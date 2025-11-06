栃木県、ファーストクラス、三井住友海上が連携 SDGs推進に向け「クローズドマート」を活用した食品ロス削減に取り組み ― 都道府県レベルでの3者間協定は全国初 ―
2025年10月14日（火）、栃木県庁において、栃木県（知事：福田富一）、株式会社ファーストクラス（代表取締役社長：小笠原慎）、三井住友海上火災保険株式会社（栃木支店長：石谷佳代子）は、「食品ロス削減を通じたSDGs推進に関する連携協定」を締結しました。
本協定は、自治体と民間企業、保険会社の3者が連携し、社会貢献型職域販売サービス「クローズドマート」を活用して、地域における食品ロス削減とSDGsの推進を図るものであり、都道府県レベルでは全国初の3者間協定です。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000331616&id=bodyimage1】
協定の目的
ファーストクラスが提供する社会貢献型職域販売サービス「クローズドマート」を活用し、県内企業・団体における食品ロス削減と地域循環を推進することにより、栃木県のSDGs達成に向けた取り組みを強化するものです。
企業・団体の従業員がクローズドマートを利用して商品を購入すると、その購入金額の3％相当額が栃木県のSDGs推進事業に寄附されます。これによって地域社会全体で持続可能な仕組みを構築します。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000331616&id=bodyimage2】
協定の概要
■協定締結日：令和7年（2025年）10月14日
■協定締結者：
栃木県（知事 福田 富一）
株式会社ファーストクラス（代表取締役社長 小笠原 慎）
三井住友海上火災保険株式会社 栃木支店（支店長 石谷 佳代子）
■協定場所：栃木県庁 本館9階 特別会議室
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000331616&id=bodyimage3】
協定締結式は、2025年10月14日（火）15時より栃木県庁本館9階特別会議室にて行われました。
福田富一 栃木県知事、小笠原慎 株式会社ファーストクラス代表取締役社長、石谷佳代子 三井住友海上栃木支店長による挨拶ののち、協定書に署名が行われました。
締結後は記念撮影と歓談が行われ、官民連携による食品ロス削減と地域循環モデルへの期待が語られました。
主な出席者
栃木県：知事 福田 富一、産業労働観光部長 鱒渕 繁義 ほか
ファーストクラス：代表取締役社長 小笠原 慎、営業企画課長 竹内 勇貴
三井住友海上火災保険：栃木支店長 石谷 佳代子、宇都宮支社長 増田 洋光
3者のコメント
（栃木県 富田知事）
今回の協定を通じて、「とちぎＳＤＧｓ推進企業」における社会貢献活動に対する意識が一層高まり、ＳＤＧｓ達成に向けた主体的な取組や、企業価値向上などにつながっていくことを期待しております。
（三井住友海上火災保険 石谷支店長）
三井住友海上は、地域の社会課題解決を通じて、代理店や連携パートナーとともに持続可能な社会の発展に寄与することを目指しています。いま栃木県は、県内企業におけるSDGs推進の機運を高め、SDGs達成に向けた企業の主体的な取り組みを促進しており、企業価値の向上および競争力の強化を図ることを目的に創設された「とちぎSDGs推進企業登録制度」には、既に923社もの県内企業が登録しています。今般、栃木県に採用いただいたファーストクラス様の「CLOSED Mart」は、参画企業によるSDGs取組の具体的な一歩になると同時に、自社の福利厚生としても活用いただける優れた仕組みです。弊社は、栃木県とファーストクラス社の橋渡し役となって広く県内企業の皆さまに本制度をご案内し、ともに社会課題解決に取り組みながら、栃木県のブランド力向上と持続的成長に貢献していきたいと考えています。