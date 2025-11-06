【AIエージェント博】第2弾スピーカー5名を発表！「創造AI」から「現場の業務変革」まで。AIエージェントと描く、未来の働き方
AIポータルメディア「AIsmiley」を運営する株式会社アイスマイリー（東京都渋谷区、代表取締役：板羽 晃司）は、2025年12月11日（木）・12日（金）に「AIエージェント博 by AI博覧会」を開催します。
AIエージェント博は、生成AIの次に注目されるAIエージェントに特化し、その実装フェーズの最新トレンドを最短でキャッチアップできる最先端の専門展示会です。
次世代AIの主役であるAIエージェントを一気に理解できるよう、業界リーダーや専門家による講演が実施されるほか、厳選された最先端企業や専門家が一堂に会し、展示、講演、デモンストレーションを通じて最前線の知見と具体的なソリューションを提供します。
本日カンファレンス第2弾のスピーカー5名を公開しました。業界を牽引するトップランナーたちが語るAIエージェントの未来に、ぜひご参加ください。
■無料来場登録
＝＝＝＞https://event.aismiley.co.jp/event/14780/users/register
■AIエージェントが拓く人とAIの協働時代
日時：2025年12月12日（金）14:00～14:40
AIが人と協働し価値を生み出す存在へ進化する今、データ活用で業務や組織はどう変わるのか。これからの在り方をお伝えします。
渡久地 択 氏
AI inside 株式会社 代表取締役社長CEO
2004年に人工知能の研究開発を開始し、20年以上にわたり継続的な研究開発に取り組む。2015年に同社を創業し、2019年には東証マザーズ（現グロース市場）に上場。経営・技術戦略を指揮し、事業成長を牽引。「画像認識と自然言語の組合せ機械学習による文字認識技術」や「情報を匿名暗号化して交信する技術」、「匿名情報からの仮想人格生成とレコメンド技術」、「画像処理を用いた暗号化技術」、「帳票画像の圧縮転送技術」など、その他多数の技術特許を発明。
■時代は生成AIの先へ―創造AIが人の能力を拡張する
日時：2025年12月12日（金）12:00～12:40
生成AIの先にある「創造AI」が、人の能力を増幅させ、経営と組織の未来をどう変えるかを解説します。
矢野 和男 氏
株式会社ハピネスプラネット 代表取締役CEO / 株式会社日立製作所 フェロー
日立製作所入社後、データ解析、多目的AI開発などに従事。開発した多目的AIは、物流や金融、流通など幅広い産業分野のAI活用を牽引。のべ1000万日を超えるデータを使った企業業績向上の研究と心理学や人工知能からナノテクまでの専門性の広さと深さで知られる。その専門性の広さと深さを活かし、データに基づくウェルビーイング向上技術を社会に活用すべく、2020年に株式会社ハピネスプラネットを設立。
■はたらく未来を切り拓く、AIエージェントで変わる業務と組織
日時：2025年12月12日（金）16:00～16:40
AIエージェントを活用した業務変革の事例や現場定着の方法を紐解き、未来のはたらき方へ向けた実践的なヒントを解説します。
齊藤 玖美子 氏
パーソルホールディングス株式会社 グループIT本部 ワークスタイルインフラ部 デジタルEX推進室 / シニアコンサルタント
金融系SIerでインフラSEを経験後、2018年にパーソルキャリアに入社。全社のIT高度化に向けた技術検証やIT関連プロジェクトの支援、ITツールの企画から導入・展開を担当。2023年より、パーソルホールディングス ワークスタイルインフラ部 デジタルEX推進室に所属。パーソルグループ全体のはたらく環境の体験価値向上を目指し、現在はAIやDXの展開戦略の立案、企画推進を担当中。
