独立行政法人製品評価技術基盤機構【NITE（ナイト）、理事長：長谷川 史彦、本所：東京都渋谷区西原】化学物質管理センターは、2025年11月27日（木）から11月28日（金）に東京ビッグサイトで開催されます「ケミカルマテリアルJapan2025」にて、ブース出展及びセミナーを実施いたします。

化学物質管理に携わる事業者の皆様をはじめ、ご関心のある方はぜひお越しください。

ケミカルマテリアルJapan2025の概要

※ケミカルマテリアルJapan2025に関する最新の情報は、上記のURLをご覧ください。

ブース出展内容

最近の化学物質管理に関するNITEの活動等について、ポスター発表を予定しています。

予定している内容

・化学物質総合情報提供システム（NITE-CHRIP）

・GHS混合物分類判定ラベル/SDS作成支援システム（NITE-Gmiccs）

・化審法関連の取組

・水銀条約にかかる対応（水銀が含まれる蛍光灯の規制） など

セミナー内容

出展社セミナー会場にて、NITE-CHRIPに関するセミナーを実施予定です。

※セミナーの日時・場所等は変更になる可能性もございますので、最新の情報は、ケミカルマテリアルJapan2025ウェブサイトで公表されている講演タイムテーブルhttps://www.chemmate.jp/seminar/timetable_seminar （外部サイトが開きます）をご覧ください。

NITE化学物質管理センターの概要

NITE化学物質管理センターは、経済産業省が所管する「化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律（化審法）」や「特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律（化管法）」といった法律に基づいて、化学物質の安全性などの審査を技術面から支援するとともに、化学物質のリスクを評価して、化学物質の適切な管理に貢献しています。

加えて、化学物質の法規制情報等を検索できるシステム（NITE-CHRIP）、混合物GHS分類・ラベルSDS作成を支援するツール（NITE-Gmiccs）等の化学物質管理に関する情報提供を行っています。