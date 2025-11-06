遠隔接客サービスRURA、ジョイナスに導入

タイムリープ株式会社

タイムリープ株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役：望月亮輔、以下「タイムリープ」）は、株式会社相鉄ビルマネジメント（横浜市西区、代表取締役社長：左藤誠）が運営するジョイナスのインフォメーションカウンターにて、遠隔接客サービスRURA（ルーラ）が導入されたことをお知らせいたします。現在は一部時間帯での遠隔接客運用を行いながら、お客様の動線や利用状況に応じた最適な運用方法の検証に取り組んでおります。

概要

タイムリープが提供するRURAは、遠隔地にいるスタッフが店頭に設置されたモニター越しに、来店されたお客様へ接客をすることができるシステムです。最少人数で最大店舗数の接客ができるという点に特長があり、導入企業の中には3名で約30店舗の接客を行っている例もあります。

RURAはご来店されたお客様へのスムーズなリモート接客の提供や、柔軟な接客体制を実現するための様々な機能を有しています。

今回のジョイナスへの導入では、スタッフの休憩時間や急な欠員発生時にも柔軟に対応できる体制を構築し、遠隔地からでもスムーズなご案内ができることを目指します。また、お客様が知りたい情報に素早くアクセスできるようにすることで、ストレスのない施設利用を実現します。

これにより、従業員の業務負担を軽減しながら、スタッフ・お客様双方の満足度向上を目指しています。

その実現に向けて、よくある質問を画面に表示してお客様自身で知りたい情報を選択できる「シナリオ機能」や、よく使う画像をリモート接客中にワンクリックでお客様に表示する「画像切り替え機能」、リアルタイムでお互いの言語にテキスト翻訳される「自動翻訳機能」を活用しています。

導入詳細

▼設置概要

施設名：ジョイナス

ホームページ：https://www.sotetsu-joinus.com/

設置場所：1F インフォメーションカウンター

※運用状況に応じて設置場所を変更する場合がございます

▼シナリオ機能

周辺施設や館内マップなど、よくあるご質問にはタッチパネルの操作でお客様がご自身のペースで自己解決することができます。

自己解決ができなかった場合には遠隔地のスタッフを呼び出し、有人の接客でお答えすることが可能です。

※遠隔スタッフの対応時間帯に限ります

▼画像切り替え機能

地図など、よく使う画像をワンクリックでお客様に表示します。

さらに、スケッチ機能を用いることで、投影された画像に書き込んだり、スタンプを押したりしてご案内することも可能です。道案内等でご活用いただけます。

▼自動翻訳機能

英語、中国語など主要言語のリアルタイム自動翻訳に対応しています。

インバウンドのお客様にも、安心して接客を受けていただくことができます。

RURAとは

インターネットを通じて店舗の接客を遠隔地から行なうことができるサービスです。対応スタッフが画面に表示される対面接客や、アバターを通しての接客などを選択できます。少人数で多拠点の接客ができる点に大きな特長があり、約30店舗の受付を3名で実施している例もございます。接客の一部を自宅など遠隔地から行うことで、店舗運営の効率化や、接客業における新しい働き方の実現が可能となります。

・「RURA」の詳細：https://timeleap-rura.com/

タイムリープ株式会社について

タイムリープ株式会社は、「最も大切なことに時間を使える世の中を実現する」をビジョンに掲げ、インターネット越しに店舗の接客を行うことができる遠隔接客サービス「RURA」を提供しています。接客の一部を遠隔で集約することで、店舗運営の効率化や、接客業における新しい働き方の実現が可能となります。

【会社概要】

社 名：タイムリープ株式会社

設 立：2019年6月3日

資本金 ： 9億3584万円（資本準備金含む）

所在地：東京都千代田区岩本町1-9-1 アイアンビルヂング3F

事業内容：遠隔接客サービス「RURA」の開発・提供

Webサイト：https://timeleap.co.jp/