熱成形機市場、2031年に15.36億米ドル規模へ--CAGR4.5%で安定成長を維持
熱成形（サーモフォーミング）とは、プラスチックシートを可塑化温度まで加熱し、金型内で特定の形状に成形した後、トリミング（端材切除）を行って使用可能な製品を製造するプロセスである。
熱成形機は、熱可塑性樹脂のシート状素材を加熱条件下で深絞り加工し、包装容器又はその他の製品に成形した後、充填及びシールを行う機械である。充填、包装、シール、切断、トリミングの各工程は、熱成形機において個別に実施することが可能である。
真空成形（バキュームフォーミング）プロセスを利用する場合、まず PVC（ポリ塩化ビニル）、ABS（アクリロニトリル・ブタジエン・スチレン共重合体）、HDPE（高密度ポリエチレン）、PC（ポリカーボネート）などの熱可塑性樹脂シートを正確な温度まで加熱し、可塑化させる。シートが可塑化した後、真空圧によって高温のプラスチックを金型の内部又は表面に引き寄せて成形する。
熱成形機は、熱可塑性樹脂のシート又はフィルムを金型上で成形し、完成品の形状に加工する機械である。
業界発展の特徴：自動化と持続可能性が牽引する変革期
熱成形機業界は、機械設計の進化とともに、高速成形・高精度化・柔軟な生産対応を実現してきた。AI制御やIoT連携による「スマート熱成形システム」が普及し、リアルタイムモニタリングや予知保全を通じて稼働効率を最大化する動きが広がっている。また、食品・医療・電子分野での衛生管理やトレーサビリティ要求が高まるなか、クリーンな成形環境を保証する封閉型機構や自動洗浄システムの採用が進む。さらに、再生プラスチックや生分解性樹脂への対応能力を高めることが、世界的な環境規制への適応と企業競争力の鍵となっている。特に欧州や日本では、カーボンニュートラル政策に呼応した機器の省エネ化・軽量化が加速しており、これが市場全体の技術革新を押し上げている。
市場規模：安定成長を続けるグローバル市場
LP Information調査チームの最新レポートである「グローバル熱成形機市場の成長2025-2031」（https://www.lpinformation.jp/reports/431612/thermoformers）によると、2025年から2031年にかけての熱成形機市場は年平均成長率（CAGR）4.5%で拡大し、2031年には世界市場規模が15.36億米ドルに達すると予測されている。この成長の背景には、食品・医薬品包装の需要増、使い捨てプラスチック製品の代替需要、さらには新興国の製造業拡大がある。特にアジア太平洋地域では、低コストで柔軟な生産ライン構築を志向する企業が多く、設備更新需要が急速に拡大している。一方、欧米では自動化技術と環境性能を重視する高付加価値型の市場が形成されており、地域ごとに異なる戦略的方向性が見られる。市場は安定的かつ持続的な成長局面にあり、技術・品質・省エネ性を兼ね備えた製品を提供できる企業が今後の主導的地位を確立することになる。
図. 熱成形機世界総市場規模
図. 世界の熱成形機市場におけるトップ36企業のランキングと市場シェア（2024年の調査データに基づく；最新のデータは、当社の最新調査データに基づいている）
主要企業動向：グローバルプレイヤーが形成する競争構造
熱成形機市場の競争構造は、欧州の技術系メーカーとアジアの量産メーカーが共存する多極化の様相を呈している。主要企業としては、ILLIG Maschinenbau、Kiefel、MULTIVAC、BMG Solutions、COMI Spa、GABLER Thermoform、Anhui Kingpower、Asano Laboratories、SCM Group、ULMA Packagingなどが挙げられる。これら上位10社は2024年時点で全体の約54.0%の市場シェアを占めており、高度な加工精度と信頼性の面で圧倒的な存在感を示している。欧州勢は高機能・高信頼性を武器に高価格帯市場をリードし、中国をはじめとするアジア勢は生産コスト競争力と地域供給能力でシェア拡大を図っている。さらに、各社はAI制御、ロボティクス連携、省エネ駆動などの分野で積極的にR&D投資を行っており、技術差別化を通じて市場ポジションを強化している。
