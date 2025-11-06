株式会社ディーエイチシー(本社:東京都港区、代表取締役社長:宮粼緑、以下:DHC)は、2025年11月6日(木)～12月10日(水)の期間で、人気お笑い芸人カズレーザーさんを「DHC応援団長」に起用し、1年間の感謝を込めた特別な「お客様大感謝祭」を開催します。

期間中、DHC通販および全国の直営店にて、一度に5,000円(税込)以上お買い上げいただいたお客様を対象に、DHC商品を＜全品10％OFF＞でご提供します。

共通テーマカラーの“赤”を基調に、カズレーザーさんと共に贈る感謝の祭典をお楽しみください。





※ぶっとび定期便、定期同梱サービスは対象外です

化粧品や健康食品はもちろん、アパレルや雑貨、医薬品、ペット用商品など、DHC商品すべてを対象に、期間中は何度でもご利用いただけます。日々ご愛用の商品だけでなく、購入を検討している商品も気軽にお試しいただけるチャンスです。また、「DHC 薬用リンクルディープターゲット 2本セット」や「EPAプレミアム 3個セット」など、一部の化粧品※1・健康食品の特別価格もございます。

※1:お一人様2セットまでの購入制限がございます。

DHCの各種割引特典やクーポンとの併用も可能で、まとめておトクにお求めいただく絶好の機会ですので、この機会にぜひご利用ください。

■「お客様大感謝祭」について

■プロフィール

カズレーザー（メイプル超合金）

1984年生まれ。埼玉県出身。同志社大学商学部卒。

2012年、お笑いコンビ「メイプル超合金」を結成し、2015年にはM-1グランプリ2015決勝進出。

フジテレビ「サン!シャイン」、など多数番組出演中。





DHCは、ビューティとヘルスケア領域での取り組みを通じてウェルビーイング経営を目指し、お客様の健康と幸福に貢献することを使命とし、これからも安全で安心、品質にこだわった商品とサービスを提供してまいります。

