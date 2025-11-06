こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
シーメンスとNVIDIA、AI時代の製造業に向けた産業用テクノロジースタックを発表
シーメンスとNVIDIA、先進的なデジタルツイン機能を披露
未来の工場に向けたAI時代の新しいテクノロジースタック
Siemens XceleratorとNVIDIA Omniverseを統合
シーメンスの「チップからグリッドまで（chip-to-grid）」のバリューチェーンが、スケーラブルでエネルギー効率が高い、AIに最適化された運用をサポート
ワシントンD.C.で開催されたNVIDIA GTC（GPU Technology Conference）において、シーメンスとNVIDIAはSiemens Xceleratorポートフォリオ向けに現在開発中の新しいテクノロジースタックを披露し、エンジニアが近い将来、次世代のスマートファクトリーに向けて、最先端かつ高精度なデジタルツインの設計・最適化・運用を迅速に実現できることを示しました。
Siemens XceleratorとNVIDIA Omniverseの統合を活用するこの技術は、3Dビジュアリゼーション、シミュレーション、および工場データをひとつの統合された没入型環境に集約する、これまでにない高精度なデジタルツインソリューションを実現します。この達成は、現実世界とデジタル世界をシームレスに融合させ、産業分野における新たなレベルのイノベーション、コラボレーション、持続可能な価値創造を可能にするシーメンスが提唱する産業用メタバース実現のビジョンに向けた重要な一歩を示すものです。
今日、製造業は先進技術への大規模投資と急速な導入により、世界的な変革期を迎えています。この変革を支援するため、シーメンスとNVIDIAは産業AI革命の加速を目的にパートナーシップを強化し、世界中で、よりスマートで、よりエネルギー効率の高い工場の開発を推進しています。
現在開発中のこの先進的なデジタルツインソフトウェアは、AI時代に特化して構築された新たなシーメンスのテクノロジースタックの一部となるもので、製造業において世界最先端の工場を構築するだけでなく、稼働後も継続的に最適化することを可能にします。この技術は計画、設計、および運用の各段階を加速し、設計から運用に至るまでの全工程で、大規模シミュレーションやAI主導のワークフロー、そして信頼性の高いデータに基づいた意思決定を実現します。
NVIDIA GTCにおいてシーメンスは、この新たなテクノロジースタックが、先進的な工場の設計段階から運用に至るまでどのように顧客をサポートできるのかをデモで示しました。この新技術が果たす重要な役割は、顧客が建物のインフラと生産ラインをひとつのエンジニアリング環境で統合的に扱えるようになる点です。例えばAIを活用して数百もの工場レイアウト案をシミュレーションして最適な設計を導き出すということも可能となります。この新しいテクノロジースタックにより、エンジニアはこうした設計やシミュレーションを数日から数週間をかけることなく、数時間で完了できるようになります。そして、この工程の後、顧客はフォトリアリスティックでかつ物理法則に基づいた工場モデルを描き出すことができます。
この共同の取り組みは、シーメンスの製造・産業技術における深い専門知識と、NVIDIAのグラフィックス処理における最先端技術を組み合わせ、顧客がよりスマートで効率的な工場、製品、さらにはAIデータセンターを設計できるよう支援します。
シーメンスの取締役最高技術責任者（CTO）兼最高戦略責任者（CSO）、ピーター・コルト（Peter Koerte）は次のように述べています。「現在、産業界のイノベーションはかつてないスピードで加速しています。シーメンスとNVIDIAが共にその先導役を担っています。そして両社の強みである産業用AI、デジタルツイン、自動化技術、そしてビルディング技術を結集することで、我々は産業用メタバースを実現し、次世代の工場とAIデータセンターの創出を可能にします。これにより、世界的に高まる需要に応え、産業の未来を形作るために必要な効率性、パワー、スケーラビリティ、そしてインテリジェンスを提供していきます」