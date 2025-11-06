熊対策ゴミ箱の「緊急1次ロット」予約販売を開始 ～高まる脅威に対応、開発中の初期生産品を限定10台、特別価格で先行提供。分割決済にも対応～
KDK株式会社（所在地：北海道札幌市）は、2025年11月6日、高強度な熊対策用ゴミ箱の「緊急1次ロット」について、限定10台の予約販売を開始しました。
近年、全国的に熊の出没情報が増加し、地域社会の安全確保が差し迫った課題となる中、当社は開発完了を待たず、完成間近の初期生産品を緊急で市場に投入することを決定いたしました。
1. 開発前倒しの背景：高まる社会的な責任と対策の緊急性
長年にわたり金属加工・板金技術を磨いてきた当社は、この差し迫った社会的な課題に対し、技術をもって貢献する責務があると考えています。
現在も製品の最終調整と検証を鋭意進めておりますが、現状の危機的な状況を鑑み、開発完了を待たず、この初期生産ロットを「緊急1次ロット」として提供することを決断いたしました。創業1976年以来培ってきた全ての技術と責任をもって、地域社会の安心確保に貢献してまいります。
2. 製品の特長：創業49年の技術を結集した「熊対策構造」
本製品は、熊が人里に引き寄せる原因の一つである「ゴミ」を確実に遮断するために開発が進行中です。
高い堅牢性: 鉄板厚2mm（予定）を採用し、熊の破壊力に対処できる構造を追求しています。
熊が開けられない機構: 海外の先進事例を研究し、熊の圧倒的な知恵とパワーに対抗しうる特殊なロック機構を備えた堅牢な扉の実現を目指しています。
製品の主な仕様は、横130cm × 高さ110cm × 奥行90cm（目安）です。
製品ページ：
https://kumataisaku.com/product/kuma/
3. 【 緊急1次ロット 】限定10台の特別条件と価格
本ロットは、早期納品を優先した初期生産品であり、開発が進行中の「ベータ版」としての側面を持つため、通常販売とは異なる特別な価格と条件を設定しております。
製品版想定価格：30万円（税込）
緊急1次ロット特別価格：20万円（税込） でご提供いたします。（製品版より10万円お得）送料込
分割決済の内訳
【ご予約購入時】手付金として10万円（税込） をお支払いください。
残金決済
【納品時】製品お受け取り後に残金の10万円をお支払いいただきます。
納品予定：2026年4月を予定しています。
製品仕様：横130cm × 高さ110cm × 奥行90cm（目安）、鉄板厚2mm（予定）。
※製品画像はイメージです。
4. 今後の予定
KDK株式会社は、緊急1次ロットの販売と並行して、引き続き製品の最終検証を進め、より多くの方に安心してご利用いただけるよう、量産体制の準備を進めてまいります。
【KDK株式会社について】
1976年創業。金属加工・板金技術を中心に事業を展開。長年培ってきた技術力を基に、地域社会の課題解決に貢献する製品開発に力を入れています。
【本件に関するお問い合わせ先】
KDK株式会社
連絡先：info@kdk.ne.jp
※お電話でのお問い合わせは対応しておりません。
