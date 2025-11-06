情報処理学会 連続セミナー2025 第11回「デジタル社会を支える新たなトラスト ～技術と社会の両面から～」開催のご案内
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■一般社団法人情報処理学会 連続セミナー2025■
「AIが拓く次世代イノベーション」
連続セミナー2025 第11回 12月5日（金） 13：00～15：40
「デジタル社会を支える新たなトラスト ～技術と社会の両面から～」
▼▼▼セミナー詳細はこちらから▼▼▼
https://www.ipsj.or.jp/event/seminar/2025/program11.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【開催概要】
￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣
ソーシャルメディアや生成AIなどの急速な浸透をはじめとする社会のデジタル
化は様々なメリットをもたらす一方で、情報の過度な偏重・流通や高度な加工
も容易になり、偽情報や陰謀論など新たな混乱や問題も引き起こしている。
特に、アナログ社会において信頼のよりどころとされてきた社会制度や技術の
一部は、デジタル社会でそのまま踏襲することは難しく、技術と社会の両面か
ら新たなトラストを形成していく必要がある。
本セミナーでは、この新たなトラストの形成に向けて技術と社会の両面から最
新の取組みを紹介するとともに、両者の協調に向けた展望や、それぞれが担う
べき役割について論じる。
【タイムテーブル】
￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣
[13:00-13:10]オープニング
島岡 政基（セコム株式会社 IS研究所 デジタルプラットフォームディビジョン 主幹研究員）
[13:10-13:30] Session1「セキュリティ分野におけるトラスト研究に向けた取組み」
島岡 政基（セコム株式会社 IS研究所 デジタルプラットフォームディビジョン 主幹研究員）
[13:30-13:50] Session2 「情報社会における社会的側面からのトラスト形成」
湯淺 墾道（明治大学 専門職大学院ガバナンス研究科 教授）
[13:50-14:00]休憩
[14:00-14:40]Session3 「可視化によるトラスト形成：パーソナライズされたデジタル情報空間のリテラシー教育」
鳥海 不二夫（東京大学 大学院工学系研究科 教授）
[14:40-14:50]休憩
[14:50-15:35]パネルディスカッション「今後のトラスト研究の展望とIT・セキュリティ技術の果たす役割」
村山 太一（横浜国立大学 大学院環境情報研究院 社会環境と情報部門 助教）
上島 淳史（慶應義塾大学 文学部 助教）
満塩 尚史（順天堂大学 健康データサイエンス学部 准教授）
阿部 涼介（慶應義塾大学 政策・メディア研究科 特任助教）
[15:35-15:40]クロージング
島岡 政基（セコム株式会社 IS研究所 デジタルプラットフォームディビジョン 主幹研究員）
【今後の開催スケジュール】
￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣
第12回 12月19日（金）午後開催 「生成AIの医療応用の実際」
【アーカイブ配信・資料配布 申込受付中】
￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣
第01回 06月13日（金）開催分「人工知能（AI）研究開発動向の俯瞰と展望」
第02回 06月30日（月）開催分「AI、生成AIの急速な進展と保険ビジネスとアクチュアリー業務へのインパクト、AIガバナンス」
第03回・第04回 07月17日（木）開催分 「LLMの開発・活用の新展開」（ハイブリッド開催）
第05回 09月12日（金）開催分「世界のAIガバナンス政策、安全性評価、国際標準を巡る最新動向」
■一般社団法人情報処理学会 連続セミナー2025■
「AIが拓く次世代イノベーション」
連続セミナー2025 第11回 12月5日（金） 13：00～15：40
「デジタル社会を支える新たなトラスト ～技術と社会の両面から～」
▼▼▼セミナー詳細はこちらから▼▼▼
https://www.ipsj.or.jp/event/seminar/2025/program11.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【開催概要】
￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣
ソーシャルメディアや生成AIなどの急速な浸透をはじめとする社会のデジタル
化は様々なメリットをもたらす一方で、情報の過度な偏重・流通や高度な加工
も容易になり、偽情報や陰謀論など新たな混乱や問題も引き起こしている。
特に、アナログ社会において信頼のよりどころとされてきた社会制度や技術の
一部は、デジタル社会でそのまま踏襲することは難しく、技術と社会の両面か
ら新たなトラストを形成していく必要がある。
本セミナーでは、この新たなトラストの形成に向けて技術と社会の両面から最
新の取組みを紹介するとともに、両者の協調に向けた展望や、それぞれが担う
べき役割について論じる。
【タイムテーブル】
￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣
[13:00-13:10]オープニング
島岡 政基（セコム株式会社 IS研究所 デジタルプラットフォームディビジョン 主幹研究員）
[13:10-13:30] Session1「セキュリティ分野におけるトラスト研究に向けた取組み」
島岡 政基（セコム株式会社 IS研究所 デジタルプラットフォームディビジョン 主幹研究員）
[13:30-13:50] Session2 「情報社会における社会的側面からのトラスト形成」
湯淺 墾道（明治大学 専門職大学院ガバナンス研究科 教授）
[13:50-14:00]休憩
[14:00-14:40]Session3 「可視化によるトラスト形成：パーソナライズされたデジタル情報空間のリテラシー教育」
鳥海 不二夫（東京大学 大学院工学系研究科 教授）
[14:40-14:50]休憩
[14:50-15:35]パネルディスカッション「今後のトラスト研究の展望とIT・セキュリティ技術の果たす役割」
村山 太一（横浜国立大学 大学院環境情報研究院 社会環境と情報部門 助教）
上島 淳史（慶應義塾大学 文学部 助教）
満塩 尚史（順天堂大学 健康データサイエンス学部 准教授）
阿部 涼介（慶應義塾大学 政策・メディア研究科 特任助教）
[15:35-15:40]クロージング
島岡 政基（セコム株式会社 IS研究所 デジタルプラットフォームディビジョン 主幹研究員）
【今後の開催スケジュール】
￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣
第12回 12月19日（金）午後開催 「生成AIの医療応用の実際」
【アーカイブ配信・資料配布 申込受付中】
￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣
第01回 06月13日（金）開催分「人工知能（AI）研究開発動向の俯瞰と展望」
第02回 06月30日（月）開催分「AI、生成AIの急速な進展と保険ビジネスとアクチュアリー業務へのインパクト、AIガバナンス」
第03回・第04回 07月17日（木）開催分 「LLMの開発・活用の新展開」（ハイブリッド開催）
第05回 09月12日（金）開催分「世界のAIガバナンス政策、安全性評価、国際標準を巡る最新動向」