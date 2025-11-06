住所がわからない相手にもLINEやメールで手軽にギフトを贈れるeギフトサービス『AnyGift』を「TO&FROオンラインショップ」に導入
TO&FROの商品がすぐにeギフトで贈れるように。
カジレーネ株式会社（本社所在地：石川県かほく市、代表取締役社長：梶 政隆）が展開する「TO&FROオンラインショップ」は、AnyReach株式会社（本社所在地：東京都港区、代表取締役：中島 功之祐）が提供する『AnyGift（エニーギフト）』を利用したeギフトサービスを「TO&FRO」にて開始いたしました。
AnyGiftは、相手の住所を知らなくてもLINEやメールで贈ることができる「eギフト機能」を、ECサイトに組み込むことができるサービスです。
今回、AnyGiftの提供により、「TO&FROオンラインショップ」にて全ての商品がeギフトとして贈れるようになりました。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000333586&id=bodyimage1】
TO&FROオンラインショップは、これまで多くのお客様にご利用いただき、ご自身へのご購入だけでなく、大切な方へのプレゼントとしてもご購入いただいてまいりました。
しかしながら、プレゼントとして贈る場合、お相手の方のご住所を確認する必要があるなどの使いづらさがありました。
そこでこの度、お客様にもっと気軽にTO&FROの商品をプレゼントとしてご利用いただきたいという思いから、AnyGiftの導入を決定いたしました。
eギフトを通して、より多くの方にTO&FROの商品が届く機会を提供できれば幸いです。
相手の住所を知らなくてもTO&FROのギフト商品をLINEやメールでギフト可能に
いつもお世話になっている方へのちょっとしたプレゼントや、大事な人への誕生日や記念日、サプライズをしたいときなど、相手の住所を知らなくても気軽に「TO&FRO」の商品をギフトとして贈ることが可能です。URLはご注文後すぐに発行されるので、すぐに贈ることができます。
ギフト購入時に贈り主名とメッセージが書けるメッセージカードを贈ることができます
お名前と一緒に相手へメッセージを送ることで、気軽にご自身の気持ち・感謝の言葉を伝えることができます。
eギフトURLから住所を入力いただくだけで対象商品が届きます
受け取りに会員登録は不要です。登録いただいた住所が贈り主に伝わる心配もございません。
eギフトの贈り方／受け取り方
贈り方
1）カートページで「住所を知らない相手にeギフトで贈る」を選択するとeギフトをご利用いただけます。
2）デジタルメッセージカードを選択し、メッセージを入力します。プレビューを確認することも可能です。
3）購入が完了すると、eギフトの受け取りURLが発行されます。LINEなど各SNSやメールでURLを伝えることでeギフトを贈ることができます。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000333586&id=bodyimage3】
受け取り方
1）届いたURLを開くと受け取り画面が表示されます。「eギフトを受け取る」 を選択してお届け先情報の入力に進みます。
2）お届け先情報をご入力ください。※入力した情報が、贈り主に伝わることはございません。
3）入力したお届け先に、eギフト商品が配送されます。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000333586&id=bodyimage4】
eギフトサービス「AnyGift」について
『AnyGift（エニーギフト）』は、相手の住所を知らなくてもLINEやメールで贈れる"eギフト機能"を、自社ECサイトに組み込み・導入ができるサービスです。
自社ECサイトにおけるギフト購入・ギフトリピーターを増やすことで、売上を向上し、顧客やギフトを受け取る方々をファンに変えていくことが可能です。
カジレーネ株式会社（本社所在地：石川県かほく市、代表取締役社長：梶 政隆）が展開する「TO&FROオンラインショップ」は、AnyReach株式会社（本社所在地：東京都港区、代表取締役：中島 功之祐）が提供する『AnyGift（エニーギフト）』を利用したeギフトサービスを「TO&FRO」にて開始いたしました。
AnyGiftは、相手の住所を知らなくてもLINEやメールで贈ることができる「eギフト機能」を、ECサイトに組み込むことができるサービスです。
今回、AnyGiftの提供により、「TO&FROオンラインショップ」にて全ての商品がeギフトとして贈れるようになりました。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000333586&id=bodyimage1】
TO&FROオンラインショップは、これまで多くのお客様にご利用いただき、ご自身へのご購入だけでなく、大切な方へのプレゼントとしてもご購入いただいてまいりました。
しかしながら、プレゼントとして贈る場合、お相手の方のご住所を確認する必要があるなどの使いづらさがありました。
そこでこの度、お客様にもっと気軽にTO&FROの商品をプレゼントとしてご利用いただきたいという思いから、AnyGiftの導入を決定いたしました。
eギフトを通して、より多くの方にTO&FROの商品が届く機会を提供できれば幸いです。
相手の住所を知らなくてもTO&FROのギフト商品をLINEやメールでギフト可能に
いつもお世話になっている方へのちょっとしたプレゼントや、大事な人への誕生日や記念日、サプライズをしたいときなど、相手の住所を知らなくても気軽に「TO&FRO」の商品をギフトとして贈ることが可能です。URLはご注文後すぐに発行されるので、すぐに贈ることができます。
ギフト購入時に贈り主名とメッセージが書けるメッセージカードを贈ることができます
お名前と一緒に相手へメッセージを送ることで、気軽にご自身の気持ち・感謝の言葉を伝えることができます。
eギフトURLから住所を入力いただくだけで対象商品が届きます
受け取りに会員登録は不要です。登録いただいた住所が贈り主に伝わる心配もございません。
eギフトの贈り方／受け取り方
贈り方
1）カートページで「住所を知らない相手にeギフトで贈る」を選択するとeギフトをご利用いただけます。
2）デジタルメッセージカードを選択し、メッセージを入力します。プレビューを確認することも可能です。
3）購入が完了すると、eギフトの受け取りURLが発行されます。LINEなど各SNSやメールでURLを伝えることでeギフトを贈ることができます。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000333586&id=bodyimage3】
受け取り方
1）届いたURLを開くと受け取り画面が表示されます。「eギフトを受け取る」 を選択してお届け先情報の入力に進みます。
2）お届け先情報をご入力ください。※入力した情報が、贈り主に伝わることはございません。
3）入力したお届け先に、eギフト商品が配送されます。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000333586&id=bodyimage4】
eギフトサービス「AnyGift」について
『AnyGift（エニーギフト）』は、相手の住所を知らなくてもLINEやメールで贈れる"eギフト機能"を、自社ECサイトに組み込み・導入ができるサービスです。
自社ECサイトにおけるギフト購入・ギフトリピーターを増やすことで、売上を向上し、顧客やギフトを受け取る方々をファンに変えていくことが可能です。