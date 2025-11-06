オプトエレクトロニクス市場調査レポート - 世界市場規模、シェア、傾向の見通し、2025－2035年
SDKI Analytics（本社：東京都渋谷区）は、このたび、2025年10月31に「オプトエレクトロニクス市場調査レポート：2025－2035年の市場規模、シェア、傾向の予測」を発表しました。オプトエレクトロニクスに関する市場調査レポートには、統計的及び分析的アプローチを使用した予測評価が含まれています。この調査レポートでは、一次及び二次調査方法を使用して分析された主要な業界洞察を通じて将来の傾向を理解できるようにすることで、主要な市場傾向を読者に説明しています。
オプトエレクトロニクス市場の概要
オプトエレクトロニクス市場に関する当社の調査レポートによると、オプトエレクトロニクス市場規模は 2035 年に約 1047億米ドルに達すると予想されています。さらに、2024 年の オプトエレクトロニクス市場規模は約 463億米ドルとなっています。オプトエレクトロニクス に関する市場調査レポートでは、市場は 2025－2035 年の予測期間中に約 8.9% の CAGR で成長するとも述べられています。
SDKI Analyticsの専門家によると、オプトエレクトロニクス市場シェアの拡大は、拡張現実（AR）及び仮想現実（VR）関連の最新スマートデバイスにおけるオプトエレクトロニクス部品の採用増加によるものです。マイクロLEDディスプレイ、光検出器、レーザーダイオードといった様々な部品が、ヘルスケア、ゲーム、産業訓練分野のデバイスにますます組み込まれており、AR/VRヘッドセットにおける高解像度映像と正確なモーショントラッキングを実現するために不可欠な要素となっています。これが市場の成長に大きく貢献しています。
オプトエレクトロニクスに関する詳細な市場調査報告書は以下のリンクから入手できます: https://www.sdki.jp/reports/optoelectronics-market/79886
オプトエレクトロニクスの市場調査では、LiDARなどの先進センシング技術が現代の自動運転車に搭載されることで市場シェアが拡大することが明らかになりました。これは、自動車業界における技術進歩によって普及したスマートモビリティの潮流と一致しています。オプトエレクトロニクス部品は、このようなシステムにとって不可欠であり、リアルタイムでの環境マッピングを支援し、システムが正確なナビゲーション判断や障害物検知を行うことを促し、自動運転車のエコシステムに大きく貢献することで、市場の成長を促進します。
しかし、今後数年間は、統合と設計の問題が市場の成長を抑制すると予想されます。
オプトエレクトロニクス市場セグメンテーションの傾向分析
オプトエレクトロニクス市場の見通しには、この市場に関連するさまざまなセグメントの詳細な分析が含まれています。当社の専門家によると、オプトエレクトロニクス の市場調査は、製品タイプ別、アプリケーション別、最終用途産業別、技術別と地域に分割されています。
オプトエレクトロニクス市場のサンプルコピーの請求: https://www.sdki.jp/sample-request-79886
最終用途産業別に基づいて、オプトエレクトロニクス市場は、民生用電子機器、産業、ヘルスケア、自動車、通信に分割されています。これらのうち、民生用電子機器のサブセグメントは、今後数年間で市場を最も大きく支配する可能性が高いと予想され、予測期間中の収益シェアは35%に達すると推定されています。現代のデジタル世界では、スマートフォン、AR/VR、注パソコンやデスクトップパソコンなどのスマートデバイスやガジェットの需要が急増しています。こうした部品はデバイスの組み立てに不可欠であり、オプトエレクトロニクス市場の発展に重要な役割を果たし、市場の成長を牽引しています。
