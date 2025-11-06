各電子書籍サイトでランクイン常連の大人気異世界召喚チートファンタジー最新巻『ドローイング　最強漫画家はお絵描きスキルで異世界無双する！16』発売！エミレオとの死闘、ついに決着！！

株式会社キルタイムコミュニケーション

キルタイムコミュニケーションは、ヴァルキリーコミックス『ドローイング 最強漫画家はお絵描きスキルで異世界無双する！16』を11月8日に発売いたします。

ドローイング 最強漫画家はお絵描きスキルで異世界無双する！16(https://www.comic-valkyrie.com/drawing/new.html)

原作：林達永(https://x.com/cdggam_jp)／作画：金光鉉

発売日：2025年11月8日

判型：B6

定価：792円(本体720円＋税10%）

ISBN：9784799221044

エミレオとの死闘、ついに決着！！

エミレオとの死闘に合流するメディスとカリオペ。しかし、ソウルで己を強化したエミレオに押し切られ、仲間たちは壊滅寸前、アキラも魔力破壊術陣に囚われてしまう。

意識を失ったアキラは、夢か幻か分からない世界でアリアの声を聞き……。

異世界召喚チートファンタジー第16巻!!

ドローイング 最強漫画家はお絵描きスキルで異世界無双する！(https://www.comic-valkyrie.com/drawing/)

(C)2025 by Lim dallyoung／Kim kwanghyun／ARTLIM Media Co.,Ltd.／キルタイムコミュニケーション

漫画家として大成功を収めている神代彰は、血液ガンの発覚をきっかけに

空虚な人間関係しか築けなかった自分の人生を後悔する。

金の無心しかしてこない母親への怒りをぶちまけた勢いで

自損事故で死んでしまった彼を待っていたのは、自分で母親を選んで異世界転生するチャンスだった。

平凡で居場所のある人生を願った彰は、記憶をもったまま魔法商店の一人息子アキラとして転生。

剣術も魔法もダメダメだが家族に愛される理想の暮らしを送っていたのだが、

あるとき「絵を描く」ことでいろいろなものを具現化できるチート能力に気がついてしまって……？

平凡を望むアキラが織りなす、居場所を守るための異世界冒険譚!!

