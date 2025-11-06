#19西田優大選手 男子バスケットボール日本代表直前合宿メンバー選出のお知らせ
シーホース三河株式会社
いつもシーホース三河にご青援ありがとうございます。
この度、#19 西田優大選手が、バスケットボール男子日本代表チーム「FIBAバスケットボールワールドカップ2027 アジア地区予選 Window1」の直前合宿メンバーに選出されましたので、お知らせします。
プロフィール :
https://go-seahorses.jp/team/players/detail/id=17209?PlayerID=30403
FIBAワールドカップ2027アジア地区予選 Window１.
日本vs.チャイニーズタイペイ代表
- 日程 11月28日(金)19:05 TIP OFF予定
- 会場 GLION ARENA KOBE
- テレビ放送 11月28日(金)18:58～ BS日テレにて生放送
- ライブ配信 DAZN、TVer