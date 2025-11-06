NURO 光、Opensignal社による表彰式を開催

ソニーネットワークコミュニケーションズ株式会社

ソニーネットワークコミュニケーションズ株式会社が提供する高速光回線サービス「NURO（ニューロ） 光」は、国際的ネットワーク分析機関であるOpensignal社が2025年7月に発表した「固定ブロードバンド・エクスペリエンス」レポートにおいて、ワイヤーライン（有線）接続ユーザーを対象に最多受賞しました。これを受け、Opensignal 社による受賞式にて、記念の楯を授与されました。

■Opensignal社 President, Network Experience Shawn Heidelさん 祝辞

このたびの「NURO 光」の受賞、誠におめでとうございます。Opensignalは15年近くにわたり、世界中のネットワークを測定する独立したグローバル標準として事業を展開してきました。私たちの分析は、常にお客さまの実際のユーザー・エクスペリエンス（体感）を基軸としています。日本市場は、特に重要かつ要求が厳しい市場であり、今回のレポートで「NURO光」が優れた評価を得たことを大変喜ばしく思います。特に「信頼性エクスペリエンス」、「ダウンロード・スピード」や「アップロード・スピード」など、ユーザー・エクスペリエンスにとって最も重要な指標の一部で最高評価を獲得しました。これは「NURO光」の卓越したネットワーク品質と、顧客に優れたエクスペリエンスを届けるための取り組みが実を結んだ証です。今後も「NURO光」が、日本のブロードバンド市場を牽引し続けることを期待しています。

■ソニーネットワークコミュニケーションズ株式会社 代表取締役社長 中川典宜 コメント

このたび、Opensignal社から栄誉ある賞をいただき、大変光栄に思います。これまで「NURO 光」は、お客さまに高品質で安心安全なサービスをお届けするために、ネットワーク回線や通信機器等の設備増強を継続的に実施してきました。2023年度からは前年度比で約2倍となる過去最大規模の増強を実施しているほか、お客さまの声を伺い、通信品質のモニタリングを強化するなど、サービス品質の向上に全社一丸となって取り組んでいます。これからも「NURO 光」は、ソニーグループの通信サービスとして、サービス品質や顧客満足度のさらなる向上に努めるとともに、インターネットを介した、より豊かな体験の提供を目指してまいります。

<参考>

・2025年9月8日掲載 ソニーネットワークコミュニケーションズ株式会社 プレスリリース

NURO 光、Opensignal「固定ブロードバンド・エクスペリエンス」日本国内の固定通信サービスで最多受賞(https://www.sonynetwork.co.jp/corporation/release/2025/pr20250908_opensignal.html)



・Opensignal社 レポート

日本 固定ブロードバンド・エクスペリエンス 2025年7月(https://www.opensignal.com/reports/2025/07/japan/fixed-broadband-experience)

【ソニーグループの通信サービス「NURO 光」について】

「NURO 光」は2013年に提供を開始した、高速通信とリーズナブルな価格が特長の光回線サービスです。インターネットを介した豊かな体験の提供を目指して、より高速・大容量通信が可能な10ギガサービスのスタンダード化を強化するとともに、お客さまの通信体験の向上を推進してまいります。

【「NURO」ブランドについて】

NURO」は、NURO 光を中心に、モバイル、法人向けサービスを包括するネットワークサービスブランドです。「UNLOCK NEW YOU」をスローガンとして掲げ、インターネットを軸にした様々なサービスを通じて、人々がまだ見ぬ次の可能性へと前進するきっかけを生み出すことを目指しています。

※詳細は公式サイトを参照ください。

https://www.nuro.jp/brand/

