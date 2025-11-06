2026年は書き初めからはじめてみませんか？「書き初め体験　レンタルセット」の予約を開始しました。

株式会社呉竹

株式会社呉竹（本社：奈良県奈良市、代表取締役社長：西村真由美、以下「呉竹」）は、2025年11月4日(火)に「書き初め体験 レンタルセット」の予約受付を呉竹公式オンラインショップにて開始しました。

【呉竹公式オンラインショップ予約ページ】https://kuretakeshop.com/products/ecf600-1

素敵な一年のはじまりに、書き初めで、心に残る新年をスタートしてみませんか？ 必要な道具はすべてセットされていますので、 書道が初めてという方でも手軽に・お得に書き初めを楽しめます。 セットには各道具が 5 人分（レンタル）と 消耗品（書道液・書き初め用紙）が含まれています。 参加人数に応じて消耗品は追加いただけます。

「書き初め体験 レンタルセット」とは

新年に向け、『書き初めイベントをしてみたいけど道具をそろえるのが大変...。』『お得に書き初めできないだろうか...。』

そんな声にお応えして、書き初めレンタルキットが誕生しました。

新年の抱負や好きな言葉を毛筆で！お子様から大人まで楽しく書いてみませんか？

―こんな場面におすすめ！―

■職場や学校でのイベントに使用したい！

■養護・介護施設等でのレクレーションとして！

■ホテルなどでのインバウンド向けプログラムとして！

―体験料設定の目安―

おひとり様あたり ～1,000円程度

―ご用意いただくもの（セットに含まれません）―

古新聞紙・雑巾・バケツなど

レンタル品一覧（セットに含まれるもの）

【消耗品】：書道液（450ml・1 本）・書き初め用紙八つ切判（20 枚入・3 個）

【レンタル品】：書き初め筆（6 号）・名前書き用筆・筆巻・雲月硯・下敷・文鎮（各５）

【備品】：返送用伝票（着払）・説明書一式

レンタルの流れ

「書き初め体験 レンタルセット」内容品一覧「書き初め体験 レンタルセット」レンタル～返却までの流れ

（１）イベント実施予定日の2 週間前までに、ご注文

↓

（２）イベント実施予定日の3 日前に商品を発送（2 日前着荷）

↓

（３）レンタル期間開始

※レンタルの期間は着荷日から10 日間です。

※年末年始期間（12/27 ～ 1/4）はレンタル期間に含みません。

↓

（４）レンタル期間内に、呉竹へ返却

※レンタル品はご使用後、軽く洗浄・乾燥させてからご返却ください。

※弊社着払の送り状を同封しております。

※イベント用レンタルツールのレンタル期間は年末年始期間を除き、原則10 日間です。発送の際に、弊社着払の送り状を同梱しておりますので、そちらを使って期間内にご返送ください。

※レンタルツールの返送が1日でも遅れた場合、延滞金が発生いたします。また、弊社営業担当経由でのお引き取りもお受けできませんのでご注意ください。

予約受注期間、出荷期間について

受注期間：2025 年11 月4 日(火)～ 2026 年1 月23 日(金)

【呉竹公式オンラインショップ予約ページ】https://kuretakeshop.com/products/ecf600-1



出荷期間：2025 年12 月22 日(月)～ 2026 年1 月30 日(金)

※11/4(火)～受付分は、12/22(月)より順次出荷を開始いたします。

※年末年始（12/27 ～ 1/4）は出荷できませんのでご了承ください。

商品情報

商品名：書き初め体験 レンタルセット

色/型：レンタルセット5式

品番：ECF600-1

価格：\5,000（税込：\5,500）

商品名：書き初め体験 レンタルセット

色/型：追加セット60枚分

品番：ECF600-2

価格：\1,960（税込：\2,156）

※追加セットのみでのご注文は出来ません。

株式会社呉竹

社名：株式会社呉竹

所在地：〒630-8670 奈良市南京終町7丁目576

代表取締役社長：西村 真由美

創業：明治35年10月1日

設立：昭和7年8月16日

事業内容：墨、書道液、書道用品、書道セット、水墨画用品、絵てがみ・水彩スケッチ用品、筆ぺん、マーキングペン、カリグラフィーマーカー、店頭サイン用品、ホビークラフト・スクラップブッキング用品の製造、販売および輸出入

会社HP：https://www.kuretake.co.jp/