平成Y2Kコレクション！SKINNYDIP LONDON × サンリオキャラクターズ 第3弾コラボアイテム、2025年11月15日（土）よりラフォーレ原宿で開催するポップアップストアにて先行発売決定！
株式会社エスツー・ラボ（本社：愛知県一宮市、代表取締役：米川 実）は、イギリス・ロンドン発のライフスタイルブランド「SKINNYDIP LONDON（スキニーディップ ロンドン）」の日本における正規販売代理店として、株式会社サンリオのキャラクターとのコラボレーション第３弾となる新作モバイルアクセサリーコレクションを、2025年11月15日（土）よりラフォーレ原宿（東京都渋谷区）で開催するSKINNYDIP LONDON ポップアップストアにて先行発売いたします。
今回のデザインテーマは「平成Y2K」。
平成の女の子たちをときめかせた「ウサハナ」、「コロコロクリリン」を中心に、ハローキティ、マイメロディ、クロミ、シナモロール、ポムポムプリン、リトルツインスターズの全8キャラクターを、Y2Kスタイルで再解釈したデザインに仕上げました。
キラキラのホログラムやグリッター、まるでステッカーをコラージュしたかのようなポップで遊び心あふれるレイアウトが、SKINNYDIPらしさ全開のアイテムです。キャラクターごとに異なるアプローチでデザインされた、ここでしか手に入らない特別なコレクションとなっています。
●SKINNYDIP LONDON ポップアップストア in ラフォーレ原宿 開催概要
場所：ラフォーレ原宿 2F CONTAINER
住所：〒150-0001 東京都渋谷区神宮前１丁目１１－６
期間：2025年11月15日(土)～26日(水)
営業時間：11:00 ～ 20:00
特設ページＵＲＬ：https://www.skinnydip.co.jp/view/page/laforet2025
●一部日時のご入場につきまして
『SKINNYDIP LONDON POP UP STORE』では下記の日時を、Live Pocketによる時間帯ごとの事前 予約制（先着順）とさせていただきます。
・2025年11月15日(土) 11:00～15:00
・2025年11月16日(日) 11:00～15:00
※事前予約申し込みの入場チケットは、商品の購入をお約束するものではございません。
※当日の状況によっては、お品切れが発生する場合もございますのでご了承ください。
※お会計は一度のご入場につき一回限りとなります。
※整理券対象日程内においてもご予約のお客様がご来店されないなど、混雑状況に応じて当日の追加整理券の配布、及びフリー入場を実施する場合がございます。
※整理券対象日程ではない日時においても、混雑状況に応じて事前整理券の配布、もしくは当日整理券の配布を行わせていただく場合がございます。
●入場チケット予約申し込み開始日時：2025年11月8日（土）12：00～
『SKINNYDIP LONDON POP UP STORE』予約ページ
➨ https://livepocket.jp/e/3kfyl
※お申込みにはLive Pocketの会員登録が必要です。
■アイテムラインナップ（価格はすべて税込）
・iPhone用ケース：3,960円
（展開デザイン）ハローキティ、マイメロディ、クロミ、シナモロール、ポムポムプリン、リトルツインスターズ、ウサハナ、コロコロクリリン ※全８デザイン
Ｙ２Ｋムードたっぷりなステッカーを散りばめたようなレイアウトデザイン。デザインにはホログラムやグリッターを重ねてキラキラ、ギラギラとしたSKINNYDIPらしいデザインのiPhone用ケース。
・ビーズフォンストラップ：2,420円
（展開デザイン）ハローキティ、マイメロディ、クロミ、シナモロール、ポムポムプリン、リトルツインスターズ、ウサハナ、コロコロクリリン ※全８デザイン
各キャラクターイメージでビーズパターンをデザインした、Ｙ２Ｋ・平成チックなフォンストラップ。スマートフォンだけではなくバッグチャーム等のワンポイントアイテムにも。
・ポーチ：2,860円
（展開デザイン）ハローキティ、マイメロディ、クロミ、シナモロール、ポムポムプリン、リトルツインスターズ、ウサハナ、コロコロクリリン ※全８デザイン
サンリオキャラクターとお友だちをＹ２Ｋムードたっぷりなステッカー風にデザインしたポーチ。マチもしっかりとあるため、モバイルアクセサリーやコスメ等しっかり収納できる持ち歩きやすいサイズ感のポーチ。（サイズ目安：約 H8.5×W11×D7cm）
・ワイヤレスイヤホンケース：2,970円
（展開デザイン）ウサハナ、コロコロクリリン ※全２デザイン
ワイヤレスイヤホンはもちろん、リップや小銭などの小物を収納できる、実用性の高いカラビナ付きミニポーチ型イヤホンケース。キャラクターごとに異なるY2Kデザインで、バッグチャームとしてもおしゃれに使えるアイテムです。
フォンリング：2,200円
（展開デザイン）ウサハナ、コロコロクリリン ※全２デザイン
スマートフォンに貼り付けて使える便利なフォンリングは、グリッター素材でキラキラと輝くデザインに。キャラクターの魅力がぎゅっと詰まった、機能性とデザイン性を兼ね備えたアクセサリーです。
これらのアイテムはすべて、SKINNYDIP本社ロンドンのデザインチームが日本限定販売向けに特別に企画・制作。SKINNYDIPらしいポップな世界観とグローバルな感性が融合した、他では手に入らない特別なコレクションです。
※ポップアップストアでの販売数には限りがございます。開催中でも商品によっては完売する可能性がございます。
■SKINNYDIP LONDONについて
SKINNYDIP LONDON（スキニーディップ ロンドン）は、2011年にロンドンで創立されたライフスタイルブランド。モバイルアクセサリー、バッグ、ファッション雑貨、ホームグッズなどを展開し、世界中のファッションラバーから支持を集めています。
ユニークで遊び心あふれるデザインと、トレンドを取り入れたアイテムラインナップが魅力。モバイルアクセサリーは特に人気が高く、世界各国で販売されています。
日本公式Instagram： https://www.instagram.com/skinnydipjapan/
日本公式X（旧Twitter）： https://x.com/SkinnydipJapan
日本公式オンラインショップ：https://www.skinnydip.co.jp/
※価格は全て税込価格です。
※商品画像はイメージです。
※本リリースの内容は予告なく変更される場合があります。
※画像をご使用される場合はコピーライトを表記ください。
(C) 2025 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L663657