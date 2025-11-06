ホテルプラザ神戸 最上階フレンチ「スマイリーネプチューン」平日限定「4人来店で1人無料」キャンペーン延長決定！

信和建設株式会社

信和グループ・信和ホテルズ株式会社（本社：神戸市東灘区、代表取締役：井上 康隆）が運営する、ホテルプラザ神戸 最上階 フレンチレストラン「スマイリーネプチューン」では、予想を上回る反響をいただき、満席となる日が続いたことを受け「4名様でのご来店で1名様分が無料」キャンペーンを、平日限定で11月28日（金）まで延長いたします。

秋の神戸で、贅沢なフレンチを気軽に楽しめる平日限定プラン。

さらに人気の「デザートセレクションワゴン」には、季節の素材を取り入れた新作スイーツが続々登場。訪れるたびに新しい味わいをお楽しみいただけます。

■「4名様でのご来店で1名様分が無料」キャンペーン概要

公式サイトからコースをご予約いただいたお客様限定で、期間中に「4名様でご来店いただくと1名様分のコース料金を無料」でご提供いたします。

ランチでもディナーでもご利用可能で、お好きなコースをお選びいただけます。

期間：2025年10月1日（水）～11月28日（金）※平日限定

特典：4名様でのご来店につき1名様分のコース料金を無料

対象：公式サイトからの事前予約限定

（コースメニューのみ対象。ドリンク・追加オーダー・お子様料理は対象外）

備考：他の割引・特典との併用不可

8名様なら2名無料！

グループ利用ほどお得に、贅沢フレンチをお楽しみいただけます。

詳細を見る :https://www.hotelplazakobe.co.jp/restaurant/nep.html#hash0ご予約はこちら :https://www.tablecheck.com/shops/hotelplazakobe-neptune/reserve?_gl=1*1auljaz*_gcl_au*MTI1ODkwMjYzMi4xNzU3OTA0NTE2*_ga*MTAzNDUzNTA3OC4xNzAyODYyMzQ5*_ga_KF1E8GGLDS*czE3NTgwNjU5NjMkbzExNDYkZzEkdDE3NTgwNjY1NzgkajQ3JGwwJGgw

■進化し続ける「デザートセレクションワゴン」

お席でお好きなスイーツを自由に選べる「デザートセレクションワゴン」は季節ごとに新作スイーツが登場し、訪れるたびに新しい出会いをお楽しみいただけます。パティシエこだわりのケーキやグラスデザートを、平日ランチ・ディナーともに時間制限なくおかわり自由でご提供。

見た目にも華やかなスイーツはSNS映えも抜群。女子会や記念日利用にもおすすめの人気サービスです。

■フレンチレストラン「スマイリーネプチューン」

海の風景を満喫できる最上階のメインダイニング

料金：ランチ3,000円～、ディナー8,500円～（税サ込）

※気候や食材の仕入れ状況により、メニュー内容が変更となる場合があります。

※会場の貸切や営業状況により、営業日が変更となる場合があります。

※写真はイメージです。

公式サイト :https://www.hotelplazakobe.co.jp/restaurant/nep.html

施設名：ホテルプラザ神戸

■住所：〒658-0032 神戸市東灘区向洋町中2丁目9番1号（六甲アイランド内）

■TEL：078-846-5400 ■FAX：078-846-5411

■アクセス

〈 電車 〉JR神戸線「住吉駅」または 阪神本線「魚崎駅」より乗り換え、

六甲ライナーマリンパーク行「アイランドセンター駅」改札口左側 徒歩約3分

〈 車 〉 阪神高速5号湾岸線「六甲アイランド北」出口約3分、

阪神高速3号神戸線「魚崎」「摩耶」ランプ出口約10分

※空港や新神戸駅からはバスにてご来館いただけます。バス停より徒歩約3分



地上19階 地下2階

地下1・2階：駐車場

3階：フロント・ケーキショップ「KARIN」

11階：バンケットルーム・チャペル

12階～17階：客室

18階：レストラン・バンケットルーム

客室：139室



ホームページURL：https://www.hotelplazakobe.co.jp

お客様のご予約・お問い合わせ先：078-846-5400（代表）

本件に関する報道関係者からのお問合せ先：078-846-5405（信和ホテルズ株式会社 広報）