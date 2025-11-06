¡Ö¤«¤ó¤¿¤óÀÁµá½ñ¥«ー¥ÉÊ§¤¤ Supported by Winvoice¡×¡¢²Æì¡¦¶å½£ÃÏ¶è¤Ç¤ÎÅ¸³«¤ò³«»Ï
¡¡³ô¼°²ñ¼ÒÊ¡°æ¿·Ê¹¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§Ê¡°æ¸©Ê¡°æ»Ô¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§µÈÅÄ¿¿»Î¡Ë¤Ï¡¢¥Õ¥£¥ó¥Æ¥Ã¥¯´ë¶È¤Î³ô¼°²ñ¼Ò¥¤¥ó¥Õ¥¥å¥ê¥ª¥ó¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹CEO¡§´Ý»³¹°µ£¡Ë¤ÈÄó¶¡¤¹¤ë´ë¶È´Ö¼è°ú¡ÊBtoB¡Ë·èºÑ¥µー¥Ó¥¹¡Ö¤«¤ó¤¿¤óÀÁµá½ñ¥«ー¥ÉÊ§¤¤ Supported by Winvoice¡×¤ÎÈÎÇäÂÎÀ©¤ò³È½¼¤·¡¢¤³¤Î¤¿¤Ó¿·¤¿¤Ë¡¢³ô¼°²ñ¼ÒÎ°µå¿·Êó¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§²Æì¸©ÆáÇÆ»Ô¡Ë¡¢¤ª¤è¤Ó³ô¼°²ñ¼Ò¥Þ¥¤¥Æ¥£ー¥¨ー¥¹¡ÊËÜ¼Ò¡§Ê¡²¬¸©Ê¡²¬»Ô¡Ë¤¬ÈÎÇä¥Ñー¥È¥Êー¤È¤·¤Æ»²²è¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
ÈÎÇä¥Ñー¥È¥Êー»²²è¤ÎÇØ·Ê¤ÈÌÜÅª
¡¡¡Ö¤«¤ó¤¿¤óÀÁµá½ñ¥«ー¥ÉÊ§¤¤ Supported by Winvoice¡×¤Ï¡¢Ãæ¾®´ë¶È¤ä¸Ä¿Í»ö¶È¼ç¤Î¥¥ã¥Ã¥·¥å¥Õ¥íー²þÁ±¡¢¤Ê¤é¤Ó¤Ë´ë¶È´Ö·èºÑ¤ÎDX²½¤òÌÜÅª¤È¤·¤Æ¡¢Æ±¥µー¥Ó¥¹¤Ç¤Ï¿·Ê¹¼Ò¤È¤·¤Æ½é¤á¤Æ2025Ç¯4·î10Æü¤ËÄó¶¡¤ò³«»Ï¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡Æ±¥µー¥Ó¥¹¤Ï¡¢ÀÁµá½ñ¤ÎÀÁµá¼Ô¤È»ÙÊ§¼Ô¤ÎÃç²ðÌò¤È¤·¤ÆÀÁµá½ñ¤Î»ÙÊ§¤¤¤òÎ©ÂØ¤¨¡¢»ÙÊ§¼Ô¤Î¥«ー¥É·èºÑ¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¡¢¼õÎÎ¤·¤¿ÀÁµá½ñ¤Î»ÙÊ§¤¤ÊýË¡¤ò¡¢¶ä¹Ô¿¶¹þ¤«¤é»ÙÊ§¼Ô¤¬´û¤Ë»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¥«ー¥É¤Ç¤Î»ÙÊ§¤¤¤ËÀÚ¤êÂØ¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¡Ö»ÅÆþ¤ì¤Î»ÙÊ§¤¤¤òÃÙ¤é¤»¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦»ö¶È¼Ô¤Î¥¥ã¥Ã¥·¥å¥Õ¥íー²þÁ±¤ÎÍ×Ë¾¤ò¼Â¸½¤·¡¢ÀÁµá½ñ¤Î»ÙÊ§¤¤¤ò¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¥«ー¥É¤Ç¹Ô¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë´ë¶È´Ö¼è°ú·èºÑ¥µー¥Ó¥¹¤Ç¤¹¡£
¡¡¤³¤Î¤¿¤Ó¡¢Î°µå¿·Êó¼Ò¤È¥Þ¥¤¥Æ¥£ー¥¨ー¥¹¤Î2¼Ò¤¬ÈÎÇä¥Ñー¥È¥Êー¤È¤·¤Æ²Ã¤ï¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÃÏ°è¤ä¶È³¦¤ÎÆÃÀ¤òÀ¸¤«¤·¤¿Äó°Æ¡¦Æ³Æþ»Ù±ç¤ò¶¯²½¤·¡¢¥µー¥Ó¥¹¤ÎÁ´¹ñÅª¤ÊÉáµÚ¤ò¤µ¤é¤Ë²ÃÂ®¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¤³¤ì¤Ë¹ç¤ï¤»¡¢¥µー¥Ó¥¹³«»ÏÅö½é¤Ï¡ÖÀÁµá½ñ¥«ー¥ÉÊ§¤¤ Powered by Ê¡°æ¿·Ê¹¼Ò¡ß¥¤¥ó¥Õ¥¥å¥ê¥ª¥ó¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤¿Ì¾¾Î¤ò¡¢¤è¤êÉý¹¤¤ÃÏ°è¡¦¶È³¦¤Ø¤ÎÉáµÚ¤ò¸«¿ø¤¨¡¢¡Ö¤«¤ó¤¿¤óÀÁµá½ñ¥«ー¥ÉÊ§¤¤ Supported by Winvoice¡×¤ËÊÑ¹¹¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Î°µå¿·Êó¼Ò¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡¡²Æì¸©¤òÂåÉ½¤¹¤ëÃÏ°è¥á¥Ç¥£¥¢¤È¤·¤Æ¡¢ÊóÆ»³èÆ°¤Ë²Ã¤¨¡¢ÃÏ°è´ë¶È¤Î»Ù±ç¤äÃÏ°è·ÐºÑ¤Î³èÀ²½»ö¶È¤Ë¤âÃíÎÏ¤¹¤ëÃÏÊý¿·Ê¹¼Ò¡£ËÜ¥µー¥Ó¥¹¤ÎÆ³Æþ»Ù±ç¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢²Æì¸©Æâ´ë¶È¤Î·Ð±Ä²ÝÂê²ò·è¤Ë´óÍ¿¤¹¤ë¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤ÎÄó°Æ¤äDX²½¤ò¿ä¿Ê¤·¤Þ¤¹¡£
¥Þ¥¤¥Æ¥£ー¥¨ー¥¹¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡¡À¾ÆüËÜ¿·Ê¹¼Ò¥°¥ëー¥×¤Î°ì°÷¤È¤·¤Æ¡¢¶å½£¤òµòÅÀ¤ËWeb¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°»Ù±ç¤ä¥Ç¥¸¥¿¥ë¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó»ö¶È¤òÅ¸³«¡£¹¹ð±¿ÍÑ¤ä¥Ç¥¸¥¿¥ë²½»Ù±ç¤Î¼ÂÀÓ¤ò³è¤«¤·¡¢¼è°úÀè´ë¶È¤Î¶ÈÌ³²þÁ±¤ò»Ù±ç¤·¤Þ¤¹¡£