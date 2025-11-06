【無料オンラインセミナー】「 AI アバター × 動画接客」で CVR 300%改善！「 SiTest Engage（サイテストエンゲージ）」で新たなウェブ接客とユーザー体験を
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000333628&id=bodyimage1】
株式会社グラッドキューブ（本社：大阪市中央区 代表取締役 CEO 金島弘樹 以下、グラッドキューブ）は、2025年11月20日（木）12:00よりオンラインセミナーを開催いたします。
申し込みURL
https://form.glad-cube.com/form/sitest20251120
■セミナー概要
ウェブサイトの CVR 改善に行き詰まりを感じていませんか？
CRO・CX 改善ツール「 SiTest（サイテスト）」が提供する「動画接客 × AI アバター」を活用した、画期的なエンゲージメント向上・CVR 改善手法を徹底解説します。
特に、ウェブサイトやオウンドメディアへの導入によって、CVR を大幅に改善にした具体的な成功事例をご紹介。
なぜ今、静的なテキストや画像ではなく、「動画接客」がこれほどまでに効果的なのか、その理由と仕組みをわかりやすくお伝えします。
エンゲージメントを向上させ、ユーザーの離脱を防ぎ、サイトの成果を劇的に向上させるノウハウを解説いたします。
■こんな方にオススメ
・ウェブサイト、EC サイト、ランディングページの CVR 改善でお悩みの方
・オウンドメディアの CVR 改善が頭打ちの方
・ウェブ接客を実施しているが、効果が得られないとお悩みの方
■オンラインセミナーの内容・スピーカー紹介
「 AI アバター × 動画接客 」で CVR 300%改善！
SiTest Engage で新たなウェブ接客とユーザー体験を
視覚と聴覚に訴えかける動画は、テキストや画像のみの場合と比較して、情報伝達力と没入感が格段に向上します。
「 SiTest Engage（サイテストエンゲージ）」を活用し、ウェブサイト上のユーザーに対してパーソナライズされた「動画接客体験」を導入することが可能です。
今回は動画接客効果と検証結果による、本質的な「接客体験とは何か」を自社ならびに弊社顧客での導入事例からお伝えします。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000333628&id=bodyimage2】
株式会社グラッドキューブ
プロモーション統括本部
マーケティング DX 事業部
SaaSチーム ゼネラルマネージャー
佐谷 建斗
ウェブ制作会社でウェブディレクター / セールスを経験後、グラッドキューブに参画。大手企業を含めたクライアントに対して SiTest を用いたユーザー行動解析・ LPO コンサルティングを行い、過去担当した案件では Google Premier Partner Awards で顧客成長部門最優秀賞を受賞（ 2018年 / 2020年）。現在は『 SiTest 』『 SiTest Engage 』『 SiTest パートナーズ』など複数のプロダクトや関連ソリューションを扱う SaaS 事業統括責任者をしている。
■セミナー概要
会場 ：zoomにて開催いたします。
接続方法は自動返信メールにてお知らせいたします。
日時 ：2025年11月20日（木） 12:00 - 13:00
参加費 ：無料
定員 ：100名
注意事項：
※ 定員に達し次第終了となります。複数名でお申込みをいただいている場合はご調整させていただく場合がございます。
※ プログラム内容は変更となる場合がございます。
※ 同業他社の方は参加をご遠慮いただく場合がございます。
※参加は申込者本人に限ります。複数人での参加をご希望の場合はお申込みフォームの備考欄にご記載下さい。
