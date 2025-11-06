こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
Nintendo Switch ソフト「マジカルクラフト 猫と魔法のドレス」発売開始のお知らせ
～ドレス作りをカンタンに体験できるSNSキャンペーン開催中～
イマジニア株式会社（東京都新宿区、代表取締役社長 兼 CEO 澄岡和憲、以下「当社」）は、Nintendo Switch™ソフト『マジカルクラフト 猫と魔法のドレス（以下「本作」）』を本日11月6日より販売を開始しましたのでお知らせします。
■イマジニア×シンソフィアによる新作タイトル
本作は当社と、着せ替えゲームで数々の人気作を開発してきた株式会社シンソフィア（東京都武蔵野市、代表取締役社長 吉田 秀司）によるNintendo Switch向けの新タイトルです。従来の「着せ替えの楽しさ」に加え、「ドレス作り」や「心温まる村での生活」といった体験を通して、より豊かな没入感を味わえる作品に仕上げました。
■ソフト概要
本作は美しい街並みと自然に囲まれた村「フルーヌ」で、ドレス作りと着せ替えをテーマにした生活を楽しむ、生活シミュレーションゲームです。
プレイヤーはドレス職人の主人公・リリアとなって、村で暮らす人々の依頼に応えながら、“伝説のドレスメーカー”を目指し様々なドレス作りに挑戦します。優しく温かい水彩画タッチの世界観と、のんびりとした時間の中で心癒されるひとときをぜひお楽しみください。
・公式サイトHP：https://magical-craft.net/
本作の発表後、SNS上では多くのお客様からドレス作りの豊富な種類とデザインの可愛さ、生地や装飾を使ったやりこみ要素への期待など多くの声を頂いております。
また、少女まんが雑誌「りぼん」及びマンガ配信サイト「リマコミ＋」にて8月から本作のコミカライズ作品を連載開始しており、現在も好評連載中です。
・コミカライズ「マジカルクラフト（漫画：熊乃すず）」ページ：
https://rimacomiplus.jp/ribon/series/080203456f52b
■TVCM放映
ゲームの美しい世界観と、魅力あふれるドレス作りのシーンを集めた新CMを公開しました。当動画は TVCM として放映します。
・TVCM動画：https://youtu.be/DckcA-vW6YI
■SNSキャンペーン開催中
本作の発売に先駆けて、11月4日よりファミ通.com公式Ｘアカウントにて発売記念プレゼントキャンペーンを実施しております。応募者の中から抽選で5名様にQUOカード5000円分が当たるキャンペーンとなっておりますので、ぜひご参加ください。
また、『マジカルクラフト 猫と魔法のドレス』公式アカウントでは、ゲームの魅力の一つである、ドレスパーツの組み合わせをWEB上で体験できるキャンペーンを10月29日より開始しております。
詳細はＸにてご確認ください。
・ファミ通.com公式Ｘ：https://x.com/famitsu/status/1985543775494586710
・マジカルクラフト 猫と魔法のドレス公式Ｘ：https://x.com/MagicalCraft_/status/1983368193147011566
■「りぼん」とは
1955年8月創刊、2025年には創刊70周年を迎える少女まんが。メイン読者層は小学校高学年から中学生の女子。「子ども向けのまんが」ではなく「大人も読みたくなる少女まんがの王道といえる作品」を多数掲載。広い年齢層の少女まんがファンから熱い支持を得ている。
・「りぼん」公式HP：https://ribon.shueisha.co.jp/
＜商品概要＞
商品名：『マジカルクラフト 猫と魔法のドレス』
対応機種：Nintendo Switch
価格：6,578円（税込）
発売日：2025年11月6日（木）
ジャンル：生活シミュレーション
プレイ人数：１人
対象年齢：全年齢
発売元：イマジニア株式会社
公式サイト：https://magical-craft.net/
公式Ｘ：https://x.com/MagicalCraft_
© Imagineer Co., Ltd. Developed by syn Sophia
＊Nintendo Switchは任天堂の商標です。
＊ゲーム画面は開発中のものです。
本件に関するお問合わせ先
イマジニア株式会社
コンテンツ事業本部 曽田
TEL 03-3343-8847 FAX 03-3343-8915
E-Mail： pr@imagineer.co.jp
関連リンク
マジカルクラフト 猫と魔法のドレス 公式HP
https://magical-craft.net/
マジカルクラフト公式X
https://x.com/MagicalCraft_
マジカルクラフト 公式note
https://note.com/magicalcraft_
