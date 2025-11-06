こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
世界で一つの「オリジナル・バーキン」日本初の特別展示／応募受付開始
ジェーン・バーキン氏が愛用したプロトタイプを東京・表参道 ALLU店舗にて限定公開
リュエンスジャパン株式会社（本社：東京都港区、代表取締役：冨田 光俊、以下 バリュエンス）は、2025年11月19日（水）～11月24日（月）の6日間、ALLU OMOTESANDOにて、女優ジェーン・バーキン氏が実際に使用した「オリジナル・バーキン」の日本初公開となる展示イベント「The ORIGINAL BIRKIN Exhibition 唯一無二のオリジナル・バーキン、日本初公開」を開催します。本展示は応募・抽選制で一般公開いたします。
■ラグジュアリーリユースと文化継承
近年、ラグジュアリーブランドのリユース市場は拡大を続けています。サステナブルな消費や文化継承の重要性が社会的に高まる中、バリュエンスグループでは「Circular Design Company（循環をデザインする会社）」として、価値あるアイテムを次世代へつなぐ役割を担っています。不要となった品を必要とする人へとつなぐことで、人と地球の持続可能な未来の創造に取り組んでいます。
2025年7月、フランス・パリで開催されたサザビーズオークションにて、女優ジェーン・バーキン氏が実際に使用した「オリジナル・バーキン」を約14.7億円（手数料込み・為替換算ベース）で落札いたしました。本品は1980年代にエルメスがバーキン氏のために特別制作したブラックレザーバッグで、長年の使用による風合いやイニシャル刻印、ステッカーの跡などが残されており、唯一無二の文化的価値を備えた逸品です。
今回の「The ORIGINAL BIRKIN Exhibition 唯一無二のオリジナル・バーキン、日本初公開」では、バリュエンスが落札したこの唯一無二の「オリジナル・バーキン」を期間限定で特別展示いたします。
この「オリジナル・バーキン」を通じて、「循環」や「持続可能な豊かさ」といった価値観を広く社会に発信し、多様な価値観が尊重される未来の実現を目指していくとともに、バリュエンスグループでは、文化の守り手としての役割を果たし、持続可能な社会の創造に貢献してまいります。
■特別展示 詳細情報
イベント名：The ORIGINAL BIRKIN Exhibition 唯一無二のオリジナル・バーキン、日本初公開
開催日 ：2025年11月19日（水）～11月24日（月）11：00～19：00（最終日のみ16：00まで）
会場 ：ALLU OMOTESANDO（https://allu-official.com/jp/ja/guide_store_omotesando/）
〒150-0001 東京都渋谷区神宮前5丁目46-14 Jinguumae546
アクセス ：表参道駅から徒歩５分／渋谷駅・明治神宮駅から徒歩11分
展示内容 ：ジェーン・バーキン氏が実際に使用した「オリジナル・バーキン」（1980年代エルメス製）
主催 ：バリュエンスジャパン株式会社
■応募方法
応募期間 ：第一弾 11月6日（木）～11月12日（水）、第二弾 11月12日（水）～11月17日（月）
第三弾 11月17日（月）～11月20日（木）
応募方法 ：特設ページ内応募フォームより（抽選制）
結果通知 ：当選者にメールにてご連絡
特設ページ：https://allu-official.com/jp/ja/event/birkin-origin/
■バリュエンスジャパン株式会社 概要
・設立：2019年9月10日
・代表者：代表取締役 冨田 光俊
・本社所在地：東京都港区南青山五丁目6番19号MA5
・事業内容：ブランド品、貴金属、宝石等の買取・販売
※バリュエンスジャパン株式会社は東証グロース市場上場 バリュエンスホールディングス株式会社（証券コード：9270 ／ https://www.valuence.inc/）のグループ企業です。
