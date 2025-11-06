FOM出版ブランドの新刊「シンギュラリティ到来に向けた新たな人材育成 社会課題を解決する未来志向教育」を2026年2月に発売
総合人材育成企業 株式会社富士通ラーニングメディア（本社：神奈川県川崎市、代表取締役社長：佐竹 秀彦、以下、当社）は、2026年2月に「シンギュラリティ到来に向けた新たな人材育成 社会課題を解決する未来志向教育」を発売いたします。正式な発売日、価格、特徴等の詳細は追ってお知らせいたします。
「シンギュラリティ到来に向けた新たな人材育成 社会課題を解決する未来志向教育」
【特徴】
AIが人間の知能を凌駕するシンギュラリティが目前に迫る現代社会。このような変革期を生き抜き、次世代を担う人材には何が必要でしょうか？
本書は、この時代における人材に必要なスキルとして、ベースとなる考え方「デザイン思考」や法律とリスクヘッジ、行動モデルやアプローチ手法などを解説しています。企業が新規ビジネスの創出やDX推進に取り組む際に欠かせない考え方が詰まっており、AIでは代替できない、人間ならではの思考力や行動力を養い、次世代で活躍する人材に求められる素養を身につけるための一冊です。
これから社会に出る大学生、企業の変革に積極的に取り組むビジネスパーソンや、企業の人材育成担当者におすすめです。
【著者】
青森大学 教授 川口景示氏
青森山田学園グループの青森大学では、地域やビジネスで抱える「課題」と、「情報技術」をつなぎ合わせ、これまで困難だった課題の解決や、より効率的な仕組みを構築できるIT人材を育成する「未来志向教育」に注力しています。本書は、未来志向教育に基づいて、同大学で2026年度から授業が開始される新設科目（デザイン思考基礎、デザイン思考演習など）の教科書として採用予定です。
【関連WEBサイト】
「FOM出版ホームページ シンギュラリティ到来に向けた新たな人材育成 社会課題を解決する未来志向教育」：
https://www.fom.fujitsu.com/goods/hrd/fpt2509.html?cp
FOM出版ホームページ：
https://www.fom.fujitsu.com/goods/index.html?cp
【FOM出版とは】
FOM出版は1989年から主にITのスキルアップに関する書籍を刊行している当社の出版事業です。パソコン初心者から資格試験の対策本まで幅広いラインアップで書籍を制作・出版、累計では3,580万部の出荷実績を誇っています。
FOM出版の書籍は、研修現場で培ったノウハウをベースに「わかりやすさ」をコンセプトに制作しており、独学の参考書としてはもちろん、各種セミナーの教材や学校の授業用教材としても多数ご利用いただいております。
■現在発売中の主なシリーズ
よくわかるシリーズ、よくわかるマスターシリーズ、情報リテラシーシリーズ、等。
【株式会社富士通ラーニングメディアについて】
国内でNo.1のITサービス売上高を誇る富士通グループの高い技術力を、人材育成という側面から30年以上にわたって支えて来ました。近年ではICTのテクニカルスキルからヒューマン・ビジネススキルまで範囲を拡げ、年間約169,000人の受講者に約2,200コースを提供する、国内最大規模の総合人材育成企業です。これからも当社は、富士通グループで蓄積してきたDX推進・人的資本経営のノウハウを基に「人材育成」を軸とした様々なサービスを提供し、お客様の人と組織を共に創ってまいります。
URL：https://global.fujitsu/ja-jp/subsidiaries/flm
