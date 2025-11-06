8Kデコード及びエッジAI、産業グレードおよび車載グレードに加え、AEC-Q100準拠を想定したRK3576搭載SoM「iCore-3576」販売開始
2025年11月6日、ポジティブワン株式会社（本社：東京都渋谷区）は、38×38mmの産業用System on Module（SoM）「iCore-3576」の販売を開始します。SoCにRockchip RK3576（4×Cortex-A72＋4×Cortex-A53）を採用し、6 TOPS NPU、8K@30fps／4K@120fpsデコード、4K@60fpsエンコードを小型フォームファクタに凝縮。AI推論から大規模言語モデル（LLM）のプライベート展開、産業機器の高画質映像処理まで、幅広いエッジ用途を一台でカバーします。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000332702&id=bodyimage1】
■ハイライト
・ SoM：38mm×38mm、約10gの小型基板に、BTB 2×100ピンの高速インターフェースを実装。実装自由度と信頼性を両立
・ AI／映像：NPU 6TOPS（INT4/8/16、FP16/BF16/TF32対応）と8K@30／4K@120デコード、4K@60エンコードを標準サポート
・ 産業拡張：CAN-FD、I3C、2×GMAC（RGMII/RMII）、PCIe 2.1、SATA 3.x、USB 3.2 Gen1、MIPI-CSI、HDMI 2.1／DP1.4／eDP1.3ほかを網羅
・ OS：RTLinuxを含むAndroid 14／Linux／Buildrootに対応（リアルタイム性・量産安定性を考慮）
支援：PoC設計、OS/ドライバ移植、量産治具・自動化、EMC/安全の規格対応まで、システムインテグレーションサービスの受け付けております。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000332702&id=bodyimage2】
■ラインアップ
（1）ICORE-3576JQ38＝RK3576J：産業グレード向け。-40～85℃に対応。工場設備、HMI、PLC、ゲートウェイ等
（2）ICORE-3576MQ38＝RK3576M：車載グレード向け。-40～85℃に加え、AEC-Q100準拠（車載信頼性規格）を想定。スマートコックピット等の車載用途
・ 性能・機能
CPU（4×A72＋4×A53／最大1.6GHz）、GPU（Mali-G52 MC3）、6TOPS NPUなどの処理能力・機能は同等です（モジュール仕様上の上限は同じ）。
・ ソフト／ピン互換
OS（Android 14／Linux／RTLinux／Buildroot）やI/F群は同等で、選定は主に要求規格（産業 vs. 車載）で決めるのが基本です。
■選定指針
・ 産業機器・一般エッジAI → JQ38
・ 車載でAEC-Q100や車載品質フローが必要 → MQ38（必要に応じて供給証明/品質文書の可否を要確認）
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000332702&id=bodyimage3】
■インターフェース仕様
ネットワーク
・ 2 × GMAC（外部Ethernet PHYにRMII/RGMIIで接続、10/100/1000Mbps）
・ 拡張：USB／PCIe／SDIO／UART経由でWi-Fi、Bluetooth、4G、5G拡張可能
映像入力
・ 1 × MIPI D-PHY CSI（v1.2、1×4 Lanes または 2×2 Lanes）
・ 1 × MIPI D-CPHY CSI RX（D-PHY v2.0：4/2/1 Lanes、C-PHY v1.1：0/1/2 Trio）
映像出力
・ 1 × HDMI 2.1（4096×2160@120Hz）／eDP 1.3（4096×2160@60Hz、1/2/4 Lanes）
・ 1 × DP 1.4（4096×2160@120Hz）
・ 1 × EBC（E-ink EPD対応、2560×1920）
オーディオ
・ 4 × SAI（4T/4R）：I2S/TDM/PCM対応、最大192kHz
・ PCIe／SATA
・ 1 × コンボ：PCIe 2.1／SATA 3.1／USB 3.2 Gen1
USB
・ 1 × USB 3.2 Gen1 OTG0（DP1.4と多重）
・ 1 × USB 3.2 Gen1 OTG1（PCIe 2.1／SATA 3.1と多重）
SDIO：2 × SDIO 3.0
PWM：14 × PWM
SPI：4 × SPI（Master/Slaveをソフト設定）
I2C：9 × I2C（7/10bit、100kbps/400kbps）
