TVアニメ 『俺だけレベルアップな件』 新規録り下ろしボイス搭載ワイヤレスイヤホンを期間限定で受注販売 ～ 「CP-TWS01A SL」 ～
オンキヨー株式会社（所在地：大阪府大阪市、代表取締役社長：大朏 宗徳）は、完全ワイヤレスイヤホン「CP-TWS01A」との、TVアニメ 『俺だけレベルアップな件※1』コラボレーションモデルを受注販売致します。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000333579&id=bodyimage1】
オコーデックのQualcomm（R） aptXTM Adaptiveに対応。対応するAndroid端末との組み合わせで、従来のQualcomm（R） aptXTMに比べ高音質・低遅延・高い接続維持性能を実現します。尚、iPhoneやAndroid端末、音楽プレーヤーとの高品位な左右同時接続を実現する「Qualcomm（R） TrueWireless Mirroring」を搭載。片方のイヤホンを親機として接続後、もう片方の子機のイヤホンに左右反対側の信号をミラーリングしながら送り出す技術で、オーディオ信号の伝送ロスが発生しないよう、随時ロールスワッピングを行うことによって音途切れやノイズを抑え、さらにはバッテリーの片減りを防止してくれます。また、周囲の音を取り込むアンビエントマイク機能を搭載。内蔵のマイクを使用し外音を取り込むことができます。また防水機能（IPX7）を備えることで運動時の汗や急な雨でも安心してお使いいただくことが可能です（充電ケースは防水機能を備えておりません）。
本コラボレーションモデルは、充電ケース天面と左右ハウジングに作品タイトルと作品モチーフを配置し世界観を表現。水篠旬の新規録り下ろしボイスを搭載したコラボレーションモデルとなっております。
弊社秋葉原店舗「ONKYO DIRECT ANIME STORE（音アニ1号店）」にて11月７日（金）11:00より（受注受付開始は15:00より）実機展示を実施致します。音質・ボイスの確認が可能で、店頭設置の専用QRコードにて受注受付致します。尚、シャドウビジュアルデザインの「ワイヤレス充電器」を、通販サイト「ONKYO DIRECT」、秋葉原店舗「音アニ1号店」にて、11月7日（金）15:00より販売開始致します。
※1 TVアニメ 『俺だけレベルアップな件』 INTRODUCTION
世界的な人気を博している、原作・原案 Chugong、作画 DUBU（REDICE STUDIO）、脚色 h-goon（D＆C MEDIA 発行）による韓国の小説、漫画作品。日本でも電子マンガ・ノベルサービス「ピッコマ」にて累計PV数6.5億回を突破している本作が、ついに全世界待望のアニメ化決定。舞台は異次元と現世界を結ぶ通路”ゲート”、そして”ハンター”と呼ばれる特殊能力を持つ人間達が存在する世界。人類最弱兵器と呼ばれる最低ランクのハンター、「水篠 旬」はある日突然自分だけが「レベルアップ」する力を手に入れる。数多の試練を乗り越え、旬は”最弱”から”最強”へ駆けあがる。
■TVアニメ公式サイト：https://sololeveling-anime.net/
■TVアニメ公式X（@sololeveling_pr）：https://x.com/sololeveling_pr
【ワイヤレスイヤホン＆音声ガイダンス詳細】
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000333579&id=bodyimage2】
【ワイヤレスイヤホン受注販売詳細】
■通販サイト 「ONKYO DIRECT」
https://onkyodirect.jp/shop/pages/SL_EARPHONE.aspx
■秋葉原店舗 「ONKYO DIRECT ANIME STORE（音アニ1号店）」
https://onkyoanime.com/info/6463056
※店舗設置専用QRコードにて受注受付
■受注期間：2025年11月7日（金）15：00～2025年12月26日（金）15：00
■製品発送：2026年2月下旬から3月上旬にかけて順次発送予定
■販売価格：18,000円（税・送料込）
