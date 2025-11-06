6年ぶりの再出店『イオンモール水戸内原店』茨城県内2店舗目のサブウェイが11月11日（火）オープン

茨城県内2店舗目のサブウェイがオープン！

6年ぶりの再出店『イオンモール水戸内原店』 11月11日（火）オープン

WATAMI FAST CASUAL MANAGEMENT株式会社（本社：東京都大田区）が展開するサンドイッチチェーン「サブウェイ」は、『イオンモール水戸内原店』を2025年11月11日（火）にオープンいたします。



当店はJR常磐線「内原」駅より徒歩約10分、茨城県水戸市に位置する大型商業施設「イオンモール水戸内原」の3階フードコート内に出店します。同商業施設への出店は2019年1月の閉店以来、6年ぶりです。

イオンモール水戸内原店 イメージ

イオンモール水戸内原は、ファッションや生活雑貨、映画館など約200の専門店からなる商業施設です。周辺には住宅街が広がり、高速道路のインターチェンジにも近い立地から、週末には広域エリアから多くの方が来館されます。買い物の合間の休憩やご家族でのお食事など、平日休日問わず老若男女幅広いお客様のご来店を期待しています。

当店は、「セルフオーダーシステム」を導入しており、初めてご来店いただく方でもご自分のペースでご注文いただけます。サブウェイはお好みに合わせてサンドイッチをカスタマイズいただけるのが特徴ですが、その一方で注文方法にハードルの高さを感じる方もいらっしゃいます。そのような方もこの「セルフオーダーシステム」を使い、注文画面上のガイダンスに従うことで、ご自分のペースでカスタマイズを楽しむことができます。初めてサブウェイを利用される方にも、ぜひお試しいただければと思います。皆様のご来店を心よりお待ちしております。

サブウェイは2025年11月現在、既存店の売り上げが61カ月連続で増加を続けており、11月11日の当店のオープンにより、全国の出店数は208店舗となる予定です（2025年11月6日現在）。

【イオンモール水戸内原店 店舗概要】

■オープン ： 2025年11月11日（火）

■住 所 ： 〒319-0317

茨城県水戸市内原2丁目1 イオンモール水戸内原３Fフードコート

■営業時間 ： 10:00～21:00

■面 積 ： 44.99㎡（13.61坪）

■客 席 数 ： 共有席

【店舗特徴】

●セルフオーダーシステムの導入

●デジタル・メニューボードの設置

WATAMI FAST CASUAL MANAGEMENTでは、現在フランチャイズオーナー様を募集しております。火や油を使わないサブウェイ店舗は安全でクリーン。これにより低投資でコンパクトな厨房を実現できます。ご興味をお持ちの方は下記よりお問い合わせください。

WATAMI FAST CASUAL MANAGEMENT株式会社 店舗開発本部 電話：03-6423-6580 (代表) 受付時間：平日9:00～17:00 FAX：03-6423-6581 Email：subway_fc@subway.jp

サブウェイは1965年、アメリカ・コネチカット州で誕生しました。創業者のフレッド・デルーカが17歳の時に大学へ進む学費を貯めるために始めた“町のサンドイッチ屋”が、サブウェイの1号店となりました。その後、お客様一人ひとりの好みに合わせてサンドイッチを作るオーダーメイドスタイルが世界各国で支持され、現在世界100カ国以上に店舗を展開するサンドイッチチェーンに成長しました。日本では1992年3月25日に東京都港区に出店して以来、全国に店舗を展開しています。

店内で毎日焼き上げるパンに、ローストビーフやえび・アボカドなどこだわりの具材と、シャキシャキの野菜を挟み、サンドイッチアーティストと呼ばれるスタッフが、一つひとつ心を込めてお作りしています。