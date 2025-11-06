The Imperial Photo Journey 冬季限定プラン 2025年11月6日（木）から予約受付開始
日比谷仲通りのイルミネーションを背景に
ロマンティックなウエディングフォトが撮影可能The Imperial Photo Journey
冬季限定プラン
2025年11月6日（木）から予約受付開始
販売期間： 2025年12月1日（月）～2026年2月27日（金）
場 所：日比谷仲通り遊歩道、帝国ホテル 東京施設内
料 金： 700,000円（サービス料・消費税込）
イルミネーションを背景に撮影するロマンティックなウエディングフォト
帝国ホテル 東京は、日比谷仲通りのイルミネーションを背景に撮影できるウエディングフォトプラン「The Imperial Photo Journey 冬季限定プラン」の予約受付を、11月6日（木）より開始いたします。［販売期間：2025年12月1日（月）～2026年2月27日（金）］
帝国ホテル 東京では、お二人の大切な門出をホテル館内のロケーションで写真に残していただくウエディングフォトプラン「The Imperial Photo Journey」を、2023年10月より販売しており、披露宴の前撮りのほか、挙式や披露宴に代わる記念として多くのお客様にご利用いただいてまいりました。
このたび、屋外でのウエディングフォト撮影の需要の高まりを受け、日比谷仲通り遊歩道で撮影できる冬季限定プランを販売いたします。
なお、当プランは、日比谷の街を盛り上げる活動の一環として、一般社団法人日比谷エリアマネジメント様にご協力いただき、撮影許可を得ております。日比谷仲通り遊歩道のイルミネーションを背景に撮影出来るプランを販売するのは帝国ホテル 東京のみです。
概要は次の通りです。
□「The Imperial Photo Journey 冬季限定プラン」概要
予約開始： 2025年11月6日（木）午前10:00
販売期間： 2025年12月1日（月）～2026年2月27日（金）
※12月27日（土）～1月4日（日）を除く
※撮影日時は、当館周辺状況等を鑑みご案内させていただきます。
場所： 日比谷仲通り遊歩道、帝国ホテル 東京施設内
料金： 700,000円（サービス料・消費税込）
※撮影日が荒天になった場合は、館外アテンド料（50,000円）を返金し館内のみの撮影に変更させていただきます。
含まれるもの：
・ご新郎 ご新婦 ご衣裳各１点
・美容着付（本館6階「ブライズサロン」）
・ブーケ、ブートニア
・フォトシューティング
・フォトデータ（60カットをデータでご納品いたします）
・撮影アテンド料
予約方法： ご予約はお電話、または帝国ホテル 東京「ブライダルフェア」にて承ります。
お問い合わせ： ・帝国ホテル 東京 ウエディング担当 TEL.03-3539-8558
（10:00～18:00 水曜定休 ※祝日を除く）
・公式ホームページ
https://www.imperialhotel.co.jp/tokyo/wedding/news/imp-news-photojourney-winter
プラン内容：
●ロケーション
3つのコースからお好きなロケーションをお選びいただけます。
①日比谷仲通り遊歩道、ランデブーAWA、メインロビー、メインエントランス
②日比谷仲通り遊歩道、シアターサイドテラス、メインロビー、メインエントランス
③日比谷仲通り遊歩道、チャペル、メインロビー、メインエントランス
●新郎新婦衣裳
ハツコ エンドウ ウェディングス、YUMI KATSURA、またはタカシマヤ メゾン ド コスチュームの館外撮影に適したラインナップからお選びいただけます。
11月30日（日）開催 衣裳展示付きブライダルフェアのご案内
経験豊富なスタッフが、会場やフォトスポットのご見学、ご準備ポイントのご相談を承る、婚礼ご準備の第一歩におすすめのフェアです。
帝国ホテルならではの提携3社衣裳をご覧いただけるほか、ご試食では帝国ホテル 東京人気No.1の前菜、低温でゆっくり火入れしたサーモンのオードブルをご用意。祝宴のスタートを飾る美しい一皿をご体験いただけます。
※こちらのブライダルフェアは初回来館の方のみ対象です。
※ご予約は公式ホームページ、またはお電話にて承ります。
https://bit.ly/imperialhotel-weddingfair-20251130