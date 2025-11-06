こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
電動モトクロスのコンセプトモデル「YE-01」をEICMAへ出展～電動モトクロスカテゴリー「MXEP」への参戦を目指す～
ヤマハ発動機株式会社は、11月4日からミラノ（イタリア）で開催される「EICMA 2025（国際モーターサイクルエキシビション）」に、電動モトクロスバイクのコンセプトモデル「YE-01（ワイイー ゼロワン）」を出展します。
「YE-01」は、カーボンニュートラルの実現に「FUN」でアプローチする電動モトクロスバイクのコンセプトモデルとして、フランスの電動二輪メーカー「Electric Motion SAS（CEO：Philippe Aresten）」と共同開発をしています。
当社は、電動トライアルバイク「TY-E」によるFIMトライアル世界選手権への参戦や、当社がパワートレインを提供する「Lola Yamaha Abt Formula E TEAM」でのABB FIA フォーミュラE世界選手権に参戦しています。今回の「YE-01」では、これまでの過酷なレース環境で得た、制御技術や熱エネルギーマネジメントなどの知見も活用し、電動モトクロスカテゴリー「MXEP」への2026年の参戦を目指します。モトクロスの世界で新たなチャレンジを行うことで、さらなる電動技術の知見獲得を狙います。
また、当社は全社環境目標として、 2050年までに事業活動を含む製品ライフサイクル全体のカーボンニュートラル*達成を掲げています。今後も、電動化を含め、サステナビリティに寄与するさまざまな技術の研究・開発を推進し、マルチパスウェイでカーボンニュートラルの実現を目指します。
「YE-01」は、当社の環境計画実現に向けた取り組みの一環であり、当社の電動化に対する姿勢を象徴するモデルのひとつです。感動創造企業として、電動ならではの魅力を活かした製品づくりを通じ、より多くのワクワクと楽しさをお客様に提供し続けていきます。
※ 事業所や工場、エネルギー購入を含む企業活動における排出（スコープ1.2.）＋スコープ1.2.以外での製品使用や原材料調達を含むその他の排出（スコープ3.）
