生地：ポリエステル100％
hokotto シープボアひざ掛け 約70×100cm /大判サイズ 約100×140cm
hokotto シープボアひざ掛け 約70×100cm /大判サイズ 約100×140cm
●商品特徴
・ずっと触っていたい肌触りが特徴のやわらかなシープタッチに包まれるふわふわなひざ掛け
・自宅で簡単に洗濯可能
●使用シーン
・ソファでのくつろぎタイムに
・旅行の移動時間に
・夏のエアコンによる冷え対策に
●製品概要
JANコード（約70×100cmグレージュ/チャコール）：4589596695174/4589596695198
JANコード（大判サイズ 約100×140cmグレージュ/チャコール） /：4589596695181/4589596695204
商品名：hokotto シープボアひざ掛け 約70×100cm /大判サイズ 約100×140cm グレージュ
商品名：hokotto シープボアひざ掛け 約70×100cm /大判サイズ 約100×140cm チャコール
サイズ：約70×100cm /大判サイズ 約100×140cm
カラー：グレージュ/ チャコール
生地：ポリエステル100％
■会社概要
会社名：株式会社iiもの本舗（IIMONOHONPO CO. LTD.）
所在地：〒370-1101群馬県佐波郡玉村町藤川184-4
代表取締役社長：片岡 信明
設立：2018年(平成30年)1月11日
資本金：8,000,000円
URL：https://iimonohonpo.com
事業内容：スキンケア、マスク、日用品、衛生用品、インテリア用品など
快適なくらしをする為に必要な、ちょっといいものを企画・製造
■公式サイト
・ホームページ：https://iimonohonpo.com
・オンラインショップ：https://shop.iimonohonpo.com
・Instagram：https://www.instagram.com/iimonohonpo_official
・X：https://x.com/iimonohonpo
・Facebook：https://www.facebook.com/iimonohonpo
・YouTube：https://www.youtube.com/channel/UCri5lZqWSDVw7bpmFdsqFFA
・TikTok：https://www.tiktok.com/@iimonohonpo
■取扱問屋情報
カネイシ株式会社 卸売ドットコム
https://oroshi-uri.com
■お客様からのお問い合わせ先
株式会社iiもの本舗 受注センター
群馬県佐波郡玉村町藤川184-4
TEL：0270-64-1011 （9：00-12：00、13：00-17：00）
Mail：info@iimonohonpo.com