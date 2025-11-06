未来の自分に出会える日！高校生向け職業体験イベント「おしごとコレクション」開催【三幸学園 東京地区7分野】
学校法人三幸学園が運営する東京地区7分野の専門学校は2025年11月15日（土）、高校1・2年生を対象とした職業体験イベント「おしごとコレクション」を開催いたします。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000333639&id=bodyimage1】
イベント概要
全国に60校以上の専門学校を展開する三幸学園が主催する本イベントでは、
医療・スポーツ・美容・保育・ブライダル・製菓・WEB/ITの7分野の職業体験を1日で体験できます。
高校生や専門学校進学希望者に向けて、進路選択の一助となる職業体験や進路相談が可能です。
当日は各業界で活躍する卒業生も職業体験をサポートします。
複数分野の専門学校が一堂に会することで、参加者が幅広い職業理解を深める機会を創出します。
当日は来校先着100名に豪華プレゼントや、SNSでも話題のモンスターぬいぐるみが当たる抽選会なども実施予定で、進路活動を始めるきっかけとなるイベントとして気軽にご参加いただけるものとなっております。
将来の夢が決まっている人も、これから見つける人も、未来の自分に出会える進路イベントです。
開催概要イベント名：おしごとコレクション
体験分野：医療・スポーツ・美容・保育・ブライダル・製菓・ＷＥＢ/ＩＴ
開催日：11月15日（土）
入場時間：14時～16時30分（入場自由※16時最終受付）
開催場所：東京医療秘書歯科衛生&IT専門学校
〒113-0033 東京都文京区本郷3-23-16お申込み
https://forms.sanko.ac.jp/c3dcfl/tokyomed/eventdetail.php?GP=1545&_ga=2.140433267.1954274945.1761437545-218539486.1715125547&RDFlag=1
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000333639&id=bodyimage2】
参加校
東京医療秘書歯科衛生＆IT専門学校
東京リゾート＆スポーツ専門学校
東京ビューティーアート専門学校
東京こども専門学校
東京ウェディング＆ブライダル専門学校
東京スイーツ＆カフェ専門学校
東京みらいAI＆IT専門学校
本件に関するお問い合わせ先
学校法人三幸学園 東京・千葉入学相談室
藤田 拡宣
fujita-hironobu@sanko.ac.jp
0120-975-350
配信元企業：学校法人三幸学園
プレスリリース詳細へ