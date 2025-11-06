事業支援型ビジネスコンテスト「LEVEL UP STAGE 2025」ファイナリストに選出！2025年11月11日（火）me:rise立川で登壇

Quickry株式会社

Quickry株式会社（本社：神奈川県横浜市西区、代表取締役：坪井勇介）は、事業支援型ビジネスコンテスト「LEVEL UP STAGE 2025」において、BUSOブロックセミファイナルを通過し、ファイナリストに選出されたことをお知らせいたします。

最終審査会は2025年11月11日（火）16:00～19:00、me:rise立川（東京都立川市）にて開催され、代表取締役 坪井勇介が登壇いたします。

また、本日（11月6日）、LEVEL UP STAGE公式サイトにて、代表・坪井勇介のインタビュー記事が公開されました。

インタビューでは、Quickry誕生の背景や、地域と店舗をつなぐ新たな挑戦への想いを語っています。

インタビュー記事はこちら：https://www.levelupstage.com/post/20251106

■LEVEL UP STAGE（レベステ）について

「LEVEL UP STAGE」は、多摩地域のスタートアップ・起業家を対象にした事業支援型ビジネスコンテストです。

主催は多摩信用金庫、共催・協賛には町田市・立川市・八王子市などが名を連ね、地域経済を担う多様なプレイヤーが連携。

応募者は一次選考・研修・メンタリングを経て、BUSO（町田）／TAMA（立川）ブロックのセミファイナルに登壇し、そこでの審査を通過した出場者のみがファイナルステージへ進出します。

■最終審査会 概要

日時：2025年11月11日（火）16:00～19:00

会場：me:rise立川（東京都立川市曙町2丁目8-28）

主催：多摩信用金庫

イベント公式サイト：https://www.levelupstage.com

■Quickry株式会社の挑戦

当社が開発・提供するスマート整理券「Quickry」は、行列店舗や商業施設の「待ち時間」をDXするクラウド型順番管理システムです。

店舗の整理券発行・呼出・離席管理をスマートフォン上で完結できる仕組みにより、利用者は店頭で待つ必要がなくなり、店舗は行列対応の負担軽減と回遊促進を実現します。

ファイナルでは、「Quickry」が目指す“待ち時間の不自由をなくす社会”をテーマに、店舗・お客様・地域をつなぐ新しい来店体験の形と、商業施設・自治体との連携による地域回遊促進の実証計画を発表します。

■代表コメント

「このたび、ファイナリストとして最終審査会に登壇できることを大変光栄に思います。

『Quickry』は、店舗・お客様・地域それぞれにとっての“待ち時間”を前向きな体験に変えることを目指してきました。

BUSOブロックでの学びと応援を力に、立川のステージでは“実現力”と“社会実装への意志”をしっかり伝えたいと思います。」

- Quickry株式会社 代表取締役 坪井勇介

■今後の展開

当社は今回のファイナリスト選出を機に、

商業施設・自治体との実証連携プロジェクトの推進

飲食・小売店舗への導入拡大

順番管理データを活用した顧客体験分析サービスの展開

など、「Quickry」を通じて“待ち時間の価値化”を進めてまいります。

■参考リンク

イベント公式サイト：https://www.levelupstage.com

ファイナリスト紹介記事：https://www.levelupstage.com/post/20251027

■会社概要

会社名：Quickry株式会社

代表者：代表取締役 坪井勇介

所在地：神奈川県横浜市西区北幸二丁目10-48 むつみビル3階

事業内容：スマート整理券「Quickry」の提供

コーポレートサイト：https://about.quickry.jp

■お問い合わせ先

Quickry株式会社 広報担当

E-mail：contact@quickry.jp