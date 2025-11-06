HAOSHiデモ・デー（HAOSHi Demo Day）、AIと農業食品サプライ・チェーンの革新を結びつけ、アジアにおける新たな協業機会を創出

台北、2025年11月5日 /PRNewswire/ -- 台湾を代表する農業食品技術スタートアップ・アクセラレーターのHAOSHi Acceleratorは、台北で年次デモ・デーを開催しました。本イベントにはスタートアップ・チーム、投資家、ビジネス・リーダーを含む300名以上が参加し、14のスタートアップが原材料から小売流通までのサプライ・チェーンをカバーするソリューションを披露しました。スタートアップのピッチ・セッション、ビジネス・マッチング・セッション、投資家ネットワーキングを特徴とし、北米、日本、台湾、東南アジアの企業とスタートアップ間の協業を促進。新技術の商業化と新規市場への進出を加速させました。



Taiwan’s agri-tech accelerator, HAOSHi Accelerator, hosted the 2025 Demo Day 8, uniting 300+ startups, investors, and partners to advance the Asia-Pacific agri-food tech ecosystem.



HAOSHiの支援と国際展開

設立以来、HAOSHi Acceleratorは、スタートアップの成長支援、企業・投資家との連携構築、製品と市場の適合性検証、国際展開の実現という4つの核心領域に注力し続けています。技術革新とビジネス・モデル革新を通じて、業界課題に取り組むスタートアップを支援しています。HAOSHiはまた、北米、日本、東南アジアにまたがる強力なパートナー・ネットワークを構築し、企業、流通業者、投資会社を結びつけ、市場検証、サプライ・チェーンのマッチング、共同開発、調達を含む双方向の協力を推進しています。これらの取り組みにより、国際的な技術を台湾に導入すると同時に、アジア太平洋地域全体に商業パートナーシップを拡大しています。

アジアの農業食品エコシステムを共創する

今年のHAOSHi Acceleratorコホートには、AI駆動型アプリケーション、農業技術・バイオテクノロジー、コールド・チェーン物流、食品イノベーション、持続可能な価値創造を専門とするチームが参加しています。HAOSHiは、国境を越えたアクセラレーション・プログラム、企業との共創イニシアティブ、現地市場検証を通じて、スタートアップ・チーム、既存企業、投資家との連携を継続し、技術導入の拡大と商業的協業の強化を図ります。これにより、アジア全域でより持続可能で強靭な農業食品サプライ・チェーンの構築を支援します。

HAOSHiは東南アジア、日本、北米のスタートアップ、企業、投資家にアクセラレーター・プログラムへの参加を呼びかけ、アジアの農業食品技術エコシステムの成長を共に推進します。今すぐ応募：www.hao-shi.org/en/accelerator

