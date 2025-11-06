【大人の贅沢。】南麻布に隠れ家的ショコラトリーTERROIR by Daichi Okuno (テロワールバイダイチオクノ）が2025年11月1日にオープン！！

株式会社VIEILLE VIGNE

ショップコンセプトは「大人の贅沢。」

舌の肥えた大人の為の極上のスイーツ。

厳選された素材と丁寧なお菓子づくり。香りを大切にし、お酒を多用した大人の味わい。

メイン商品はチョコレートと焼き菓子、特にスペシャリテのボンボンショコラはチョコレートマニアがうなる逸品。

2023年にブランドを立ち上げ、ECサイトやポップアップを中心に活動。

ハイジュエリーブランド「Chaumet」とコラボレーションのショコラの販売、新宿伊勢丹催事、ネクストジェネレーションやサロンデュショコラ出店や松屋銀座催事バレンタインワールド出店など。

テーマカラーである黒を基調とした店内、約４ｍある開放感のある天井には装飾としてドライフラワーが飾られており、シックで洗練された大人の空間となっています。

黒を基調として洗練された店内。パッケージも箱からショッパーまですべて黒で統一。90個入 38000円（税込み）インパクト大の９０個入りのボンボンショコラのスペシャルボックスも常時販売。

特に注目したいのは圧巻のボンボンショコラ90個入、全長50ｃｍ（56ｃｍ×23ｃｍ）を超える特注のギフト箱になっており、プレゼントに喜ばれること間違いなしの商品。

専用のショッパー付き。

チョコレートは単品でも購入可能でお好きなフレーバーを選ぶことができます。

大人数への差し入れやお祝い、パーティー、結婚式や女子会などに。

人気の焼き菓子、当日の朝焼き上げる焼きたてのフィナンシェショコラフランボワーズ。

情熱大陸にも出演経験のある小方氏が率いるコロンビアのカカオハンターズ社のミニタブレットを1枚のせて焼き上げたショコラのフィナンシェ。

アーモンドとバターたっぷりのフィナンシェ生地焼きたてはサクサク、中はしっとり。

木苺のジャムとシナモンがアクセント。冷やして食べるのがオススメ。

店舗では毎日焼きたてを購入可能です。

フィナンシェショコラフランボワーズ 450円（税込み）2枚入り880円（税込み）５枚入2100円（税込み）リピート率NO.1はサブレCACAO。

カカオ７０％のショコラをたっぷりかけたザクザクのチョコがけクッキー。

卵を使用せずにカカオパルプ（カカオの果肉）で生地をつなげ、低温で焙煎したRAW（生）ココアやカカオニブがたっぷり使用。

低温で焙煎することでカカオ本来の力強い香りや

フルーティーな酸味を楽しめる従来にないサブレです。

焼き菓子やショコラはECサイトより通販でも購入可能。

店舗情報

株式会社 VIEILLE VIGNE (ヴィエイユヴィーニュ)

住所：東京港区南麻布1-9-5 ハナクモイ1階

電話番号：03-6722-0096

営業時間：11：00-20：00（営業時間の変更の可能性あり）

定休日：月曜日

駐車場：1台（店舗正面左手）

代表者：奥野大智

Email : terroir.daichiokuno@outlook.jp

ECサイト：https://terroir2023.base.shop/