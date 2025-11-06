AI×SNSで“成果を生む仕組み”をつくる──BOTANICOが全4回の実践セミナーシリーズを開催

株式会社BOTANICO

株式会社BOTANICO（本社：神奈川県横浜市、代表取締役：佐藤洋平）は、AI活用を中心に中小企業のSNS・広告・DX戦略を支援するための無料オンラインセミナーシリーズを、2025年11月から2026年1月にかけて全4回で開催いたします。

本シリーズでは、「AI×SNS」を軸に、売上を伸ばすための広告・EC戦略、DX活用、そしてSNSの“共感資産化”によるブランディング手法を公開。



最新データや具体事例をもとに、成果につながる実践的なマーケティング手法を解説します。

■セミナースケジュール

【第1回】11月19日（水）15:00～

「“売れる”SNS運用と広告設計を仕組み化する！AI・SNS×広告・EC戦略設計セミナー」

AI分析を活用して広告効果や購買率を最大化する方法を事例とともに紹介し、“継続的に売れる仕組み”を構築する考え方を解説します。

お申し込みはこちら(https://forms.gle/CghoL1n6qoNueMw1A)

【第2回】12月3日（水）15:00～

「2026年AI×SNSマーケティング予想最前線セミナー」

AIとSNSの進化がもたらす2026年のトレンドや市場の変化を、最新データと事例をもとに徹底予測。

2025～2026年に向けてSNS戦略を再構築したい企業におすすめの内容です。

お申し込みはこちら

(https://forms.gle/M5jhfrW2JqBkDs4U9)

【第3回】12月17日（水）15:00～

「中小企業のための事業拡大を加速するAI×DX活用入門セミナー」

中小企業でも取り入れやすいAI×DX活用の第一歩を解説。

業務効率化から新規事業支援まで、スモールスタートで成果を出す方法を紹介します。

お申し込みはこちら(https://forms.gle/Az8PoQwYrTHSGnTj7)

【第4回】1月14日（水）15:00～

「AI時代の共感資産で売上を伸ばすXマーケティングセミナー」

AI時代にSNS運用を「共感資産」として経営に活かし、フォロワー数ではなく“信頼関係”で売上を伸ばすためのXマーケティング戦略を、具体事例とともに紹介します。

お申し込みはこちら(https://forms.gle/wVi9UZpJgQTT94gC7)

■本セミナーシリーズの特徴

・AI・SNS・広告・DXを横断的に学べる全4回構成

・最新データと事例に基づく実践ノウハウを公開

・中小企業・マーケ担当者・経営層のための内容設計

・無料オンライン開催（各回15:00開始）

■株式会社BOTANICOについて

株式会社BOTANICOは「中小企業の成長をデザインする」をテーマに、SNS運用支援・AI活用・広告戦略設計・DX推進などを行うマーケティングカンパニーです。

戦略設計から運用・分析までを一貫支援し、“成果につながるマーケティング”の仕組みづくりをサポートしています。